La Odisea supera a Jurassic World y se convierte en la película más taquillera de Universal con casi USD 1.685 millones

La Odisea se convirtió en la película con mayor recaudación global en la historia de Universal Pictures al superar los USD 1.677 millones de Jurassic World. (Universal Pictures)

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La Odisea se convirtió en la película con mayor recaudación global en la historia de Universal Pictures tras superar a Jurassic World, según informó el estudio el 12 de septiembre. Universal proyectó que la producción dirigida por Christopher Nolan terminaría ese fin de semana con USD 1.685 millones en todo el mundo, una cifra que deja atrás los USD 1.677 millones obtenidos por Jurassic World desde su estreno en 2015, de acuerdo con Universal Pictures.

La recaudación prevista para La Odisea se divide entre USD 601,2 millones en Estados Unidos y USD 1.083 millones en los mercados internacionales. Según Universal Pictures, el resultado coloca a la película en el puesto 12 de las producciones con mayores ingresos globales de todos los tiempos y en el tercer lugar entre las que no pertenecen a una franquicia.

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La publicación especializada Deadline informó una recaudación mundial de USD 1.684 millones, frente a los USD 1.685 millones que proyectó Universal al final del fin de semana. La diferencia de USD 1 millón responde al redondeo de las estimaciones, ya que los ingresos domésticos e internacionales comunicados por el estudio suman USD 1.684,2 millones. Ambas fuentes coinciden en que La Odisea superó el récord global de Jurassic World.

Cuánto recaudó La Odisea para superar a Jurassic World

La Odisea superó los USD 1.677 millones de ingresos globales antes de que terminara el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, según el comunicado de Universal Pictures. Con esa marca, la película dejó atrás el total final de Jurassic World y estableció un nuevo máximo histórico para los títulos distribuidos por la compañía.

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El estudio calculó que La Odisea alcanzaría USD 1.685 millones de taquilla mundial al cierre de ese período. Por su parte, Deadline publicó una cifra de USD 1.684 millones, que igualmente deja a la película entre USD 7 millones y USD 8 millones por encima del resultado final de Jurassic World.

La diferencia entre los cálculos de Universal Pictures y Deadline no modifica el liderazgo de La Odisea. El filme de Nolan rebasó el umbral de USD 1.677 millones que había fijado Jurassic World, una producción estrenada en 2015 que conservó durante más de una década la mayor recaudación global en el catálogo de Universal.

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La recaudación de La Odisea se distribuyó entre USD 601,2 millones en Estados Unidos y USD 1.083 millones en los mercados internacionales. (Universal Pictures)

La Odisea es la película más taquillera de Universal Pictures

El récord de La Odisea se sostiene en la suma de la recaudación de Estados Unidos y de los mercados extranjeros. De acuerdo con Universal Pictures, la película obtuvo USD 601,2 millones en el mercado estadounidense y USD 1.083 millones fuera de ese país, por lo que los ingresos internacionales representaron la mayor parte del acumulado mundial.

La compañía informó que La Odisea fue la película de Universal con mayor recaudación en 45 mercados internacionales, según Universal Pictures. Entre los territorios citados se encuentran Australia, Francia, Italia, India y Corea, aunque el estudio no publicó el detalle de los ingresos obtenidos en cada país.

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Deadline coincidió con el desglose de ingresos distribuido por Universal y señaló que La Odisea regresó al primer puesto de la taquilla global durante su octavo fin de semana en cartel. El medio sostuvo que ese desempeño permitió a la película ampliar su ventaja respecto del anterior récord mundial de Jurassic World.

El rendimiento fuera de Estados Unidos resultó determinante para el cambio en el primer lugar de la clasificación de Universal. Según Universal Pictures, La Odisea acumuló USD 1.083 millones internacionales, una cifra que le permitió compensar la distancia que todavía mantiene frente a Jurassic World en la taquilla doméstica.

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Jurassic World conserva el récord de Universal en Estados Unidos

El cambio de líder mundial no alteró el primer puesto histórico de Universal en Estados Unidos. Según Deadline, Jurassic World mantiene esa posición con USD 653,4 millones de recaudación doméstica, por delante de los USD 601,2 millones que La Odisea acumulaba al cierre de ese fin de semana.

