PlayStation presentó Marvel’s Wolverine en un evento exclusivo en Ciudad de México

Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games.

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PlayStation organizó en Ciudad de México un evento exclusivo dedicado a Marvel’s Wolverine, el próximo juego de Insomniac Games que llega el 15 de septiembre a PlayStation 5. La cita tuvo lugar el 9 de septiembre y reunió a influencers y medios de distintos puntos de la región.

La actividad tuvo en su epicentro un panel de conversación y un espacio de juego donde se pudo probar por primera vez un segmento nuevo del título. Fue, además, la oportunidad para conocer detalles del desarrollo de la mano de su equipo creativo y del elenco de doblaje para Latinoamérica.

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Marvel’s Wolverine

Un panel con las voces detrás del proyecto

El panel central del evento contó con la presencia de Marcus Smith, director creativo de Marvel’s Wolverine. Smith contó que en Insomniac eran fans del personaje desde antes de arrancar el desarrollo, y que el objetivo desde el primer momento fue capturar la ferocidad y la violencia que siempre caracterizaron a Wolverine en los cómics. Según explicó, esa búsqueda contó con el respaldo de Marvel desde el inicio del proyecto, que acompañó la idea de construir una historia adulta y madura, algo que se refleja en la calificación M (Mature) del juego.

Junto a él participó Humberto Solórzano, la voz de Wolverine en el doblaje al español para Latinoamérica. Solórzano relató que las sesiones de grabación fueron extensas, ya que al tratarse de un videojuego y no de una película, en muchos casos debió grabar únicamente efectos sonoros durante jornadas de hasta ocho horas. El actor expresó su expectativa de que los fanáticos queden conformes con el resultado de su interpretación.

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Marvel’s Wolverine

“En este juego entendemos la complejidad del personaje”, destacó Solórzano. “No porque yo le preste mi voz, si yo no participara sería mi superhéroe… o antihéroe preferido”.

También estuvo presente la actriz argentina Nicole Apstein, quien debuta poniéndole voz a Jean Grey en el proyecto. Apstein señaló que interpretar a Jean representa un honor especial para ella, ya que es fanática del personaje desde chica: creció viendo la serie animada, las películas y Jean Grey es una de sus figuras favoritas del universo Marvel.

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“Me sorprendió encontrar a Jean de una forma más madura”, contó Apstein. “La hemos visto joven, y en distintas etapas, pero esta es definitivamente más madura, y además vemos un recorrido muy importante en su rol como cuidadora, como guía, pero también en su relación con Logan y lo que descubre al respecto de sus poderes.”

Marvel’s Wolverine

Una historia sin X-Men y con Team X de por medio

Más allá de lo técnico, en el evento también se compartieron detalles de la trama de Marvel’s Wolverine. El juego transcurre en un universo alternativo en el que los X-Men todavía no existen, o al menos la historia se ubica en un momento previo a la formación del equipo. En ese contexto, los mutantes son perseguidos y temidos por el resto de la sociedad.

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La premisa no presenta a un Wolverine que busque convertirse en héroe, sino a un personaje que se ve obligado por las circunstancias a “hacer lo correcto”. Parte del conflicto lo lleva a cruzarse con Team X, un grupo del que formaba parte junto a Sabretooth y Mystique, y que se maneja en un terreno moralmente ambiguo. A esto se suma la presencia de Nathaniel Essex, conocido como Mr. Sinister, cuya participación deja en claro que ambos bandos del conflicto resultan cuanto mínimo cuestionables.

Marvel’s Wolverine

Un evento pensado para los fans del personaje

El evento contó con una ambientación temática inspirada directamente en distintos escenarios de Marvel’s Wolverine. Entre los espacios recreados estuvo la cabaña canadiense de Logan, uno de los lugares más asociados a la mitología del personaje, o el espacio de juego con la estética de Tokyo.

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También se reconstruyó el bar de Madripoor, el escenario elegido justamente para llevar a cabo el panel con Smith, Solórzano y Apstein. A esto se sumaron distintas photo opportunities, entre ellas una ambientada con la moto de Wolverine y otra pensada especialmente para recrear uno de los memes más conocidos vinculados al personaje, la legendaria cama con el retrato.

Marvel’s Wolverine, de Insomniac Games.

Primeras impresiones: sigilo, combate cuerpo a cuerpo y mucho gore

El otro eje del evento fue el espacio de juego, donde se pudo probar el primer segmento de Marvel’s Wolverine antes de su lanzamiento el 15 de septiembre.

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Ya desde las primeras horas de juego, la propuesta se distancia tanto en tono como en jugabilidad de lo que Insomniac Games mostró en sus anteriores producciones. Marvel’s Wolverine apuesta por una progresión más lineal dentro de espacios semiabiertos, y se nota una carga de violencia y gore considerablemente mayor a la habitual en los títulos previos del estudio.

En cuanto a la jugabilidad, el título combina secciones de sigilo con un fuerte componente de combate cuerpo a cuerpo. En términos de ritmo, la experiencia puede compararse con la de un juego como Uncharted, aunque en este caso el foco está puesto de lleno en el combate cuerpo a cuerpo de Wolverine.

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El sistema de pelea retoma algunos elementos que resultarán familiares para quienes jugaron Spider-Man: hay saltos, parries y habilidades con tiempo de reutilización que estructuran los enfrentamientos. Sin embargo, la identidad de Wolverine como guerrero mucho más agresivo se hace sentir en cada golpe. Su esqueleto de adamantium y su forma de pelear más cuerpo a cuerpo le dan al combate un peso y una intensidad distintos a los de otros títulos de Insomniac.