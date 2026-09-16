Aumentaron las multas por evadir el peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata: a cuánto llegan

(AUBASA)

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Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que a partir de hoy los usuarios que evadan el pago del peaje en la Autopista Buenos Aires–La Plata podrán ser sancionados con multas de hasta $684.000. La empresa tiene controles en las estaciones de cobro mediante un sistema de cámaras que permite registrar los vehículos que atraviesan las cabinas sin pagar.

La medida se implementa en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad, mediante el cual AUBASA fue facultada para constatar y sancionar infracciones vinculadas a la evasión de peaje y al exceso de carga de vehículos pesados.

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La falta de pago del peaje constituye una infracción de tránsito sancionada con una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se ubica en la actualidad en $2.281 y se actualiza periódicamente. Por ello, el monto expresado en pesos dependerá del valor de la UF vigente al momento de la infracción. A septiembre de 2026, las multas oscilarán entre $228.100 y $684.300. De todos modos, es importante mencionar que la provincia suele aplicar el cobro de 100 UF.

A septiembre de 2026, las multas oscilarán entre $228.100 y $684.300 (Franco Fafasuli)

De todos modos, la determinación del monto concreto de la multa se realizará en el marco del procedimiento provincial de infracciones de tránsito, de acuerdo con las normas y autoridades competentes.

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“El objetivo es fortalecer el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y proteger la infraestructura vial que diariamente utilizan miles de personas. La evasión de peaje no solo constituye una infracción, sino que también genera maniobras riesgosas que ponen en peligro a los usuarios y afectan el normal funcionamiento de las estaciones de cobro”, dijeron desde AUBASA.

Para detectar estas infracciones, cuentan con un sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje que registra de manera automática la fecha, hora y lugar del hecho, además de la imagen del vehículo involucrado. Con esos datos, se genera el acta de infracción correspondiente.

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Antes de que se aplique la sanción, el titular del vehículo tendrá un plazo de 30 días corridos para regularizar la situación. Para ello, deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal pagopatente.com.ar.

Si vencido ese período no se concreta la regularización, el acta será remitida a la autoridad competente, que estará a cargo de emitir la multa y notificarla posteriormente al titular registral del vehículo.

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En caso de considerar que la infracción fue emitida de manera incorrecta, el titular del vehículo podrá ejercer su derecho de defensa mediante la presentación de un descargo ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial competente.

Por otra parte, quienes cuenten con TelePase y hayan tenido un inconveniente o un error al momento del paso por el peaje podrán comunicarse dentro de los 30 días de ocurrido el hecho con el Call Center, al 0800-666-8353, o con AUBOT, al 11 3931-2406. Un operador analizará el caso y verificará lo ocurrido.

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Cuánto cuestan los peajes

Los cuadros tarifarios de la Autopista Buenos Aires-La Plata muestran que los vehículos de dos ejes pueden pagar entre $1.300 y $6.000 por pasada manual, según la estación de peaje, el sentido de circulación y la franja horaria. Para las motos, los valores oscilan entre $700 y $3.000.

Los cuadros tarifarios de la Autopista Buenos Aires-La Plata muestran que los vehículos de dos ejes pueden pagar entre $1.300 y $6.000 por pasada manual (NA)

En sentido desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata, el mayor valor corresponde a los peajes de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez. Las motos abonan $1.200 fuera de hora pico y $1.500 en hora pico mediante pago manual. Con TelePASE, las tarifas son de $1.197,52 y $1.496,90, respectivamente.

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Para los vehículos de dos ejes, el pago manual en esas estaciones es de $2.400 fuera de hora pico y $3.000 en hora pico. El sistema electrónico reduce el importe a $2.395,04 y $2.993,80.

En los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui, las motos pagan $900 fuera de hora pico y $1.100 en hora pico si utilizan cabinas manuales. Con TelePASE, los importes son de $838,26 y $1.047,82.

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Los automóviles de dos ejes abonan $1.700 fuera de hora pico y $2.100 en los horarios de mayor demanda. Las tarifas electrónicas alcanzan los $1.676,53 y $2.095,66.

En Villa Elisa, el peaje manual para motos cuesta $700 fuera de hora pico y $800 en hora pico. Con TelePASE, los valores bajan a $627,27 y $784,09.

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Para los vehículos de dos ejes, Villa Elisa aplica $1.300 fuera de hora pico y $1.600 en hora pico en modalidad manual. El pago con TelePASE tiene tarifas de $1.254,55 y $1.568,18.

En sentido desde La Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires, el peaje de Hudson fija una tarifa manual de $2.400 para motos fuera de hora pico y de $3.000 en hora pico. Con TelePASE, los montos son de $2.395,04 y $2.993,80.

Los autos de dos ejes pagan $4.800 fuera de hora pico y $6.000 en hora pico en las cabinas manuales de Hudson. Mediante TelePASE, el costo es de $4.790,06 y $5.987,57.

En los peajes de Dock Sud, Acceso Sudeste y Gutiérrez, en el mismo sentido, las motos abonan entre $1.197,52 y $1.500, mientras que los vehículos de dos ejes pagan entre $2.395,04 y $3.000, de acuerdo con el medio de pago y la franja horaria.