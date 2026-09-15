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Yoichi Miyaji reúne a veteranos de ‘Pokémon’ y ‘Tales of’ en el JRPG Under Mythos

La aventura seguirá a un gato que busca a su madre mientras trabaja en una posada termal y explora peligrosas mazmorras

Under Mythos presenta su tráiler.
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El estudio japonés KADATH presentó Under Mythos, su primer videojuego, un JRPG de fantasía oscura previsto para 2028 en Nintendo Switch y PC mediante Steam. El proyecto reúne a veteranos de Pokémon, Grandia, Lunar y Tales of, y combinará la gestión de una posada termal con exploración de mazmorras, combates de acción y mecánicas de extracción.

Un gato, una posada y un mundo enloquecido

La historia comienza con un gato solitario que llega a un mundo desconocido mientras busca a su madre. Durante el viaje encuentra una misteriosa posada de aguas termales, utilizada por los habitantes del lugar para descansar y alejarse de los peligros del exterior.

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Con la esperanza de reencontrarse con su madre, el protagonista comienza a trabajar en el establecimiento. Sus tareas incluyen recibir a los huéspedes y atender sus necesidades durante jornadas que, al principio, parecen tranquilas. Esa rutina cambiará cuando una perturbación impredecible empiece a alterar el entorno y a quienes viven en él.

KADATH define el juego a partir del contraste entre comodidad y locura. La posada funcionará como un espacio seguro, habitado por personajes peculiares, mientras que el exterior mostrará transformaciones cada vez más inquietantes. Según la descripción oficial, el propio mundo irá perdiendo su apariencia familiar conforme avance la historia.

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El estudio también anticipa un cambio progresivo en el tono. La búsqueda personal del gato y el trabajo cotidiano convivirán con criaturas deformadas y situaciones perturbadoras, aunque todavía no se detalló qué provoca la locura ni cuál será el papel de los huéspedes dentro del conflicto.

Gestión, combates y expediciones de extracción

La estructura de Under Mythos alternará entre la administración de la posada y las expediciones a mazmorras. El protagonista deberá ingresar en esas zonas para conseguir alimentos, recompensas y otros recursos necesarios para atender a los visitantes.

Las incursiones incluirán combates de acción contra seres que sufrieron transformaciones grotescas. A diferencia de un sistema por turnos tradicional, los enfrentamientos de acción exigen controlar directamente los movimientos y ataques del personaje en tiempo real. KADATH todavía no explicó qué armas, habilidades o integrantes estarán disponibles durante las peleas.

Las mazmorras también incorporarán elementos de los juegos de extracción. Este tipo de diseño obliga a recoger recursos durante una incursión y regresar con vida a un punto seguro para poder utilizarlos. En Under Mythos, alcanzar nuevamente la posada será necesario para aprovechar la comida y las recompensas obtenidas durante cada salida.

Una vez de regreso, los materiales servirán para mantener, mejorar y ampliar el establecimiento. Su crecimiento permitirá conocer nuevos personajes, acceder a otras experiencias y abrir rutas de exploración. De esta manera, la gestión y las expediciones estarán conectadas: los recursos encontrados sostendrán la posada, mientras que sus mejoras habilitarán nuevas incursiones.

El contraste también llegará a la música. KADATH planea pasar de composiciones con inspiración japonesa durante los momentos tranquilos a piezas de jazz más aceleradas cuando las situaciones se vuelvan perturbadoras. El primer avance presenta parte de ese cambio de atmósfera, aunque las imágenes corresponden a una producción que todavía se encuentra en una etapa temprana.

Under Mythos, de KADATH
Under Mythos, de KADATH

Veteranos de Pokémon, Grandia y Tales of

KADATH fue fundado por Yoichi Miyaji, productor de RPG como Grandia y Lunar. Under Mythos será el debut del estudio y contará con profesionales vinculados a varias series japonesas reconocidas.

El equipo incluye a Atsuko Nishida, diseñadora e ilustradora conocida por crear numerosas criaturas de Pokémon. El guion estará a cargo de Takumi Miyajima, quien trabajó en Tales of the Abyss, mientras que la música contará con Noriyuki Iwadare, compositor de Grandia, Lunar y numerosos títulos de Ace Attorney.

La combinación de perfiles permite que el proyecto reúna experiencia en diseño de personajes, escritura de RPG y composición musical. Sin embargo, KADATH aún no mostró una partida extensa ni informó detalles sobre la duración, el sistema de progresión o una posible localización a otros idiomas.

El lanzamiento está anunciado para 2028, sin una fecha más precisa. Antes de avanzar hacia esa etapa, el estudio prepara una versión vertical, también conocida como vertical slice: una demostración breve que reúne gráficos, sonido y mecánicas representativas de la calidad buscada para el producto final. KADATH también está buscando colaboradores para continuar el desarrollo de Under Mythos.

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