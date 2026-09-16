El homenaje a Dolly Parton que se recorre entre maizales de Estados Unidos y Canadá

Un retrato de Dolly Parton ocupa un laberinto de maíz de 5 acres en Twins BBQ Co. en Brookfield, Connecticut (AP Photo/Ted Shaffrey).

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Veinte granjas de Estados Unidos y Canadá abrirán este otoño laberintos de maíz dedicados a Dolly Parton. La iniciativa, concebida antes de su fallecimiento, a los 80 años, incluye diseños inspirados en su imagen, su música y su labor filantrópica.

Los laberintos estarán ubicados en 15 estados y dos provincias canadienses, entre ellos Alabama, California, Ohio y Texas.

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Las instalaciones ofrecerán juegos, pistas y espacios para fotografías vinculados a la artista, además de actividades de narración y música, reportó Billboard.

La campaña destinará una parte de los ingresos por entradas a la Biblioteca de la Imaginación, el programa de distribución gratuita de libros que Parton fundó en 1995.

La organización envía libros adecuados para cada edad a niños desde su nacimiento hasta los 5 años y, según sus cifras, ha distribuido más de 304 millones de ejemplares en todo el mundo.

Los laberintos de maíz de Dolly Parton estarán en 15 estados de Estados Unidos y dos provincias de Canadá (AP Photo/Ted Shaffrey).

Los laberintos habían sido planeados antes de la muerte de Parton

Los recorridos fueron diseñados por The Maize Inc., una empresa de agroturismo con sede en Utah, meses antes de la muerte de la artista en Nashville.

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Estos laberintos forman parte de una campaña anual denominada Laberinto de Maíz de la Música Country, que ya ha homenajeado a artistas como Reba McEntire en 2023, Luke Bryan en 2024 y Lainey Wilson en 2025, informaron Associated Press y Billboard.

Brett Herbst, fundador de la compañía y responsable de los diseños, afirmó en una declaración recogida por Billboard: “Nos sentimos profundamente honrados de rendir homenaje al legado de Dolly y nos unimos al mundo en el duelo por la pérdida de un verdadero tesoro estadounidense”.

Luego agregó: “El impacto de Dolly en el mundo y su amor por la agricultura son incalculables. Nuestros homenajes en forma de laberintos de maíz adquieren ahora un nuevo significado, al honrarla a ella y a su querida Biblioteca de la Imaginación”.

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Antes de morir, la cantante de Jolene había respaldado públicamente la propuesta en un video: “Agradezco el apoyo de mi Biblioteca de la Imaginación y me entusiasma invitar a la gente a perderse en el laberinto de maíz de música country de este año para divertirse un poco, reírse y tener una muy buena razón para perderse”.

Los recorridos ofrecerán juegos, pistas, espacios para fotografías y actividades de narración y música vinculadas a Dolly Parton (AP Photo/Ted Shaffrey).

Un campo de Connecticut recrea la imagen y el peinado de la cantante

Uno de los laberintos se encuentra junto al restaurante Twins BBQ, en Brookfield, Connecticut, a unos 90 kilómetros (55 millas) al noreste de Nueva York.

En ese maizal, el retrato de Parton aparece rodeado por las palabras “Dolly”, “Un tesoro americano” y varias estrellas, detalló Associated Press.

Danielle Gallop, copropietaria del negocio con su esposo, contó a la agencia de noticias que conoció más sobre Parton durante una convención de laberintos realizada el año pasado en Dollywood, el parque temático de Tennessee del que la cantante fue copropietaria.

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“Nos hablaron de su integridad, de cómo dirigía todos sus negocios, de lo inteligente, generosa, amable, ética y humilde que era Parton, que son todas las cualidades a las que aspiramos como empresarios.”, relató.

A su vez, Gallop consideró que el fallecimiento de Parton volvió más significativo el homenaje: “Era todo un ícono”.

Parte de los ingresos de las entradas se destinará a la Biblioteca de la Imaginación, el programa de libros gratuitos fundado por Dolly Parton en 1995 (AP Photo/Ted Shaffrey).

Entre los visitantes del nuevo recorrido estuvieron Stephanie Chen y su hijo William. Chen señaló que la sección con la palabra “Dolly” en letras mayúsculas era la más sencilla de atravesar porque “solo hay una manera de pasar”.

Por su parte, Gallop indicó que el tramo más complejo del diseño es el cabello de la cantante: “Tiene muchísimo y se le forman pequeñas puntas. Nunca sabes dónde va a aparecer el siguiente hueco. Me perdí varias veces”.

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Al mismo tiempo, expresó que algunos asistentes llegan con botas y sombreros de vaquero o camisetas de la artista. “Ha sido realmente maravilloso ver todo el cariño que le están demostrando”, celebró Gallop.

Los laberintos de maíz no son las únicas iniciativas que rinden homenaje a la artista. Tras su muerte, surgió una propuesta para cambiar el nombre del aeropuerto de Nashville en su honor y un proyecto de ley en Tennessee que propone declarar el 25 de septiembre como el Día de “9 a 5”, en alusión a una de sus canciones más conocidas, precisó CBS News.

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