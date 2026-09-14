El accidente escatológico que sufrió una campeona del mundo en una competencia de fitness y abrió debate sobre la salud de los atletas

El problema físico que protagonizó una competidora durante una competencia de Hyrox

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La atleta australiana Joanna Wietrzyk cruzó la meta en primer lugar durante una competencia de Hyrox en Beijing, prueba de fitness que combina estaciones de fuerza y resistencia funcional, pese a que sufrió una incontinencia estomacal durante la competencia y continuó el recorrido con restos de materia fecal en su cuerpo. El episodio abrió debate sobre los límites de la resistencia deportiva, las condiciones sanitarias en eventos bajo techo y la decisión de los organizadores sobre la continuidad del evento.

Wietrzyk, campeona mundial de su categoría, participó en la división Pro Women de la competencia, que combina ocho kilómetros de carrera con otras ocho estaciones de ejercicios de fuerza y resistencia. Según se pudo ver en los videos que rápidamente recorrieron las redes sociales, la atleta sufrió el problema gastrointestinal antes de llegar a la mitad del circuito, pero decidió no retirarse y completó la prueba.

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La australiana terminó con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 23 segundos, resultado que le permitió imponerse entre las 152 participantes de su división. Tras la carrera, fue atendida en un centro médico y publicó una imagen desde una camilla en su cuenta de Instagram junto al mensaje: “Una victoria es una victoria”. Sin embargo, decidió eliminar dicha publicación más tarde, luego de recibir críticas de usuarios que cuestionaron que siguiera en competencia tras el problema estomacal.

Las imágenes del evento circularon en redes sociales chinas e internacionales y mostraron a Wietrzyk durante algunas de las estaciones físicas, entre ellas ejercicios de remo, lanzamientos de balón medicinal y estocadas con saco de arena. La discusión se centró en que los participantes comparten zonas de paso, máquinas, alfombras y otros elementos del circuito.

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Una participante que presenció el hecho afirmó a EFE que Wietrzyk continuó la competencia después de sufrir la incontinencia. “La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces”, declaró la testigo a la agencia de noticias.

Los reclamos apuntaron a la exposición de otros atletas y de los trabajadores del recinto. Algunos competidores que participaron en la misma jornada pidieron que la organización reembolsara el costo de inscripción, estimado en unos 150 dólares por persona, debido al posible riesgo sanitario.

La atleta había publicado en su cuenta de Instagram pero terminó borrando la imagen tras recibir críticas

El episodio también despertó cuestionamientos sobre la diferencia de criterio respecto de otras infracciones contempladas en las normas de Hyrox. El reglamento sanciona acciones como escupir en la pista o arrojarse agua encima. Por ese motivo, varios usuarios y medios especializados preguntaron por qué no se interrumpió la participación de la atleta.

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La empresa alemana informó este lunes que revisará sus reglas a raíz de lo sucedido en Beijing. En un comunicado, sostuvo que la expansión de la disciplina plantea situaciones que requieren mayores precisiones. “A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad”, señaló la organización. Hyrox también aseguró que cuenta con “claros protocolos médicos y de biocontaminación”.

La compañía reconoció que el caso del sábado expuso dificultades en la aplicación de esas normas. “Una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron”, indicó el comunicado.

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La organización agregó que las reacciones de los participantes y aficionados resultan legítimas. “Debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando”, afirmó. Hyrox también condenó las amenazas que, según indicó, recibió Wietrzyk en internet. La empresa anunció que investiga esos mensajes y que impedirá la asistencia a futuros eventos de las personas identificadas como responsables.

Hyrox fue creada en 2017 y se expandió a recintos deportivos de más de 20 países. Su formato exige completar ocho tramos de un kilómetro de carrera, alternados con ejercicios funcionales. El crecimiento de la competencia la convirtió en una de las pruebas de fitness híbrido con mayor presencia internacional.

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La revisión anunciada por la organización deberá definir cómo actuarán jueces, equipos médicos y responsables de seguridad ante futuras emergencias sanitarias, en especial en pruebas donde miles de personas utilizan de forma consecutiva los mismos espacios y equipamientos.