Universal Pictures confirmó que La Odisea ocupa el segundo lugar entre las películas de la compañía con mayores ingresos en Estados Unidos. El comunicado corporativo no incluyó el total final de Jurassic World en ese mercado, aunque sí ratificó que la producción de 2015 conserva la primera posición nacional.

La diferencia entre ambos títulos en Estados Unidos alcanza USD 52,2 millones, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los datos de Deadline. La Odisea llegó al récord mundial por sus ingresos en el extranjero, mientras que Jurassic World conserva una ventaja en la clasificación doméstica de Universal.

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La recaudación de La Odisea en Estados Unidos cayó 9% durante el octavo fin de semana de exhibición, según Universal Pictures. El estudio indicó también que el filme volvió a encabezar la taquilla mundial en ese mismo período, mientras sus ingresos internacionales continuaban por encima de los USD 1.000 millones.

Jurassic World conserva el récord de Universal Pictures en Estados Unidos con USD 653,4 millones, por delante de los USD 601,2 millones de La Odisea. (Universal+)

Qué lugar ocupa La Odisea entre las películas más taquilleras de la historia

Universal ubicó a La Odisea en el puesto 12 de las películas con mayor recaudación mundial de todos los tiempos, según el comunicado de Universal Pictures. La empresa añadió que el filme ocupa el tercer lugar entre las producciones sin franquicia con mayores ingresos globales, aunque no detalló cuáles son los dos títulos que la preceden.

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Deadline informó que La Odisea se había convertido antes en la película más taquillera de la carrera de Christopher Nolan tanto en Estados Unidos como en el mercado internacional. Según el medio, la producción superó los USD 534,9 millones de Batman: el caballero de la noche en la taquilla estadounidense.

La publicación atribuyó además otros récords al largometraje, entre ellos el de mayor recaudación para una película clasificada para mayores de edad. De acuerdo con Deadline, La Odisea superó los USD 1.330 millones de Deadpool y Wolverine y se colocó por encima de esa referencia en el mercado mundial.

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Deadline también señaló que La Odisea obtuvo más de USD 486 millones en pantallas Imax, con lo que alcanzó el mayor ingreso histórico para una película en ese formato. Ese dato, al igual que el récord para títulos destinados a mayores de edad, no fue incluido en el comunicado publicado por Universal.

La fuente oficial sí confirmó los hitos vinculados al catálogo de la empresa. Según Universal Pictures, La Odisea ocupa el primer lugar global de Universal, el segundo puesto en Estados Unidos y el liderazgo histórico en 45 mercados internacionales.

Universal supera los USD 4.920 millones de recaudación mundial en 2026

El récord de La Odisea se produjo en un año en el que Universal superó los USD 4.920 millones de ingresos globales, de acuerdo con Universal Pictures. La compañía sostuvo que fue el primer gran estudio en superar los USD 4.000 millones en todo el mundo y los USD 3.000 millones en los mercados internacionales durante 2026.

La empresa calculó que La Odisea alcanzó un multiplicador global de 6,33 frente a su estreno, según Universal Pictures. Deadline informó un indicador de 6,39, sin que las fuentes detallaran la metodología empleada para la diferencia entre ambos cálculos.

Donna Langley, presidenta de NBC Universal Entertainment, se refirió al trabajo de Nolan y de la productora Emma Thomas en una declaración difundida por la compañía. “Lo que Chris y Emma han creado quedará como una de las películas más ambiciosas y mejor ejecutadas de la historia”, afirmó Langley, según Universal Pictures.

Universal no informó una fecha para el cierre definitivo de la exhibición comercial de La Odisea, de acuerdo con Universal Pictures. La cifra global puede modificarse a medida que distribuidores y salas actualicen sus resultados en los distintos mercados, aunque la compañía ya confirmó el cambio de liderazgo frente a Jurassic World.

Para la industria cinematográfica, el resultado establece dos marcas distintas dentro de Universal. Según Universal Pictures y Deadline, Jurassic World conserva el récord de ingresos del estudio en Estados Unidos, mientras que La Odisea quedó al frente de la clasificación mundial tras superar los USD 1.677 millones de la película estrenada en 2015.