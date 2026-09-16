La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 4: finales en natación, gimnasia y el estreno del handball femenino

El beach vóley seguirá su actividad en Rosario (Santa Fe 2026)

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A la espera del comienzo de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la delegación argentina completó un gran martes en el que cosechó 32 medallas: 10 preseas de oro, 11 de plata y 11 de bronce para seguir en el segundo lugar del medallero del evento multidisciplinario deportivo más importante de la región.

En lo que será el cuarto día de actividad en las sedes, los deportistas argentinos buscarán nuevos podios en natación, gimnasia artística y el tiro deportivo. Además, jugarán Los Leones ante Brasil en el hockey sobre césped y debutará La Garra, el seleccionado femenino de handball.

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Agenda del día 4 de los Juegos Suramericanos:

Rosario

Clavados (Centro Acuático)

13:00: final de trampolín 3 metros sincronizado femenino. Azul Lihue Chiorazzo Rolandi y Auka Sosa.

Ecuestre (Jockey Club)

12:30: Final adiestramiento. Leonardo Godoy, Diane Amendolara, Fiorella Mengani, Verónica Malberti y Federico De Michelis.

Esgrima (Estadio Salvador Bonilla)

9:00 a 12:00: florete por equipos femenino. Valentina Cassanello, Sofía Espinoza Roquez, Daniela Espinoza Roquez y Micaela Silva.

14:30 a 17:00: sable por equipos masculino. Pascual Di Tella, Juan Bacha, Tomás Alitisz Santana y Santino Pérez Pastorino.

Desde las 19:00: finales y premiación.

Esports (Patio de la Madera)

16:00: Valorant masculino. Enzo Brito, Facundo Chávez, Luciano Pensa, Jerónimo Quirno Costa, Federico Riveiro Nieto y Gabriel Villanueva.

Gimnasia artística (Invencible Arena)

Finales desde las 15:20

Salto: Daniel Villafañe.

Barras paralelas: Ivo Chiapponi y Matías Coralizzi.

Viga de equilibrio: Julieta Lucas y Fila Dalinger.

Barra fija: Luca Alfieri y Nahuel Pardo.

Piso: Isabella Ajalla y Julieta Lucas.

Golf (Rosario Golf Club)

9:00 - segunda ronda

Individual masculino: Miguel Ángel Carballo y Segundo Oliva Pinto.

Individual femenino: Mía Yaya y Ana Giulano.

Equipos mixtos: Miguel Ángel Carballo, Segundo Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giulano.

Levantamiento de pesas (Gimnasio 5, Provincial)

11:00: categoría 85 kg masculina. Dante Pezzutti.

13:00: categoría 69 kg femenina. María Paz Casadevall.

15:00: categoría 95 kg masculina. Alejo Gómez Franco.

Natación (Centro Acuático)

Desde las 10:00: clasificaciones.

50m libre femenino: Laila Chain y Andrea Berrino.

50m libre masculino: Santiago Grassi y Guido Buscaglia.

400m libre femenino.

400m libre masculino: Lucas Alba y Thiago Pizzini.

4x100m relevo combinado mixto.

18:00: finales

200m mariposa femenino: Laila Chain.

200m mariposa masculino: Felipe García.

Patinaje de velocidad (Patinódromo)

10:00: 10.000 metros eliminación femenino. Lucía Monje y Naiara Sagasti.

10:30: 10.000 metros eliminación masculino. Benjamín Gader y Ken Kuwada.

Pentatlón (Estadio Municipal Jorge Newbery)

10:00: individual femenino. Martina Armanazqui Tur, Nerea Luna y Catalina Serio.

15:00: individual masculino. Franco Serrano, Vladimir Dovichi y Nelson Espeleta.

Voleibol (Estadio Claudio Newell’s)

15:00: Argentina vs. Chile. Equipo femenino.

Voleibol playa (Rural Picadero)

11:00: Abdala-Ghigliazza vs. Churin-Enríquez. Clasificación del quinto al octavo puesto.

13:00: Amieva-Bueno vs. Uruguay. Clasificación del noveno al décimo puesto.

17:00: Capogrosso-Capogrosso vs. Brasil. Semifinal.

