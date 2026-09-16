Es argentina, trabaja en un fondo de inversión en Nueva York y ganó el oro en esgrima: “Estas oportunidades son pocas”

Isabel Di Tella ganó la medalla de oro en esgrima en los Juegos Suramericanos de Santa Fe después de más de 15 años de competencias internacionales

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Isabel Di Tella ganó una medalla dorada en esgrima durante los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe y compartió la celebración con su hermano Pascual, que también alcanzó el primer puesto. La deportista definió la conquista como una emoción fuerte, tras más de 15 años de competencias internacionales.

El resultado llegó en los últimos días, en una instancia que Di Tella considera especial por la cantidad limitada de oportunidades que ofrece el calendario. La esgrimista afirmó que compite desde hace años y que cada torneo plantea exigencias deportivas, físicas y personales.

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En diálogo con Infobae Al Amanecer Di Tella sostuvo que la victoria tuvo un valor extra porque ambos hermanos lograron el oro. También explicó que debió moderar los festejos de Pascual, ya que ella debía competir al día siguiente y necesitaba concentrarse para su propio torneo.

El oro de Isabel Di Tella y la consagración de su hermano

La esgrimista argentina dijo que llegó al torneo con expectativas altas y que tuvo que manejar esa presión. “Estas oportunidades son pocas, hay que aprovecharlas”, expresó al recordar sus participaciones en cuatro Juegos Sudamericanos.

Di Tella explicó que la experiencia le permitió dimensionar el valor de cada competencia. “Yo ya soy un poco más grande, soy la más grande de la delegación”, señaló durante la entrevista.

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La esgrimista argentina afirmó que el oro en los Juegos Suramericanos tuvo un valor especial porque “estas oportunidades son pocas” dentro del calendario deportivo (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La campeona relató que enfrentó dificultades en distintos momentos de la competencia. “Se me complicó en varios momentos, pero contenta de que pude darlo vuelta”, afirmó sobre su actuación.

Pascual Di Tella también ganó una medalla dorada en el torneo. Isabel contó que antes habían tenido resultados cercanos, aunque no coincidían en el máximo escalón del podio. “Nos había pasado un par de veces de que yo ganaba y él sacaba plata o al revés”, recordó. Esta vez, ambos lograron el oro y pudieron celebrarlo como campeones.

La deportista explicó que el festejo familiar tuvo una pausa obligada. “Festejé con él, pero me tuve que ir a dormir”, contó, porque debía competir al día siguiente.

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Después de su triunfo, los hermanos intercambiaron un saludo breve. “Me dijo campeona y le digo campeón”, relató Isabel Di Tella, quien definió ese momento como gracioso.

Isabel Di Tella contó que debió frenar el festejo con su hermano Pascual porque al día siguiente volvía a competir en Santa Fe REUTERS/Pilar Olivares

Trabajo, entrenamiento y vida fuera de la pista

Isabel Di Tella combina su carrera en la esgrima con un empleo en un fondo de inversión en Nueva York. Entrena entre dos y tres horas por día y cumple una jornada laboral de ocho horas, según explicó.

La esgrimista afirmó que esa rutina forma parte de su vida desde hace años. “Me levanto, voy a entrenar, de ahí voy al trabajo, salgo de trabajar, voy a entrenar”, describió.

Di Tella sostuvo que no se cuestiona a diario esa organización. “Es como que no te lo preguntás, no te lo cuestionás, lo hacés simplemente”, expresó.

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También contó que adapta las cargas de entrenamiento según el momento del año. Algunos períodos incluyen más preparación física y otros concentran más tiempo en la práctica de esgrima.

La campeona combina su carrera en la esgrima con un trabajo en un fondo de inversión en Nueva York y entrena entre dos y tres horas por día EFE/ Carlos Ortega

La deportista admitió que el cansancio puede afectar esa planificación. “A veces estoy cansada y no lo hago del todo”, dijo sobre las exigencias que enfrenta entre el trabajo y el deporte.

Di Tella explicó que sus compañeros de oficina conocen su actividad deportiva. Les avisó que viajaría a Argentina para competir y ellos encontraron la transmisión del torneo. “Después mandaron capturas de pantalla”, contó. La esgrimista dijo que sus compañeros siguieron su participación y conocieron el resultado de su competencia.

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Los recursos que necesita un deportista amateur

Asimismo afirmó que su situación no es excepcional entre los atletas amateur. “Todos los deportistas amateur en general tenemos que trabajar porque no podemos vivir del deporte”, señaló.

La esgrimista indicó que la falta de ingresos exclusivos del deporte obliga a los competidores a buscar empleos. Para ella, esa combinación es un hábito que construyó desde el colegio y la universidad.

La atleta explicó que el deporte amateur enfrenta dificultades similares en distintos países. Mencionó que algunos deportistas de Francia o Italia pueden vivir de sus disciplinas, aunque consideró que son pocos casos.

Di Tella sostuvo que los deportistas amateur deben trabajar porque en general no pueden vivir del deporte y afrontan gastos de materiales, viajes y entrenamiento REUTERS/Pilar Olivares

Di Tella vinculó esa situación con la escasa visibilidad de ciertas competencias. “El deporte amateur tiene el mismo problema en todos lados, que es que tenemos poco público”, afirmó.

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La campeona también se refirió a los gastos que afrontan los esgrimistas. Enumeró la compra de materiales, los viajes y la necesidad de disponer de tiempo para entrenar. “Nosotros queremos hacer nuestro deporte y poder hacerlo bien y eso requiere recursos”, expresó. Di Tella planteó que un empleo de tiempo parcial permitiría aumentar las horas de preparación.

La deportista dijo que los atletas también enfrentan obstáculos para conseguir patrocinadores. Según explicó, muchos no tienen representantes ni conocimientos para gestionar acuerdos comerciales. “Nosotros no somos profesionales del marketing, no tenemos managers”, afirmó. Luego describió la dificultad de presentarse ante una empresa sin que esa compañía conozca su trayectoria.

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La carrera deportiva y el futuro de Isabel Di Tella

Al mismo tiempo aseguró que le gustaría dedicar más tiempo a la esgrima. “Soy una apasionada del deporte, me encanta”, dijo al hablar sobre la actividad que practica desde hace años.

La campeona explicó que el entrenamiento también funciona como un espacio de bienestar después de una jornada laboral difícil. “Tengo un mal día en el trabajo y voy a entrenar y se me pasa inmediatamente”, relató.

La esgrimista señaló que el deporte amateur tiene poco público y que muchos atletas no cuentan con managers ni herramientas para conseguir patrocinadores REUTERS/Pilar Olivares

También describió el efecto contrario. Un mal entrenamiento puede alterar su ánimo, pero el trabajo le ofrece una actividad distinta y una fuente de satisfacción.

La esgrimista señaló que la carrera deportiva tiene un límite físico. Mencionó el cansancio, las lesiones y el paso del tiempo como factores que obligan a pensar en una transición. “Lamentablemente no podemos ser deportistas toda la vida”, afirmó. Y consideró que esa etapa futura podría mantenerla cerca de la disciplina, como entrenadora o dirigente.

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La medalla dorada tuvo un valor especial por esa mirada sobre el futuro. “No sé cuándo va a ser mi último torneo, pero sé que está más cerca de lo que estuvo nunca”, expresó Isabel Di Tella.

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