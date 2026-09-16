Kelly Osbourne recuerda las últimas palabras que le dijo su padre, Ozzy Osbourne, antes de morir

Kelly Osbourne cuenta cómo fue su última conversación con Ozzy Osbourne. (REUTERS)

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Kelly Osbourne compartió detalles sobre una conversación que mantuvo con su padre, el músico Ozzy Osbourne, apenas tres días antes de su muerte.

Durante una entrevista en el podcast We Need to Talk, conducido por Paul C. Brunson, la también personalidad televisiva recordó el encuentro y las palabras que el líder de Black Sabbath le dirigió en sus últimos días.

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Según relató la celebridad, Ozzy la hizo sentarse con él para hablar sobre el vínculo entre ambos.

“Pase lo que pase en esta vida, puedes vivir el resto de tu vida sabiendo que hubo un hombre en este planeta que te amó de verdad. Que te amó de verdad por todo lo que eres. Y ese hombre soy yo”, le dijo el cantante a su hija", dijo.

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Kelly recordó que las palabras de su padre provocaron que comenzara a llorar y le pidiera que no hablara de esa manera, a lo que él le respondió: “Sabes que no voy a estar aquí para siempre”, y luego reconoció que a su hija a veces le costaba creer que era amada.

Kelly Osbourne declaró que su padre le dijo lo mucho que la amaba antes de morir. (Mark RALSTON/AFP)

Tres días después de aquella conversación, Ozzy Osbourne murió. El músico falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años, a causa de un ataque cardíaco. Su familia informó entonces que se encontraba acompañado por sus seres queridos.

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El encuentro entre padre e hija ocurrió poco después de una de las últimas presentaciones públicas de Ozzy.

El 5 de julio de 2025, el cantante regresó al escenario para el concierto Back to the Beginning, celebrado en Birmingham, Inglaterra, ciudad natal de Black Sabbath. En el evento se reunió con los integrantes originales de la banda, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

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Kelly atribuyó a su madre, Sharon Osbourne, parte de la organización que permitió que Ozzy pudiera participar en aquel concierto a pesar del deterioro de su estado de salud.

Según explicó, la presentación le permitió al músico despedirse de sus seguidores y agradecerles el respaldo que recibió durante décadas de carrera.

Ozzy Osbourne tuvo la oportunidad de dar un último concierto antes de morir. (AFP)

Desde la muerte de su padre, Kelly ha hablado en diferentes ocasiones sobre el proceso de duelo y los cambios que experimentó durante ese periodo.

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A comienzos de septiembre de 2026, también abordó públicamente las preocupaciones relacionadas con una importante pérdida de peso. La actriz y presentadora explicó que atravesaba problemas de salud mientras lidiaba con la muerte de Ozzy.

Posteriormente, contó que utilizó una peluca de gran volumen para ocultar parte de los cambios físicos que había experimentado antes de realizar una aparición pública.

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Kelly señaló que inicialmente no había dimensionado cuánto había cambiado su apariencia durante los meses posteriores al fallecimiento de su padre.

“Parecía el mismísimo Guardián de la Cripta. Dije: ‘Esto da miedo. No sabía que tenía este aspecto’. Se me veía la columna vertebral, se me veían todos los huesos”, dijo.

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Kelly Osbourne aseguró que no sabía que su físico estaba mal. (REUTERS)

Kelly explicó que, durante el proceso de duelo, estaba concentrada principalmente en el dolor por la pérdida y no era plenamente consciente de cómo había cambiado su aspecto.

La también exintegrante de Fashion Police explicó que se veía a si misma como una persona afectada por la muerte de su padre, mientras que no prestaba atención a la percepción que podían tener otras personas sobre su estado físico.

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“Estaba sufriendo mucho. Sentía muchísimo dolor. Solo veía a una persona destrozada”, señaló.

Uno de los momentos en los que tomó mayor conciencia de su apariencia fue durante los Grammy de 2026, celebrados en febrero. En esa ceremonia, Ozzy Osbourne fue homenajeado mediante una presentación en vivo de “War Pigs”, una canción de Black Sabbath de la década de 1970.

Kelly Osbourne admitió que en los Premios Grammy tomó conciencia del estado de su cuerpo. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kelly acudió al evento junto a otros integrantes de su familia y explicó que su equipo de estilistas decidieron utilizar una peluca para cubrir parte de su rostro y evitar que se notara la delgadez de sus pómulos.

“Sabían que estaba pasando por un mal momento. Así que estábamos tratando de encontrar ropa que no me hiciera ver más delgada. Me puse una peluca para cubrirme la cara, así que no se veía lo delgados que eran mis pómulos”, dijo.

La intérprete reconoció que, al verse en el contexto de los Grammy, se sorprendió por el grado de transformación física que había experimentado. Según explicó, no había sido consciente hasta entonces de cuánto había cambiado su cuerpo.