El departamento uruguayo Paysandú plantará 10.000 árboles para reducir el impacto del calor

La municipalidad comenzó a ejecutar el Plan Reverdece, una iniciativa que prevé generar infraestructura verde y contribuir a reducir el calor en el verano

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Paysandú, uno de los departamentos uruguayos limítrofes con Argentina, tiene previsto plantar entre 10.000 y 12.000 árboles en la ciudad con el objetivo de generar infraestructura verde que ayude a reducir las temperaturas. Esta acción forma parte del plan Paysandú Reverdece, que tiene como objetivo tener una “ciudad sostenible”.

El departamento es uno de los que más sufre las altas temperaturas en los meses de verano. Por eso, la intendencia comenzó con la plantación de estos árboles que en una primera instancia alcanzará a la zona céntrica de la ciudad.

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“Es un plan de infraestructura verde para la ciudad y después todo el departamento”, declaró el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, al noticiero Telenoche de Canal 4. “Por el cambio climático las ciudades tienen que reverdecer, tienen que ir copándose de verde. En ese sentido, hemos diseñado un plan contra las islas de calor que tenemos mapeadas. Esto es un plan que no es solo plantar árboles”, agregó.

La municipalidad comenzó a ejecutar el Plan Reverdece, una iniciativa que prevé generar infraestructura verde y contribuir a reducir el calor en el verano

El intendente dijo que el departamento también realiza una “fuerte apuesta” a los árboles nativos y que se busca lograr una “mixtura” con las escuelas y con el resto de la sociedad. “Poder ayudar, plantar y ser parte del cuidado del árbol. Esto tiene un componente educativo, de concientización a nivel de la sociedad”, expresó.

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El proyecto será progresivo e intervendrá calles, avenidas, espacios públicos y otras áreas verdes. “Es un plan muy ambicioso”, declaró el director general de Obras de la Intendencia de Paysandú, Manuel de Souza, al noticiero Telemundo de Canal 12. “Hay un objetivo importante que es la plantación de 10.000 árboles en la ciudad, pero esto está acompañado de un montón de otros factores que se han ido actuando”, agregó.

El plan también incluye la recuperación del vivero municipal.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera (Intendencia de Paysandú)

“Hemos hecho un trabajo y una inversión tanto económica como en recursos humanos importante. Queremos que allí empecemos a fabricar leñosas. Se ha recuperado ese vivero con una tecnología de punta y a la altura de los mejores viveros del país”, señaló el funcionario.

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Las acciones comenzaron con la plantación de 2.000 ejemplares. Entre las especies utilizadas se encuentran lapachos rosados, patas de vaca y jaboneros. Cada calle tiene dos especies diferentes.

El criterio para elegir las especies es según el ancho de la vereda y el porte de la calle. Se busca generar “identidad” –en palabras de De Souza– en algunos corredores y en los barrios.

La municipalidad comenzó a ejecutar el Plan Reverdece, una iniciativa que prevé generar infraestructura verde y contribuir a reducir el calor en el verano

El plan Paysandú Reverdece se traza como meta tener “una ciudad sostenible, fomentar la biodiversidad y el equilibrio ambiental para mitigar los efectos adversos del cambio climático”, según la página web.

“Paysandú necesita fortalecer la planificación y gestión de sus áreas verdes para enfrentar eventos extremos asociados al cambio climático. Este Plan impulsa una infraestructura verde urbana integrada: más árboles, más conectividad ecológica y más servicios ecosistémicos (sombra, confort, biodiversidad)”, argumenta la municipalidad.

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Además de plantar unos 10.000 árboles, el plan también incluye hacer un inventario y un diagnóstico del estado actual. Habrá un relevamiento georreferenciado “árbol por árbol”, informó la intendencia.

La municipalidad comenzó a ejecutar el Plan Reverdece, una iniciativa que prevé generar infraestructura verde y contribuir a reducir el calor en el verano

Por otro lado, en el marco del mismo plan, se comenzaron a retirar árboles que están en mal estado en el Parque París Londres. “Son árboles que ya habían cumplido un ciclo y podían generar algún accidente que podía repercutir en la parte humana”, explicó el director general de Servicios, Carlos Batista, en declaraciones citadas por la intendencia. Asimismo, se está trabajando en la limpieza en los alrededores del parque, con el objetivo de dejarlo en óptimas condiciones.

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La quita de estos árboles también es parte de un trabajo de prevención dado los pronósticos de El Niño para los próximos meses.