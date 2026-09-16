América Latina

La economía uruguaya cayó por la sequía: la soja explicó el desplome del agro pero el gobierno es optimista

La retracción estuvo vinculada a la mala cosecha que llevó a que el campo cayera un 22% en el segundo trimestre del año; el ministro de Economía sostuvo que el país mantiene una actividad “en movimiento”

Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)
Sequía en Uruguay, en una imagen de archivo (@falgorta)
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La economía uruguaya cayó en un 0,5% en el segundo trimestre del año en relación al mismo período del año anterior, una cifra que se explica por la retracción del agro en el inicio del 2026 (que estuvo afectado por la sequía). Si se lo compara con el trimestre anterior, el Producto Bruto Interno (PIB) del país se contrajo un 0,8%, según el informe de Cuentas Nacionales publicado este martes por el Banco Central del Uruguay (BCU).

En el primer tramo del año la economía había crecido un 0,9% en términos interanuales.

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El principal impacto en los segundos tres meses del año estuvo en el rubro Agropecuario, de Pesca y Minería, que presentó una caída del 22,2% de su valor en el segundo trimestre del 2026. En concreto, esta caída se dio principalmente por los cultivos de verano.

Hubo una fuerte sequía en el último verano en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
Hubo una fuerte sequía en el último verano en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

La magnitud de la retracción se asocia al “magro rendimiento de la soja” en la zafra de la temporada 2025/2026, que se dio por la sequía.

Esto era algo que los productores uruguayos advertían en el verano, como consignó Infobae. En febrero, por ejemplo, señalaban que los cultivos de maíz y de soja tuvieron grandes pérdidas.

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En ese entonces era difícil poner en números esa pérdida, pero ahora se ha visto reflejada en distintos indicadores. El PIB del segundo trimestre es un ejemplo, pero también las exportaciones: en agosto, las exportaciones de soja se hundieron un 70% en comparación al mismo mes del 2025. Según cifras oficiales, se estima que la producción de soja fue un 50% menor en esta temporada en comparación con la anterior.

Cultivos de soja en Uruguay (MGAP)
Cultivos de soja en Uruguay (MGAP)

En lo que va del año, las exportaciones de este grano disminuyeron un 46%.

Pero, regresando a las cifras del segundo trimestre conocidas este martes, la actividad pecuaria también incidió negativamente porque hubo una “menor extracción de ganado para faena, que se vio parcialmente compensada por una mayor remisión de leche a plantas industriales”.

Las industrias manufactureras, en tanto, tuvieron en el segundo trimestre del año un crecimiento del 1,9%. Esto se explicó, principalmente, por la fabricación de pulpa de celulosa (una de las plantas estuvo cerrada en el mismo período del 2025 por mantenimiento).

En la actividad de energía eléctrica, gas y agua hubo un incremento del 1% dado por una mayor generación de energía basada en fuentes no renovables. La construcción, en tanto, creció un 4,2% por las mayores obras de un centro de datos, de líneas de energías, plantas eléctricas y tuberías.

Repuntaron las exportaciones de celulosa en Uruguay (AP Foto/Matilde Campodónico)
Repuntaron las exportaciones de celulosa en Uruguay (AP Foto/Matilde Campodónico)

Otro sector que tuvo una incidencia positiva fue el comercio, que presentó un aumento del 2,8% respecto al segundo trimestre.

El gobierno de Yamandú Orsi esperaba un resultado adverso del PIB en el segundo trimestre del año, pero se muestra confiado de un repunte para la segunda mitad del año.

Cuando compareció en el Parlamento a explicar la Rendición de Cuentas, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, anticipó que el dato del segundo semestre sería malo.

“Tenemos todos los indicadores para confirmar que el dato del segundo trimestre va a ser un dato importante negativo, asociado a los bajos rendimientos de la zafra de verano, como consecuencia directa de la sequía”, dijo Oddone. El jerarca había estimado que la caída estaría entre el 0,5% y el 0,7%.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

Sin embargo, el ministro se mostró confiado en que esto se revertirá en el segundo tramo del año.

En el Presupuesto (entregado en 2025), el Ministerio de Economía había proyectado para un crecimiento del 2,1%. Pero luego corrigió a la baja ese pronóstico y ahora estima que el PIB avanzará un 1,6%.

Si bien estamos lejos de tener un escenario económico floreciente, estamos ante una economía en movimiento. Ese es nuestro mensaje principal”, dijo Oddone en el Parlamento.

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