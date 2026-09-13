“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

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*Declaraciones de Colapinto tras el GP de España de F1

Luego de su brillante labor en el Gran Premio de España de Fórmula 1, Franco Colapinto analizó la primera carrera en el flamante circuito Madring. El piloto argentino de Alpine terminó séptimo y destacó su performance, que le valió sumar otra vez puntos, algo que no pudo lograr su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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“Está dentro de las mejoras carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera. Largué bien otra vez”, contó el pilarense en diálogo con ESPN.

Luego, se refirió al duelo con Gabriel Bortoleto: “Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que iba muy bien en la uno (curva) y dos. Salía muy bien de la dos, pero me acercaba muy poquito, una o dos décimas. No me daba para pasar y estuvimos muy cerca de tocarnos. Contento de poder pasarlo y mantener el puesto con Piastri”.

También contó cómo recibió la bandera argentina que llevó en la vuelta de honor: “Me la dio un comisario (deportivo) que estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino. Contento de llevar una bandera argentino; estaba lleno de banderas argentinas. Ya había llevado la bandera en la exhibición en Buenos Aires y estoy contento de llevar una bandera argentina en una carrera de verdad y, después de un buen resultado, es muy especial”, agregó.

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*Colapinto, con la bandera argentina

El corredor bonaerense partió noveno y, luego de una gran largada, se ubicó séptimo. Luego de su ingreso a boxes avanzó y logró terminar en los puntos luego de una gran labor.

En un circuito con pocos lugares de sobrepasos, Colapinto demostró que pudo dejar atrás a Bortoleto. Además, como contó, volvió a lucirse en el comienzo con otra gran largada.

En carrera tuvo un buen ritmo y peleó dentro del top diez. Hay que destacar que se lució en un escenario nuevo para todos y que es desafiante debido a correrse entre muros, con curvas ciegas y otras complejas como La Monumental, con 24 grados de peralte.

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No obstante, Franco demostró que está consolidado en la Máxima al sumar puntos por octava vez en quince eventos en el presente ejercicio. Luego de ser confirmado en Alpine como titular para la temporada 2027, el bonaerense sigue mostrando su mejor versión debido a la confianza con la que maneja, potenciada por su talento.

Con un auto que pegó un salto de calidad como el Alpine A526 y que tiene ocho mejoras aerodinámicas estrenadas en Italia la semana pasada, Colapinto saca a relucir su muñeca para seguir brillando en la Máxima.

Cabe recordar que el pilarense lleva a cabo su primera temporada completa en la F1, ya que en 2024 debutó en la fecha 15ª y en 2025 en el séptimo Gran Premio.

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La competencia ibérica tuvo como vencedor a Kimi Antonelli (Mercedes). El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Se viene un fin de semana de descanso, ya que el 26 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.