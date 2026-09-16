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Geoffrey Rush revela qué tendría que pasar para volver como Barbossa en ‘Piratas del Caribe’

El intérprete habló sobre la posibilidad de reencontrarse con Johnny Depp y volver a enfrentar a su personaje, Jack Sparrow, en una nueva entrega

Geoffrey Rush imagina el regreso de Barbossa para enfrentarse otra vez a Jack Sparrow.
Geoffrey Rush imagina el regreso de Barbossa para enfrentarse otra vez a Jack Sparrow.
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Geoffrey Rush está abierto a la posibilidad de volver a interpretar al capitán Hector Barbossa en una nueva película de Piratas del Caribe, aunque considera que su regreso tendría que responder a una razón narrativa y no únicamente a la posibilidad de participar nuevamente en la franquicia.

El actor habló sobre esa posibilidad durante una entrevista con Entertainment Weekly en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

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Rush explicó que considera que ha pasado suficiente tiempo desde su última aparición como Barbossa y planteó que el personaje podría regresar de una manera relacionada con Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp.

Sin embargo, el artista señaló que no quisiera que el retorno de Barbossa se percibiera como una decisión motivada exclusivamente por razones económicas.

“Creo que ya ha pasado suficiente tiempo. Me sacrifiqué por mi hija. No quiero que sea demasiado fácil y simplón volver y decir: ‘Denme otro sueldo’. Respeto la magnitud de la ópera que prácticamente se ha creado en esos 20 años”, dijo.

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Geoffrey Rush destacó que no quiere volver al personaje solo por dinero. REUTERS/Yves Herman
Geoffrey Rush destacó que no quiere volver al personaje solo por dinero. REUTERS/Yves Herman

El personaje de Barbossa tiene un historial particular dentro de la franquicia, ya que ha muerto en dos ocasiones. En la primera película, Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, estrenada en 2003, Jack Sparrow le dispara y aparentemente termina con su vida.

Sin embargo, el personaje regresa posteriormente en la saga. La segunda muerte de Barbossa ocurre en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, estrenada en 2017. En esa historia, el personaje se sacrifica para salvar a su hija, Carina Smyth, interpretada por Kaya Scodelario.

A pesar de ese desenlace, Geoffrey Rush considera que la muerte del personaje no necesariamente impediría una nueva aparición.

Como referencia, mencionó recursos utilizados en obras de William Shakespeare, particularmente la aparición del padre de Hamlet como un fantasma. Bajo esa posibilidad, Barbossa podría regresar como una presencia sobrenatural vinculada nuevamente con Sparrow.

“Requerirá un buen guion, pero solo para volver y molestar a Jack Sparrow una vez más, ¿sabes? Incluso diría que se podría pedir a los fans que escriban lo que les gustaría que sucediera”, explicó.

Geoffrey Rush piensa que con un guion bien escrito podría regresar Barbosa.
Geoffrey Rush piensa que con un guion bien escrito podría regresar Barbosa.

La relación entre Barbossa y Sparrow comenzó como una rivalidad en las primeras películas. En La maldición del Perla Negra, Jack Sparrow es responsable de la muerte de Barbossa, aunque posteriormente ambos personajes terminan colaborando en diferentes momentos de la saga.

Para la última película estrenada hasta ahora, su vínculo había evolucionado hacia una alianza basada en intereses compartidos.

Rush no es el único integrante de la franquicia que ha hablado recientemente sobre un posible regreso. Orlando Bloom, quien interpretó a Will Turner en las películas, también expresó interés en conocer los planes para una eventual sexta entrega.

Bloom declaró a Entertainment Weekly que pregunta con frecuencia por el futuro de la franquicia y que mantiene contacto ocasional con antiguos compañeros de reparto.

Orlando Bloom
Orlando Bloom contó que aún mantiene contacto con algunos de sus compañeros de reparto. (Escena de "Piratas del Caribe")

Sobre Johnny Depp, señaló que todavía tiene comunicación con él y destacó la relación que mantienen después de haber trabajado juntos en la saga.

El actor también habló sobre el componente de nostalgia asociado con las películas. Según Bloom, el interés actual por recuperar producciones conocidas está relacionado en parte con los recuerdos que esas historias generan entre quienes las vieron originalmente.

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