Una intendenta inauguró una sala en una escuela que lleva su nombre: cuestionan el homenaje y piden un sumario

Magdalena Sierra inauguró una sala multiespacio con su nombre en la Escuela Secundaria N.° 4 de Gerli, en Avellaneda

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La intendenta interina de Avellaneda, Magdalena Sierra, inauguró una sala multiespacio que lleva su propio nombre en la Escuela Secundaria N.° 4 de Gerli. La decisión abrió cuestionamientos porque la normativa bonaerense fija, como regla general, que deben pasar diez años desde la muerte de una persona para homenajearla dentro de una institución educativa.

Sierra asumió al frente del municipio en julio y participó de la inauguración, que luego difundió en sus redes sociales. La sala fue bautizada como “Magdalena Sierra”, aunque durante la selección también se había propuesto el nombre “Héroes de Malvinas”. Esa alternativa no resultó elegida.

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A partir de esa designación, sectores de la oposición y dirigentes del peronismo presentaron una denuncia y pidieron la apertura de un sumario interno ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El planteo apunta al procedimiento que se utilizó para aprobar el homenaje y a la posible incompatibilidad con las reglas vigentes.

La normativa para usar un nombre propio

La reglamentación provincial alcanza a las escuelas y también a sus distintos espacios: bibliotecas, gimnasios, auditorios, salones de actos, aulas y dependencias. Allí se pueden reconocer a personas con trayectorias vinculadas al desarrollo comunitario o con “reconocidas virtudes cívicas”, además de lugares, hechos y fechas.

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Sin embargo, la condición que concentra las críticas establece que deben transcurrir al menos diez años desde el fallecimiento de la persona homenajeada. La norma contempla excepciones, aunque hasta el momento no se informó si el establecimiento pidió una autorización especial para colocar el nombre de Sierra, que continúa en funciones.

Magdalena Sierra Intendente Avellaneda (captura de video)

Además, el mecanismo prevé la participación de estudiantes, docentes, familias y otros integrantes de la comunidad educativa. Las propuestas deben pasar por una elección interna, conformar una terna y, finalmente, llegar a las autoridades educativas que correspondan.

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Tampoco trascendieron las actas de esa votación, las otras alternativas que se analizaron ni la forma en que quedó integrada la terna final. Por eso, los cuestionamientos también se concentran en si la designación contó con las aprobaciones administrativas necesarias.

Sierra reemplazó a Jorge Ferraresi al frente de Avellaneda

La intendenta interina quedó al frente de Avellaneda después de que su esposo, Jorge Ferraresi, dejara la intendencia en julio para asumir como jefe de asesoramiento institucional. Su llegada a ese cargo fue vinculada con una posible candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

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La designación de la sala “Magdalena Sierra” generó cuestionamientos por la normativa bonaerense sobre homenajes en escuelas

En ese contexto, la discusión por la sala de Gerli sumó un nuevo capítulo a la escena política local. La denuncia presentada ante Educación busca determinar si el procedimiento se ajustó a la normativa y si existió una autorización para apartarse del requisito de los diez años.

Por ahora, la sala “Magdalena Sierra” continúa en funcionamiento dentro de la Escuela Secundaria N.° 4. No se difundieron resoluciones internas ni comunicaciones oficiales que expliquen el trámite seguido para colocar el nombre de la jefa comunal interina.

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