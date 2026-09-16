Alcalde de San José pide a Laura Fernández “ponernos de acuerdo” y reclama reformas estructurales: “Trabajar en conjunto es un mandato de la patria”

Diego Miranda, alcalde de San José, pidió a la presidenta Laura Fernández abrir espacios de diálogo para discutir reformas estructurales durante la conmemoración de los 205 años de independencia. Crédito: Captura Presidencia de la República

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El alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, lanzó un llamado directo a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para alcanzar acuerdos entre el Gobierno y la Municipalidad de San José y avanzar en una serie de reformas que, según sostuvo, el país ha postergado durante décadas.

Miranda, quien figura oficialmente como alcalde del cantón central de San José, pronunció su mensaje durante el acto conmemorativo por los 205 años de independencia de Costa Rica en el Parque Nacional, donde dedicó buena parte de su intervención a repasar episodios históricos y a defender el diálogo como uno de los pilares de la estabilidad política costarricense.

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El jerarca municipal vinculó esa lectura histórica con la coyuntura actual y dirigió una petición expresa a Fernández.

“Por eso quiero hacerle un nuevo llamado, señora presidenta, para ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo no es un capricho, sino una obligación que nos impone nuestra historia y la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó.

Miranda aseguró que el país debe dejar de concentrarse en lo que calificó como “asuntos superficiales, banales” y dirigir sus recursos hacia problemas estructurales. En ese contexto, planteó que Costa Rica necesita establecer una visión de largo plazo que le permita enfrentar con mayor fortaleza las transformaciones económicas, sociales y geopolíticas internacionales.

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“Podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones estériles y sin sentido, o bien podemos invertir nuestras fuerzas y dirigir nuestros recursos hacia lo que verdaderamente importa”, señaló el alcalde.

Un llamado a definir la “Tercera República”

Uno de los señalamientos de Miranda estuvo relacionado con la propuesta de Fernández de impulsar una denominada “Tercera República”. El alcalde aseguró que es necesario precisar qué significaría ese proyecto y traducir conceptos generales en medidas concretas.

“Usted habló de constituir la Tercera República, pero poco hemos escuchado de qué está hecha esa Tercera República. Es importante trazar ideas claras y dejar de redundar en lugares comunes”, afirmó.

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Miranda mencionó específicamente la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y pidió definir cuáles prácticas deben combatirse, cuál es su costo para la sociedad y qué reformas estructurales deberían acompañar los cambios legales o administrativos.

El alcalde también planteó modificaciones relacionadas con el Poder Judicial y los cargos públicos. Entre sus propuestas mencionó limitar temporalmente algunos puestos de representación y abrir la discusión sobre mecanismos para sancionar a jueces.

“Hablemos de reformas que democraticen el Poder Judicial. Hablemos de reformas para limitar temporalmente los puestos de representación de cargos públicos, así como lo hicimos en las alcaldías”, dijo.

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“Ponernos de acuerdo no es un capricho, sino una obligación”, manifestó Miranda durante su intervención en el Parque Nacional de San José. (Imagen ilustrativa Infobae)

Educación, vivienda y transporte

La educación ocupó otro apartado de su mensaje. Miranda cuestionó los enfoques basados en el temor y sostuvo que las políticas dirigidas a jóvenes de comunidades vulnerables deben priorizar las oportunidades y el desarrollo de capacidades.

“No se educa a través del miedo. No es llevando a los jóvenes de las zonas más pobres del país a las celdas de La Reforma como vamos a construir una sociedad más fuerte”, manifestó.

En materia urbana, el alcalde pidió una mayor participación del Ejecutivo en proyectos para San José y la Gran Área Metropolitana, especialmente en transporte público, vivienda, abastecimiento de agua y planificación territorial.

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Según Miranda, una capital con mejores condiciones requiere “un buen sistema de transportes con paradas intermodales”, una política de vivienda que permita construir verticalmente y una organización distinta para atender problemas que superan las fronteras de cada municipalidad.

En esa línea, afirmó que entregaría a Fernández una carta con una serie de solicitudes, entre ellas una propuesta de reforma constitucional para dotar al área metropolitana de un marco jurídico diferente.

También mencionó situaciones concretas en Finca San Juan, La Carpio, Rincón Grande y Cristo Rey, para las cuales reclamó respuestas de distintas instituciones públicas.

“Le traigo una carta, doña Laura, le traigo una carta con todas estas peticiones y algunas más para que nos sentemos a dialogar. Le extiendo mi mano nuevamente”, expresó.

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El alcalde planteó cambios relacionados con transporte, vivienda, educación, planificación urbana y el funcionamiento de instituciones públicas. Crédito: Video Ministerio de Salud

Críticas y una oferta de diálogo

Hacia el cierre de su intervención, Miranda combinó su llamado a trabajar conjuntamente con cuestionamientos hacia personas del entorno gubernamental.

“Uno sabe que en los pasillos del poder, los que aplauden y los que dicen que sí a todo no son los mejores amigos ni los mejores consejeros”, aseguró.

Luego pidió a Fernández revisar a quiénes incorporan sus ministros y afirmó que existen personas que “operan entre las sombras para provocar disputas innecesarias”, una valoración atribuida directamente al alcalde.

Pese al tono crítico de varios pasajes, Miranda insistió en presentar su mensaje como una oferta de colaboración con el Ejecutivo.

“Mi sinceridad, doña Laura, y mi franqueza no excluyen mi respeto y el ofrecimiento a trabajar por objetivos comunes”, expresó.

El alcalde cerró retomando una frase atribuida a José Figueres Ferrer sobre la responsabilidad de gobernar y administrar, antes de proclamar: “¡Viva Costa Rica! ¡Viva San José! ¡Abajo los filibusteros!”.

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