Macarena Ceballos en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Santa Fe

Balonmano (Parque del Sur, Invencible Santa Fe)

19:30: Argentina vs. Colombia. Equipo femenino. Fecha 1.

Bochas (Estación Belgrano)

08:30: petanca mixto. Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi. Semifinal.

10:30: punta raffa volo mixto. Renzo Agustín Farías y Milagros Victoria Pereyra. Semifinal.

15:30: volo individual femenino. Romina Soledad Bolatti. Semifinal.

15:30: volo individual femenino. Romina Soledad Bolatti. Clasificación por el tercer puesto.

17:15: petanca mixto. Candela Molina y Gabriel Alejandro Crespi. Final.

19:00: volo individual masculino. Lucas Hecker. Semifinal.

Hockey sobre césped (Parque del Sur, Estadio ASH)

10:00: Argentina vs. Brasil. Equipo masculino. Grupo A.

Remo (Costanera Este)

A partir de las 9:00

Dos remos largos sin timonel femenino: Baluzzo Chialuzzo-Simonitti. Final.

Individual peso ligero masculino: Santino Menin. Final.

Doble peso ligero femenino: Anika Fusile y Carola Molina. Final.

Cuatro remos largos sin timonel masculino: Pacheco, Mansilla, Riveros y Romero. Final.

Doble par de remos cortos masculino: Calderón y Pacheco. Final.

Ocho remos largos con timonel femenino: Arango, Silvestro, Baluzzo, Simonitti, Manzotti, Orlandini, Deandrea y Cerrudo. Final.

SUP (Laguna Setúbal)

11:00: técnico masculino. Santino Basaldella e Ignacio Arias. Final.

12:00: técnico femenino. Juliette Duhaime y Lucía Clembosky. Final.

Tiro (Centro Internacional de Tiro)

9:00: pistola de aire 10 m masculina. Germán Coucas y Germán Zaupa. Clasificación.

9:00: skeet femenino. Mara Kucharski. Clasificación, día dos.

9:00: skeet masculino. Federico Gil y Ariel Romero. Clasificación, día dos.

11:15: pistola de aire 10 m masculina. Final.

12:30: skeet femenino. Final.

14:00: skeet masculino. Final.

La esgrima argentina logró múltiples medallas en Santa Fe 2026 (Secretaría de Deportes Rosario)

Triatlón (Laguna Setúbal)

12:00: sprint individual femenino. Moira Miranda, Sofía De Rosas y Emilia Vargas. Final.

14:00: sprint individual masculino. Bautista Arbizu, Tadeo Baruffato y Tiago Muñoz. Final.

Vela (Laguna Setúbal)

A partir de las 12:00:

iQFoil femenino: Chiara Ferretti. Regatas uno, dos y tres.

iQFoil masculino: Joaquín Reutemann. Regatas uno, dos y tres.

Sunfish femenino: Luciana Cardozo. Regatas uno y dos.

Sunfish masculino: Martín Alsogaray. Regatas uno y dos.

ILCA 6 femenino: Lucía Falasca. Regatas uno y dos.

ILCA 7 masculino: Francisco Guaragna Rigonat. Regatas uno y dos.

Snipe mixto: Florencia Galimberti y Luciano Pesci. Regatas uno y dos.

Rafaela

Boxeo (Invencible Rafaela)

Desde las 15:00: menos de 51 kg femenino. Tatiana Flores vs. Quiñones, de Colombia. Semifinal.

Desde las 15:00: menos de 65 kg femenino. Lucía Marlene Muello vs. María Palacios, de Ecuador. Semifinal.

Ciclismo BMX Race (Eco Parque)

11:30: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda uno.

11:40: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda uno.

11:50: time trial femenino. Agustina Cavalli y Agostina Ruarte. Ronda dos.

12:00: time trial masculino. Gonzalo Molina y Federico Villegas. Ronda dos.

Paraná

Softbol (Estadio Mundialista)

20:30: Argentina vs. Brasil. Equipo femenino. Preliminar.

Buenos Aires

Bowling (Norcenter)

8:30: dobles femenino. Grupo, día uno.

12:30: dobles masculino. Grupo, día uno