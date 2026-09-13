Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: siga aquí el último partido de la fase de grupos en Polonia 2026

Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia contra Costa Rica en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia vs. Corea del Norte de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 Polonia 2026. La Amarilla es segunda en el grupo E con cuatro unidades, luego de ganar ante Costa Rica y empatar contra la selección de Portugal en la pasada jornada.

El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS Lodz de Polonia desde las 11:00 a. m. y acá podrá seguir todas las incidencias del compromiso que cierra la fase de grupos del conjunto dirigido por el entrenador Carlos Paniagua.