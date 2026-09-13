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Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: siga aquí el último partido de la fase de grupos en Polonia 2026

La Tricolor ya clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo y definirá en el tercer partido su posición en el grupo y con ello el rival en la siguiente ronda

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Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF
Mariana Silva marcó el 2-1 para Colombia contra Costa Rica en el segundo tiempo tras aprovechar un balón que quedó sobre la línea - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia vs. Corea del Norte de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 Polonia 2026. La Amarilla es segunda en el grupo E con cuatro unidades, luego de ganar ante Costa Rica y empatar contra la selección de Portugal en la pasada jornada.

El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS Lodz de Polonia desde las 11:00 a. m. y acá podrá seguir todas las incidencias del compromiso que cierra la fase de grupos del conjunto dirigido por el entrenador Carlos Paniagua.

12:21 hsHoy

Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
  2. Catalina Cortés – América de Cali (COL)
  3. Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
  4. Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  5. Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
  6. Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
  7. Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
  8. Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
  9. Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
  10. Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
  11. María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
  12. María José Torres – Independiente Medellín (COL)
  13. Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
  14. Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
  15. Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
  16. Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
  17. Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
  18. Saray Marín – América de Cali (COL)
  19. Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
  20. Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
  21. Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
11:28 hsHoy

Ficha del partido

  • Colombia vs. Corea del Norte - Fecha 3 de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
  • Lugar: estadio Miejski LKS Lodz - Lodz, Polonia
  • Fecha y hora: domingo 13 de septiembre- 11:00 a. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol

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