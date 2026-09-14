Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el ingreso a las Copas

El Torneo Clausura ya se encuentra en instancias claves. El certamen está entregando una apasionante lucha por el ingreso a las copas internacionales, el pase a la siguiente instancia y el riesgo de descender. Con la derrota de Racing ante Huracán, la jornada del domingo de la novena fecha concluyó. El lunes continuará con tres duelos que repercutirán en las posiciones.
El sábado, River Plate logró un triunfo importante sobre la hora por 2-1 sobre Atlético Tucumán en un duelo clave para afirmarse en la clasificación a las copas internacionales del próximo año. Tras las victorias de Boca Juniors, Estudiantes e Independiente Rivadavia, el equipo de Leonardo Ponzio se posicionó en puestos de Sudamericana 2027 gracias al tanto de Thiago Almada en el tiempo de descuento.
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Ya en el domingo, Sarmiento dejó escapar la chance de escalar a la punta de la Zona B cuando Belgrano se lo empató en la última jugada. Rosario Central, por su parte, logró una victoria que lo acercó a la cima que es propiedad de Argentinos Juniors, que empató 1-1 con Gimnasia La Plata. Independiente y San Lorenzo repartieron puntos en la Zona B.
Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Copa Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que seguirán ocupando Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez hasta el final de la novena fecha del Torneo Clausura porque ninguno puede alcanzarlos.
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En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca Juniors, River Plate, Estudiantes (LP), Gimnasia La Plata, Rosario Central e Independiente. Belgrano está noveno, pero ya está clasificado a la Libertadores y cede su plaza al Rojo (10°).
En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.
Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual
La agenda de la novena fecha
NEWELL’S 1–1 VÉLEZ
DEFENSA Y JUSTICIA 2-0 GIMNASIA DE MENDOZA
BOCA JUNIORS 3-1 CENTRAL CÓRDOBA
ESTUDIANTES 2-1 PLATENSE
INDEPENDIENTE RIVADAVIA 4-3 ALDOSIVI
ATLÉTICO TUCUMÁN 1-2 RIVER PLATE
TALLERES 2-1 UNIÓN
Domingo 13 de septiembre
Sarmiento 1–1 Belgrano
Tigre 0–1 Rosario Central
Argentinos 1–1 Gimnasia La Plata
Independiente 1–1 San Lorenzo
Huracán 2-1 Racing
Lunes 14 de septiembre
19.00 Deportivo Riestra – Lanús
19.00 Banfield – Barracas Central
21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)
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