Todo sobre la final de Gran Hermano Generación Dorada: a qué hora se define el reality y cuáles son los premios

El reality de Telefe llega a su definición con una emisión especial que dará a conocer a la gran ganadora (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya entró en modo cuenta regresiva. Este miércoles 16 de septiembre, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos se enfrentarán por el título de la edición después de varios meses de aislamiento, convivencia y competencia dentro de la casa más famosa del país. La gala final marcará el cierre de una temporada que dejó distintos cruces, eliminaciones y momentos de tensión, y que ahora se prepara para conocer a la participante elegida por el público.

Según informó Telefe a través de sus redes sociales, el programa comenzará a las 22:15. Desde ese momento, Santiago del Moro se comunicará con las dos finalistas y acompañará el desarrollo de la última gala hasta anunciar el veredicto de los espectadores. La emisión definirá cuál de las dos participantes se consagrará campeona, quién ocupará el segundo puesto y cómo quedará conformado el podio de esta edición.

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Como sucedió durante buena parte del ciclo, las redes sociales comenzaron a funcionar como un espacio para anticipar posibles resultados. Los usuarios realizaron distintos sondeos para medir el apoyo que tenían las finalistas, aunque esta vez las diferencias no fueron tan marcadas como en otras instancias del programa. Con solo dos opciones disponibles, las encuestas mostraron una competencia más pareja, aunque Yipio apareció con una leve ventaja en varios de los relevamientos publicados.

Sol y Yipio competirán por última vez por el cariño del público para quedarse con el título (Captura de video)

La participante que gane recibirá un premio de 70 millones de pesos, una casa prefabricada y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito mediante una billetera virtual. La persona que quede en el segundo puesto obtendrá una casa y 20 millones de pesos, mientras que quien complete el tercer lugar recibirá 10 millones de pesos. Santiago del Moro informó que los premios serán entregados un día después de la final, durante la emisión especial de Noche de las Campeonas.

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El conductor también adelantó que habrá regalos especiales para el resto de los jugadores que formaron parte de la temporada. De esta manera, el cierre no estará destinado únicamente a las dos finalistas, sino que también reunirá a otros participantes que atravesaron la experiencia de aislamiento y convivencia durante la edición. La entrega de premios se realizará en el programa previsto para el jueves 17 de septiembre, que marcará el cierre total del formato.

El reencuentro de las finalistas y sus seres queridos

La finalista, en el anteúltimo día en la casa, recibió a su hija, su madre, su hermana y su sobrino junto a sus excompañeros de reality, Cinzia Francischiello y Tomy Riguera (Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Antes de llegar a la gala final, Sol y Yipio tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus familiares. El martes 15 de septiembre por la noche, ambas recibieron visitas durante algunas horas en el último programa previo a la definición. La dinámica se repitió como en otras ediciones del reality y permitió que las participantes rompieran el aislamiento definitivo antes de enfrentarse a la decisión del público.

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Del Moro fue el encargado de anunciarles que estaban a punto de encontrarse con personas importantes de sus vidas. Cada una ingresó por turnos al SUM de la casa, donde sus familiares las esperaban. Sol fue la primera en atravesar la puerta y se encontró con su madre, Norma. Apenas la vio, ambas se abrazaron entre lágrimas. Después ingresaron su hermana Noelia, su sobrino Felipe y su hija Delfina, quien también se quebró al reencontrarse con su madre. La escena estuvo marcada por los abrazos y la emoción de la familia después de varias semanas sin verse.

Luego llegó el turno de Yipio, que vivió uno de los reencuentros más comentados de la temporada. La primera persona en ingresar fue su pareja, Mathias Centurión. Cuando lo vio cruzar la puerta, la finalista se acercó y ambos se fundieron en un beso. Centurión es luchador de kickboxing, practicante de Jiu-Jitsu brasileño y tiene un emprendimiento textil de sublimación de remeras.

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La finalista del reality recibió en su anteúltimo día a su familia y amigas (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Su presencia también estuvo vinculada con un momento anterior del programa. Semanas atrás, Centurión había informado a la producción que la madre de Yipio no se encontraba bien de salud. Esa situación provocó la salida temporal de la participante del reality, aunque luego regresó a la competencia mediante un Golden Ticket y logró avanzar hasta la final.

Después del reencuentro con su pareja, ingresó Lara, la hija de Yipio, quien días atrás había cumplido la mayoría de edad. La primera frase que le dijo la finalista al verla fue: “Estás hermosa”. Durante la charla, la joven le contó que se encontraba próxima a realizar su viaje de egresados y que ya había retomado sus salidas nocturnas. El dato sorprendió a su madre, que escuchó la novedad en medio de la emoción por volver a verla.

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Con ese reencuentro familiar, Sol y Yipio quedaron listas para atravesar la última gala de la temporada. Este miércoles 16 de septiembre, desde las 22:15, el público definirá cuál de las dos se convertirá en la nueva campeona de Gran Hermano Generación Dorada. El jueves 17, con Noche de las Campeonas, Telefe emitirá el último programa de una edición que allí bajará definitivamente el telón.