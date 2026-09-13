Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20 en vivo HOY: siga aquí el último partido de la fase de grupos en Polonia 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia vs. Corea del Norte de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 Polonia 2026. La Amarilla es segunda en el grupo E con cuatro unidades, luego de ganar ante Costa Rica y empatar contra la selección de Portugal en la pasada jornada.
El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS Lodz de Polonia desde las 11:00 a. m. y acá podrá seguir todas las incidencias del compromiso que cierra la fase de grupos del conjunto dirigido por el entrenador Carlos Paniagua.
12:21 hsHoy
Estas son las jugadoras convocadas a la selección Colombia para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
- Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
- Catalina Cortés – América de Cali (COL)
- Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
- Isabel Weiner – Columbia University (USA)
- Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
- Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
- Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
- Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
- Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
- María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
- María José Torres – Independiente Medellín (COL)
- Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
- Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
- Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
- Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
- Saray Marín – América de Cali (COL)
- Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
- Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)
11:28 hsHoy
Ficha del partido
- Colombia vs. Corea del Norte - Fecha 3 de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026
- Lugar: estadio Miejski LKS Lodz - Lodz, Polonia
- Fecha y hora: domingo 13 de septiembre- 11:00 a. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol y RCN Fútbol