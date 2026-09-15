‘Dragon Ball Xenoverse 3′ revela seis razas jugables y suma androides

Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco

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La revista V-Jump mostró nuevas ilustraciones e información de Dragon Ball Xenoverse 3, la próxima entrega de Bandai Namco, y confirmó que los jugadores podrán crear avatares de seis razas, incluidos androides por primera vez en la saga. El juego llegará durante 2027 a PS5, Xbox Series y PC, aunque todavía no tiene una fecha de lanzamiento concreta.

Androides y un nuevo sistema de habilidades

El debut de los androides estará ligado a uno de los principales cambios del combate. En Dragon Ball Xenoverse 3, las habilidades ofensivas dejarán de consumir ki y pasarán a depender de tiempos de enfriamiento. Este sistema impide volver a utilizar un movimiento durante un periodo determinado después de activarlo.

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Según los datos publicados por V-Jump, los androides tendrán los tiempos de enfriamiento más cortos entre las seis razas. Su ventaja permitirá ejecutar habilidades ofensivas con mayor frecuencia, una característica que puede convertirlos en una alternativa importante para quienes prefieran mantener la presión sobre el rival.

La elección también conecta con personajes conocidos de Dragon Ball, como Cell, Androide 17 y Androide 18. Bandai Namco todavía no detalló si esta raza contará con transformaciones específicas ni explicó cómo funcionarán sus estadísticas básicas frente a las demás opciones.

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El cambio en el consumo de recursos separará las habilidades ofensivas de la administración tradicional del ki. La información disponible no aclara qué movimientos seguirán dependiendo de esa energía ni cuánto durará el enfriamiento de cada técnica, dos factores que determinarán el alcance real de la ventaja de los androides.

Atributos y transformaciones de las seis razas

Los saiyans volverán con el potencial ofensivo más alto. También dispondrán de una habilidad pasiva que incrementará sus estadísticas de ataque cuando tengan poca vida. V-Jump confirmó las transformaciones Super Saiyan y Super Saiyan 3, aunque todavía no informó si habrá más formas disponibles en el lanzamiento.

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La raza de Freezer estará especializada en las ráfagas de ki. Sus personajes podrán ejecutar los ataques de este tipo más poderosos y accederán a habilidades destinadas a aumentar su daño. La Forma Dorada no fue confirmada, pese a su presencia dentro de la franquicia.

Los terrícolas ofrecerán una distribución equilibrada de atributos, sin concentrar todo su rendimiento en ataque, defensa o salud. Su transformación confirmada será el Kaioken, la técnica que aumenta temporalmente el poder del usuario a cambio de someter su cuerpo a una mayor exigencia.

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Los namekianos tendrán la mayor cantidad de puntos de vida. Cuando su salud quede por debajo de un valor todavía no especificado, activarán una regeneración automática que recuperará puntos gradualmente. También podrán utilizar Potencial Desatado. La Forma Naranja asociada con Piccolo sigue sin estar confirmada.

Los integrantes de la raza de Majin Buu contarán con los atributos defensivos más altos. Si alcanzan el máximo de ki, recibirán una bonificación adicional en su reducción de daño. Bandai Namco aún no comunicó si tendrán una transformación propia.

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Estas diferencias plantean funciones claras para cada tipo de avatar: los saiyans priorizarán el daño, los androides la frecuencia de habilidades, los namekianos la resistencia mediante salud y regeneración, y los majin la defensa. Los terrícolas cubrirán un papel equilibrado, mientras que la raza de Freezer estará orientada a los ataques de energía.

Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco

Una historia situada 200 años después

Las ilustraciones también muestran varias posibilidades de personalización para los nuevos protagonistas. Los jugadores podrán combinar apariencias, movimientos y habilidades procedentes de personajes creados por Akira Toriyama, manteniendo el sistema de avatares que caracteriza a la serie Xenoverse.

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La historia transcurrirá alrededor de 200 años después del final de Dragon Ball Z. El escenario será una versión futurista de West City situada en el año 1000, con una nueva generación de protectores de la Tierra ocupando el lugar de los antiguos héroes. Esta distancia temporal permitirá que la campaña avance sin limitarse a repetir los arcos más conocidos del manga y el anime.

Goku aparecerá con un atuendo renovado y adaptado a esa época. Una filtración relacionada con los logros de Steam también dejó ver diseños atribuidos a Goku y Chronoa, además de una posible figura vinculada con un Dios de la Destrucción del tiempo. Al tratarse de material obtenido antes del anuncio oficial, esos elementos siguen pendientes de confirmación.

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El diseño filtrado de Goku recuerda a Goku Xeno, versión del personaje asociada con Super Dragon Ball Heroes. Las fuentes disponibles no explican qué papel tendrá dentro de la campaña ni cuánto contacto mantendrá con los protagonistas creados por los jugadores.

Dragon Ball Xenoverse 3 está previsto para 2027 en PS5, Xbox Series y PC. Bandai Namco todavía debe comunicar el día de lanzamiento, las transformaciones restantes y los valores exactos de enfriamiento de cada raza.

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