El filoso elogio de un medio inglés a Enzo Fernández y el cantito que le dedicaron los hinchas del City con una famosa melodía

El mediocampista fue ovacionado por el público citizens al abandonar la cancha en el clásico de Manchester

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La prensa inglesa elogió a Enzo Fernández después de la victoria del Manchester City ante el Manchester United en el clásico disputado en Old Trafford, por la cuarta fecha de la Premier League. El mediocampista argentino fue titular y recibió una valoración favorable por su desempeño, en un encuentro en el que el equipo sostuvo la ventaja pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos.

El volante aportó recursos ofensivos y colaboró para que el City mantuviera el dominio en el mediocampo. El técnico Enzo Maresca lo reemplazó a los 82 minutos, luego de que el argentino recibiera una tarjeta amarilla. La actuación del futbolista, sumada al triunfo en un escenario exigente, también fortaleció su vínculo con los simpatizantes del club.

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Fernández dejó el campo con la nariz sangrando tras un cruce con Harry Maguire. El defensor del Manchester United le estiró la camiseta cuando el argentino estaba en el césped. Ese episodio formó parte de un partido de tensión, que también tuvo la expulsión de Phil Foden a los 23 minutos y exigió al City una respuesta ofensiva durante el resto del clásico.

La prensa inglesa destacó la personalidad de Enzo Fernández (Reuters/Jason Cairnduff)

En un artículo dedicado al argentino, Daily Mail destacó que posee “la personalidad exacta que Enzo Maresca necesitaba para diseñar una victoria fuera de casa que puede servir como trampolín para un nuevo proyecto dadas las circunstancias”. El medio inglés vinculó el aporte de Fernández con las necesidades de un Manchester City que debió reorganizarse tras quedarse con diez jugadores.

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“No estaba enojando a Harry Maguire durante un punto de inflamación leve, ni estaba casi doblando en un segundo gol desde fuera del área. Fueron todas estas cosas y más las que hicieron de Fernández un aspecto tan integral de una victoria que vio a Maresca bailando por la línea de banda”, reconoció la prensa.

Daily Mail también resaltó su tarea para interrumpir los ataques del rival: “Nadie rompió el juego más que Fernández y, dada la inclinación del United por los descansos rápidos a través de las áreas centrales, los cuatro últimos del City están significativamente más estresados sin eso”. La publicación consideró que su desempeño sostuvo al equipo en un tramo en el que el United buscó aprovechar su superioridad numérica.

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Los hinchas del Manchester City entonaron un cántico para el argentino tras el triunfo en Old Trafford (Reuters/Jason Cairnduff)

“Son las pequeñas cosas que suman 125 millones de libras esterlinas y esa tarifa te compra a alguien que puede hacerlo todo, con el papel del argentino antes de que Phil Foden envíe más ofensivo y más lateral. Como lo demuestra la asistencia de Haaland en Oporto el martes, le gusta ese lado del papel de caja a caja”, continuó el diario inglés en su análisis.

“Lo que tienen en él es este deseo innato de ganar a toda costa. Ha habido un argumento de que el City ha carecido de ese poco de espíritu competitivo adicional, las artes más oscuras. El tipo de jugador que se clava bajo la piel de aquellos que aman odiarlo”, completó el artículo sobre el mediocampista argentino.

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La valoración de la prensa inglesa coincidió con la reacción de los hinchas del Manchester City. El público que acompañó al equipo en Old Trafford le dedicó a Fernández un cántico con la melodía de Zombie, de The Cranberries: “Está en tu cabeza, Enzo, Enzo…”. La canción reflejó el respaldo que el argentino ganó a partir de su entrega en el clásico.

Erling Haaland fue el autor del único tanto en el duelo (REUTERS/Scott Heppell)

El equipo de Maresca se llevó la victoria con un gol de Erling Haaland, aunque la jugada derivó en polémica por la posición de Fernández. El argentino estaba en fuera de juego durante el envío de Gvardiol e intentó intervenir antes de que la pelota llegara al delantero noruego. El VAR entendió que no alcanzó a jugar y confirmó el tanto.

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Horas después del encuentro, Pro Referees difundió su evaluación de la secuencia y admitió que la intervención tecnológica no tuvo en cuenta una cuestión central: la posible incidencia de Fernández, aun cuando no hubiera tocado la pelota. La revisión abrió el debate sobre la influencia del mediocampista en una acción que terminó por definir el resultado del duelo en Old Trafford.

Tras el final, Haaland tuvo un par de gestos amistosos con Fernández durante los festejos. El delantero noruego se acercó al mediocampista, lo abrazó luego del triunfo por 1-0 y más tarde lo animó a celebrar frente a los simpatizantes del City presentes en las tribunas del estadio.

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