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Kelly Osbourne admite que guarda resentimiento hacia su hermana Aimee

La hija de Ozzy y Sharon Osbourne habló sobre las diferencias que mantiene con su hermana mayor

Kelly Osbourne habla de la complicada relación con Aimee
Kelly Osbourne habla de la complicada relación con Aimee
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Kelly Osbourne ofreció detalles poco habituales sobre la relación que mantiene con su hermana mayor, Aimee Osbourne, y señaló que actualmente ambas no son cercanas.

Durante su participación en el podcast We Need to Talk, emitido el martes 15 de septiembre, la celebridad, de 41 años, habló sobre las diferencias entre las dos y sobre la decisión de Aimee de mantenerse al margen del programa de televisión de la familia.

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Aimee, de 43 años, fue la única de los tres hijos de Ozzy y Sharon Osbourne que decidió no participar en The Osbournes, el reality show que documentó la vida de la familia y que se transmitió entre 2002 y 2005.

El programa convirtió a Ozzy, Sharon, Kelly y Jack en figuras habituales de la televisión estadounidense, mientras que Aimee optó por preservar su privacidad y desarrollar su vida profesional lejos del formato.

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Kelly Osbourne explicó que no podía revelar todos los motivos por los que su hermana decidió no formar parte de la producción, ya que no quería hablar en su nombre. Sin embargo, recordó que durante su infancia la relación entre los hermanos fue diferente.

Aimee fue la única que no participó en el reality de The Osbournes
Aimee fue la única que no participó en el reality de The Osbournes

“Creo que todo tiene una razón de ser; simplemente no estaba destinado a ser para ella. Siempre fuimos Jack y yo. Siendo sincera, mi hermana mayor nunca nos reconoció a mi hermano y a mí. Ella vivía en su propio mundo, haciendo lo suyo”, dijo.

Kelly describió a las dos hermanas como personas con personalidades muy diferentes. Explicó que sus intereses, comportamientos y formas de relacionarse son prácticamente opuestos y comparó su vínculo con la expresión “como el agua y el aceite”.

Durante la conversación, la famosa también habló del impacto personal que tuvo crecer sin una relación cercana con su hermana mayor.

“Les diré que es una de las cosas más difíciles de mi vida: no haber tenido nunca una hermana mayor. Tuve que aprender por mi cuenta ciertas cosas que una hermana mayor debería haberme enseñado. Y guardo resentimiento por eso. Lo guardaré para siempre”, expresó.

Sharon y Ozzy Osbourne
Kelly Osbourne aseguró que le afectó no crecer con una hermana mayor. (AP)

Cuando se le preguntó si existía la posibilidad de una reconciliación entre ambas, Kelly Osbourne respondió que no contempla actualmente esa posibilidad.

Kelly también explicó que no desea mantener en su vida a personas que, según su percepción, intenten cambiarla, hablen negativamente de ella o parezcan beneficiarse de sus momentos difíciles.

“La respeto. La acepto. Pero somos diferentes. Y eso está bien. Si no me vas a aceptar por quien soy y constantemente intentas cambiarme, dices cosas horribles sobre mí y pareces disfrutar cuando me va mal, no te quiero en mi vida”, indicó.

Aimee ha mantenido durante años una presencia pública limitada en comparación con sus padres y hermanos.

En febrero de 2026 apareció junto a Sharon y Jack durante los Premios Grammy, donde la familia participó en un homenaje dedicado a Ozzy Osbourne. También asistió al funeral del músico.

Ozzy Osbourne murió en julio de 2025 a los 76 años, después de varios años enfrentando problemas de salud, incluido un diagnóstico de Parkinson. Tras su fallecimiento, Kelly ha hablado públicamente sobre el proceso de duelo y sobre el impacto que tuvo la pérdida de su padre en su vida.

Kelly Osbourne se ha mostrado abierta por el duelo. REUTERS/Mario Anzuoni
Kelly Osbourne se ha mostrado abierta por el duelo. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante el podcast, Kelly también reflexionó sobre su identidad y sobre las diferencias entre ella y otras hijas de músicos famosos. Mencionó a Liv Tyler como ejemplo de artistas que desarrollaron carreras relacionadas con el modelaje y explicó que ella tomó un camino diferente.

Kelly señaló que no buscaba parecerse a otras mujeres vinculadas con familias de músicos y que desde joven percibió que su personalidad y sus intereses eran distintos.

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