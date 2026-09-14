Matías Biscay, histórico ayudante de Marcelo Gallardo, no lo acompañará en la selección de Ecuador: las razones

Matías Biscay dejará de formar parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo (Fotobaires)

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Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece, con la Copa del Mundo de 2030 como principal meta de un ciclo proyectado a largo plazo. Sin embargo, en su primera experiencia al frente de un seleccionado nacional, no contará con uno de sus ayudantes de campo que lo acompañó durante toda su carrera: Matías Biscay no formará parte del cuerpo técnico.

A diferencia de los últimos 15 años, con dos ciclos en River Plate y los pasos por Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita, Biscay no acompañará a Gallardo. Según pudo saber Infobae, el motivo de la decisión es por razones familiares. El Muñeco y Matías se conocieron en las inferiores del Millonario y, desde entonces, forjaron una gran relación que superó el plano futbolístico.

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Biscay fue su principal ayudante de campo desde sus inicios a mediados de 2011 en Nacional. Tanto es así que, cada vez que Gallardo —por suspensión— no pudo estar al frente del equipo en el banco de suplentes, el entrenador de 53 años se hizo cargo de liderar al plantel. En este contexto, acumuló 11 partidos como DT principal (5 victorias, 5 derrotas y dos empates), en los que se destacan las finales de la Copa Libertadores 2015 contra Tigres de México y de la edición de 2018 ante Boca Juniors.

Mientras se espera la confirmación oficial de cómo quedará conformado el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador, uno de los integrantes que ya estuvo en su última etapa por River como videoanalista y seguirá a su lado será Alejandro Albornoz. En principio, no habrá reemplazo formal de Biscay. Quien ocupará su rol es Hernán Buján, otro de los laderos habituales del Muñeco.

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La presentación de Marcelo Gallardo como DT de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializó la designación de Gallardo el domingo 13 de septiembre mediante un video protagonizado por su presidente, Francisco Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, fue el primer mensaje de la entidad sobre la contratación del entrenador argentino de 50 años.

El acuerdo se cerró tras cerca de un mes de negociaciones, tiempo durante el cual las partes avanzaron primero sobre el proyecto deportivo y luego terminaron de definir las condiciones económicas. El vínculo será por cuatro años y abarcará la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030. La próxima Copa del Mundo se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, distribuida en tres continentes.

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Gallardo asumirá con una agenda inmediata. Ecuador tiene programada una gira por Asia en la próxima ventana FIFA, que comenzará el 24 de septiembre ante Corea del Sur. El seleccionado viajará después a Japón para jugar un torneo cuadrangular. El 1° de octubre se medirá con el equipo anfitrión y el 5 de octubre enfrentará al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.

Sebastián Beccacece dejó el cargo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la Tri quedó eliminada en dieciseisavos de final frente a México. La selección ya había tenido otro ciclo reciente con un entrenador argentino: Gustavo Alfaro la condujo durante el Mundial de Qatar 2022.

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Matías Biscay no continuará en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo (Fotobaires)

La última experiencia de Gallardo en un banco de suplentes fue en febrero de 2026, durante su segundo ciclo en River Plate, iniciado en 2024. Renunció luego de una serie de malos resultados y de cuestionamientos de los hinchas a sus planteos tácticos. En esos 86 partidos acumuló 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas. Su paso anterior había sido por Al-Ittihad de Arabia Saudita, club al que dirigió desde fines de 2023 hasta mediados de 2024, con 15 triunfos, cuatro igualdades y 14 caídas.

El tramo más exitoso de su carrera fue su primera etapa en River, entre 2014 y 2022. Allí se convirtió en el entrenador con más títulos de la historia del club de Núñez, al conquistar 14 títulos durante ocho años y medio. Su trayectoria como técnico había empezado en Uruguay, apenas después de retirarse como futbolista de Nacional. En la temporada 2011-2012 condujo al equipo de Montevideo al título local.

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