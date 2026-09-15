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Microsoft suma ‘Gears of War: E-Day’ y ‘Minecraft Dungeons II’ a Game Pass

El calendario reúne 14 títulos que llegarán entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre

Gears of War: E-Day será un juego exclusivo de Xbox.
Gears of War: E-Day será un juego exclusivo de Xbox. (Xbox)
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Microsoft anunció 14 incorporaciones para Xbox Game Pass entre el 15 de septiembre y el 6 de octubre, con Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II y Dune: Awakening como nombres principales. La lista también amplía el catálogo de Game Pass Premium con juegos que ya estaban incluidos en Game Pass Ultimate y PC Game Pass, mientras que cuatro lanzamientos ingresarán al servicio desde su primer día.

Siete incorporaciones durante la primera semana

La tanda comienza el 15 de septiembre con RuneScape: Dragonwilds, disponible para los suscriptores de Ultimate, Premium y PC Game Pass. Se podrá jugar mediante la nube, en Xbox Series y en PC.

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El 16 de septiembre llegarán cuatro títulos que ya formaban parte de Ultimate y PC Game Pass, pero que desde esa fecha también estarán incluidos en Premium. Son Marvel Cosmic Invasion, Planet of Lana II, Routine y Ultimate Sheep Raccoon.

Marvel Cosmic Invasion y Planet of Lana II tendrán versiones para nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC. Routine también podrá ejecutarse en la nube, consolas, equipos portátiles y PC, mientras que Ultimate Sheep Raccoon estará disponible en nube, consola y PC. La categoría portátil, identificada como Handheld en el anuncio, señala los juegos preparados para utilizarse en equipos de juego portátiles compatibles.

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La primera semana se completa el 17 de septiembre. Ese día debutará Kernel Hearts, incorporado desde el día uno a Ultimate y PC Game Pass, con acceso desde la nube, Xbox Series y PC. La expresión día uno indica que el título entra al catálogo del servicio en la misma fecha de su lanzamiento.

También el 17 de septiembre, Ninja Gaiden 4 se añadirá a Premium después de estar disponible en Ultimate y PC Game Pass. Tendrá soporte para nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC.

Dune y Call of Duty llegan en la segunda tanda

El siguiente bloque comenzará el 22 de septiembre con Dune: Awakening. El juego estará incluido en Ultimate, Premium y PC Game Pass, y podrá utilizarse mediante la nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC. A diferencia de varios títulos del calendario, su incorporación alcanza simultáneamente a los tres niveles mencionados.

La misma fecha marcará el estreno de Well Dweller, otra incorporación del día uno. Su acceso estará limitado a Ultimate y PC Game Pass, sin inclusión anunciada para Premium. Microsoft confirmó versiones para nube, consola, dispositivos portátiles y PC.

El 23 de septiembre será el turno de Mad King Redemption, que estará disponible en Ultimate, Premium y PC Game Pass. Sus plataformas serán nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC.

Dos días después, el 25 de septiembre, Call of Duty: Black Ops 6 se incorporará a Game Pass Premium. El juego ya está disponible mediante Ultimate y PC Game Pass, de modo que el cambio amplía su acceso a otro nivel de la suscripción. Se podrá jugar desde la nube, consolas, dispositivos portátiles y PC.

Este reparto obliga a revisar el nivel contratado antes de cada lanzamiento. Los juegos añadidos a Premium permanecen disponibles en los niveles donde ya estaban, mientras que los estrenos del día uno de esta lista aparecen vinculados a Ultimate y PC Game Pass.

Mojang
(Foto: Twitter)

Minecraft y Gears cierran el calendario

El 29 de septiembre llegará Minecraft Dungeons II como estreno del día uno en Ultimate y PC Game Pass. Microsoft anunció compatibilidad con nube, consolas, dispositivos portátiles y PC. Premium no figura entre los niveles confirmados para su lanzamiento.

La programación continuará el 2 de octubre con Keeper. El título se añadirá a Premium y seguirá disponible en Ultimate y PC Game Pass. Sus opciones abarcan juego en la nube, Xbox Series y PC, pero el anuncio no incluye compatibilidad específica con dispositivos portátiles.

Gears of War: E-Day cerrará esta tanda el 6 de octubre. El nuevo juego de la franquicia ingresará desde el día uno a Ultimate y PC Game Pass, con versiones para nube, Xbox Series, dispositivos portátiles y PC. Al igual que Minecraft Dungeons II, no tiene una incorporación a Premium confirmada dentro de este calendario.

En total, la programación distribuye sus 14 juegos a lo largo de nueve fechas. RuneScape: Dragonwilds abre la lista el 15 de septiembre y Gears of War: E-Day la termina el 6 de octubre, mientras Kernel Hearts, Well Dweller, Minecraft Dungeons II y Gears of War: E-Day son los cuatro lanzamientos identificados expresamente como estrenos del día uno.

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