Franco Colapinto expuso a Pierre Gasly y logró un récord que deja atrás al resto de los actuales pilotos de F1

Guardar

*Lo mejor de Franco Colapinto en el GP de España de F1

Es redundante, pero Franco Colapinto se supera cada fin de semana. Merecedor a fuerza de talento, sacrificio, perseverancia y resultados de su renovación como titular, el piloto argentino del equipo Alpine muestra su mejor versión a medida que transcurren los Grandes Premios de Fórmula 1. En España redondeó su mejor labor general, más allá del resultado final y además logró un récord en el que supera al resto de los 21 pilotos titulares.

PUBLICIDAD

El corredor bonaerense de 23 años es el único que completó todas las carreras de la presente temporada, que lleva disputadas 14 fechas. Lo consiguió este domingo ante el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari). Este dato demuestra la regularidad del pilarense que lleva 31 Grandes Premios terminados con Alpine.

Para llegar a ese número se trata de una combinación de capacidad conductiva para ir lo más rápido posible pese a no tener el mejor auto e idoneidad para la gestión en cuanto a los neumáticos. Además, es uno de los que mejor se adaptó al nuevo reglamento y también sabe administrar la energía, una carta que le permitió efectuar grandes sobrepasos en el presente ejercicio, como el 2x1 ante su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls) en Bélgica y la doble superación a Ollie Bearman (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi) en Italia. En ambos casos capitalizó la pérdida de energía de sus rivales, pero fue inteligente para poder aprovechar las reglas impuestas desde 2026.

PUBLICIDAD

Franco suma un global de 41 Grandes Premios en la Máxima (31 con Alpine y 10 con Williams). Es uno de los tres argentinos en superar esa cantidad detrás de Carlos Alberto Reutemann (146) y Juan Manuel Fangio (51), a quien superará en este ítem en la tercera fecha de la temporada 2027. Si bien el calendario original es de 24 eventos para 2026, quedaría en 22 debido al conflicto en Medio Oriente que llevó a que no se recupere el GP de Arabia Saudita. Misma suerte correría el de Qatar y el de Abu Dhabi pasaría a correrse en Imola, Italia, como pasó con Bahréin que se realizará en Malasia.

Franco Colapinto cumplió con su mejor performance general en un fin de semana de F1 (@AlpineF1Team)

El propio Fangio decía que “para ganar, primero hay que terminar las carreras”. El Chueco siempre fue sabio arriba y abajo del auto y esa frase lo dice todo. En el automovilismo, cruzar la meta y ver la bandera de cuadros vale mucho. Significa que un competidor supo cuidar su auto y en la élite es súper importante, más en la F1 donde cada punto equivale a millones de dólares. Este domingo, Franco sumó seis al resultar séptimo. Lleva 27 unidades en el presente ejercicio y se ubica en el 12º puesto en el campeonato.

PUBLICIDAD

“Está dentro de las mejoras carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera”, dijo Colapinto luego de terminar séptimo en Madring, en lo que fue su segundo mejor resultado en pista luego del sexto puesto conseguido en Canadá, también este año. Cabe recordar que en Miami llegó octavo, aunque fue reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari). También este fin de semana, Franco volvió a pasar a la tercera instancia de clasificación y logró el noveno mejor tiempo, en una jornada que incluyó una impresionante salvada en la desafiante curva Monumental, una variante con 14 grados de peralte, donde su Alpine A526 se le movió, pero el pilarense logró controlar su monoplaza.

En carrera, Franco -nuevamente- descolló con una largada en la que volvió a ganar posiciones y en este caso fueron dos. Luego mantuvo un buen ritmo, administró las gomas, hizo un sobrepaso (Gabriel Bortoleto) pese a correr en un trazado con escasos lugares para el adelantamiento y nuevamente mostró su “arte” de la defensa para contener a Oscar Piastri (McLaren).

PUBLICIDAD

Se dice que el primer rival que tiene un piloto es su compañero de equipo y más en la F1 con dos autos por escudería. Gasly es un gran corredor y eso es irrefutable. Sabe lo que es ganar en la Máxima y lo hizo en Italia en 2020 con un Alpha Tauri (actual Racing Bulls), un auto que no era de los más competitivos. El francés viene de lograr su primera pole positions, también en Monza, pero sabe que tiene un duro competidor en el box como lo es el argentino.

En el análisis no hay que quedarse con el frío dato estadístico, si no poner sobre la mesa el lugar dónde se compitió. Se trató de un difícil trazado semipermanente armado en un complejo ferial, con curvas cerradas, ciegas, y hasta la mencionada Monumental con 14 grados de peralte. Fue un fin de semana accidentado y eso se vio en la F1 como en la Fórmula 2 y Fórmula 3. Colapinto fue impecable y no solo evitó incidentes, si no que también expuso su manejo sobre el de Gasly. En un circuito nuevo para todos, el argentino superó al francés.

PUBLICIDAD

El punto más claro fue en el final de carrera, donde el galo fue informado que el argentino estaba detrás suyo y que era más rápido. Aunque Alpine no le ordenó que cediera la posición para que Franco pueda primero alejarse de Oscar Piastri (McLaren) y luego acercarse a Liam Lawson (Red Bull). Recién en la penúltima vuelta Pierre entró a boxes y extendió la complicación de Franco, que con un coche con neumáticos más gastados que el australiano debió contenerlo para poder plasmar el séptimo lugar. En tanto que Gasly terminó 12º en pista, pero fue sancionado por exceso de velocidad en los boxes y termino 13º tras ser reubicado.

El saludo entre Pierre Gasly y Franco Colapinto. El francés ratificó que tiene un duro competidor dentro de Alpine (@AlpineF1Team)

Este fin de semana, Franco y Pierre tuvieron nuevamente autos con las mismas mejoras aerodinámicas. Salvo la segunda práctica libre, Colapinto superó a Gasly en todas las instancias del fin de semana: el francés clasificó 14º y quedó eliminado en la Q2 a 3/10 del argentino, que logró el noveno mejor registro, que incluyó una gran maniobra para salvar su auto y evitar un choque en la curva Monumental a 255 km/h. En carrera, Colapinto sumó puntos, algo que no hizo su compañero de equipo, y se quedó con el mejor tiempo de vuelta en comparación con Gasly. El bonaerense marcó su mejor crono en la vuelta 52ª, luego de 37 rondas con el neumático duro con 1m37s320. Mientras que el galo, con el mismo compuesto, firmó su crono más destacado (1m38s141) en el 36º giro.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el automovilismo es un deporte muy diferente al resto. Tiene mucha complejidad que va más allá de la propia actuación del protagonista. Es necesario un buen medio mecánico, presupuesto, estrategia, gestión de neumáticos (y energía en la caso de la F1) y labor en equipo. No todo es el resultado final de una carrera. Colapinto fue en Madrid el mejor piloto del resto después de los cuatro equipos más fuertes, Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari. Por todo lo mencionado, tomando en cuenta la labor global en Madring, puede decirse que fue su fin de semana más destacado desde que debutó en la Máxima el 1 de septiembre de 2024.

La tranquilidad de la merecida renovación como titular para 2027 en Alpine y un medio mecánico superior le permiten a Franco Colapinto exponer su mejor versión carrera a carrera. La evolución es constante y el piloto argentino parece no tener techo en su camino dentro de la Fórmula 1.

PUBLICIDAD