El cambio reglamentario en la competencia Hydrox tras el accidente escatológico de la atleta australiana que abrió un debate

El problema físico que protagonizó una competidora durante una competencia de Hyrox

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Después de la polémica por lo sucedido con la australiana Joanna Wietrzyk durante una prueba en Beijing, la organización de HYROX incorporó una cláusula específica para los casos en que un competidor presente sangre, vómito, orina o materia fecal que suponga un riesgo de contaminación o afecte el bienestar de otros participantes. El nuevo reglamento habilita al director de carrera a retirar al atleta y registrar su resultado como Did Not Finish, es decir, abandono.

La modificación llegó luego de que Wietrzyk, campeona mundial de su categoría, sufriera una incontinencia estomacal en plena competencia y decidiera continuar hasta cruzar la meta en el primer puesto. El episodio ocurrió durante la carrera de HYROX disputada el sábado 12 de septiembre en la capital china y generó reclamos de otros participantes, que cuestionaron la falta de una intervención inmediata en un circuito cerrado con uso compartido de máquinas, alfombras y estaciones de ejercicio.

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El cofundador de la empresa, Moritz Fürste, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asumió la responsabilidad por la respuesta de la organización. “HYROX cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera”, afirmó. También pidió disculpas a las personas afectadas de forma directa e indirecta por lo ocurrido.

El cofundador de Hyrox, Moritz Fürste, pide disculpas por un incidente en China y confirma la implementación de un nuevo reglamento para las competiciones.

“Al fin y al cabo, es mi trabajo prever estos posibles incidentes, y no lo hice”, agregó Fürste. El dirigente sostuvo que la compañía ya inició cambios en la preparación de los eventos y en las normas aplicables ante emergencias sanitarias durante las carreras. “Por supuesto, hemos comenzado a mejorar los procesos del evento y a realizar cambios en el reglamento de inmediato. A partir de este momento, existen nuevas reglas y procedimientos para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Aprendemos y tratamos de mejorar cada día”.

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Según informó ESPN, el reglamento de la competencia ya fue actualizado tras el caso de Beijing. La nueva disposición quedó incluida en el apartado 12.3, denominado “Did not finish”, de la página 46 del reglamento.

La regla establece que, si un participante no completa una estación, no recibirá datos de resultados y quedará fuera de las clasificaciones y premios. Aun así, podrá continuar el recorrido, aunque sin tiempo final oficial. Ese criterio ya figuraba dentro de las normas generales de la competencia.

La novedad se concentra en el segundo párrafo de la sección. El texto indica que, si la sangre, el vómito, la orina o las heces de un corredor representan un riesgo para su salud o para la de otros participantes, el Race Director, o director de carrera, podrá apartarlo por motivos médicos de acuerdo con los procedimientos sanitarios y de higiene de HYROX.

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En esos casos, el tablero oficial deberá reflejar un DNF, sigla en inglés de “Did Not Finish”, una condición que equivale a no haber terminado la carrera. La decisión no queda en manos del atleta, sino que corresponde al responsable máximo de la prueba, con base en criterios médicos y de contaminación.

El reglamento de HYROX detalla las condiciones para registrar a un participante como Did Not Finish por no completar estaciones o por motivos médicos y de higiene.

“Si la sangre, el vómito, la orina o las heces de un competidor representan un riesgo para su bienestar o de contaminación para él mismo o para otros competidores, el director de carrera podrá retirar al competidor de la carrera por motivos médicos, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) médicos y de higiene de HYROX. Cualquier retirada de este tipo se registrará en la tabla de clasificación como ‘No terminó’ [DNF]”, explicó.

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La actualización incorpora de forma expresa la posibilidad de retirar a un participante cuando la presencia de sangre, vómito, orina o materia fecal represente un riesgo de bienestar o contaminación. Hasta ahora, las reglas de HYROX contemplaban otras conductas vinculadas con la higiene en competencia, como escupir o arrojar agua sobre la pista.

HYROX combina ocho tramos de un kilómetro de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Entre las pruebas figuran el remo, el empuje y arrastre de trineo, las estocadas con saco de arena, el traslado de pesas, los burpees y los lanzamientos de balón medicinal contra una pared. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a Wietrzyk mientras continuaba por algunas estaciones y utilizaba equipamiento compartido.

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La australiana terminó con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 23 segundos

La australiana terminó con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 23 segundos. Tras la carrera, fue atendida en un centro médico y publicó una imagen desde una camilla en su cuenta de Instagram junto al mensaje: “Una victoria es una victoria”. Sin embargo, decidió eliminar dicha publicación más tarde, luego de recibir críticas de usuarios que cuestionaron que siguiera en competencia tras el problema estomacal.

Una competidora que participó en la jornada del incidente y presenció la escena aseguró a EFE que lo sucedido coincidió con los videos difundidos en redes sociales. Según su relato, la atleta tuvo una incontinencia intensa antes de completar la mitad del recorrido, pero siguió en carrera y dejó restos de materia fecal sobre la pista, los equipos, las máquinas y las alfombras que utilizaban los demás deportistas. “La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces”, sostuvo la testigo.

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Las críticas se centraron en el posible contacto de otros participantes y del personal del predio con material contaminante. Algunos atletas que compitieron ese día solicitaron a la organización la devolución de la inscripción, que rondaba los 150 dólares por persona, ante los riesgos sanitarios que podría haber generado el episodio.

Vale recordar que la empresa alemana en un comunicado difundido el lunes, sostuvo que la expansión de la disciplina plantea situaciones que requieren mayores precisiones. “A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad”, señaló la organización. Hyrox también aseguró que cuenta con “claros protocolos médicos y de biocontaminación”.

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Por su parte, la compañía reconoció que el caso del sábado expuso dificultades en la aplicación de esas normas. “Una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron”, indicó.

La organización agregó que las reacciones de los participantes y aficionados resultan legítimas. “Debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando”, afirmó. Hyrox también condenó las amenazas que, según indicó, recibió Wietrzyk en internet. La empresa anunció que investiga esos mensajes y que impedirá la asistencia a futuros eventos de las personas identificadas como responsables.

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Hyrox fue creada en 2017 y se expandió a recintos deportivos de más de 20 países. Su formato exige completar ocho tramos de un kilómetro de carrera, alternados con ejercicios funcionales. El crecimiento de la competencia la convirtió en una de las pruebas de fitness híbrido con mayor presencia internacional.