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Mammana será trasladado a Buenos Aires tras ser operado de urgencia y estaría tres meses inactivo

El marcador central sufrió la fractura de cuatro costillas al chocar con Tomás Marchiori en el duelo contra Newell’s en Rosario

El momento de la dura lesión de Mammana
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Emanuel Mammana tuvo que ser operado de urgencia en Rosario tras sufrir fracturas en varias costillas y un neumotórax durante el empate 1-1 entre Vélez y Newell’s. La lesión comprometió uno de sus pulmones y obligó a su internación en cuidados intensivos, aunque el club informó que se encuentra estable.

Según informó TyC Sports, Mammana continuará su recuperación en Buenos Aires luego de la intervención en Rosario y se espera que en las próximas horas sea trasladado en ambulancia. Seguirá internado y el primer plazo para poder retornar a la actividad es de entre dos y tres meses, aseguraron

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El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, describió el cuadro durante la madrugada del sábado y ya había anticipado las posibilidades de que el jugador regresara a Buenos Aires. “Fue operado en Rosario. Se le aplicó un neumotórax de urgencia, porque tenía cuatro costillas fisuradas y una con un pequeño desplazamiento, que tocó el pulmón y que le generó una especie de ‘bolsa de aire’”, explicó en diálogo con DSports Radio.

El dirigente indicó que Mammana fue llevado a terapia intensiva como medida preventiva y que su permanencia en Rosario dependerá de la evolución clínica. “Estuve con él antes de la intervención, lo llevaron a terapia intensiva por precaución. Se quedó con el médico de Vélez. Si está la posibilidad, evaluarán trasladarlo a Buenos Aires durante este sábado para continuar con la recuperación”, había adelantado Berlanga.

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El momento de la dura lesión de Mammana
El momento de la lesión de Mammana (Foto Baires)

Varios de sus compañeros le dedicaron mensajes de apoyo en redes sociales. “Muchas fuerzas, Ema. A meterle pronto a la recuperación, te queremos ver en las canchas”, escribió Tomás Marchiori tras lo sucedido. “Fuerza, Ema. Estamos con vos”, posteó Rodrigo Aliendro. Ricardo Álvarez, dirigente del Fortín, comentó: “Sabes superar adversidades. Esta es una más, te esperamos con nosotros”.

El golpe ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo, en una jugada iniciada con un tiro libre para el equipo rosarino. Facundo Guch envió un centro al área y el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños cerca del punto penal, pero impactó de manera involuntaria contra su compañero. Mammana quedó tendido sobre el césped con evidentes signos de dolor. El árbitro Nicolás Ramírez detuvo el juego tras la advertencia del cuerpo médico y el futbolista fue atendido en el campo antes de ser retirado en camilla y trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Mujer.

“Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax. Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural. Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución. Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales”, detalló Vélez mediante un comunicado oficial.

El momento de la dura lesión de Mammana
El comunicado oficial de Vélez sobre la lesión de Mammana

El partido continuó después de la salida de Mammana y Newell’s estuvo cerca de convertir con un cabezazo de Matías Cóccaro. Lucas Robertone despejó la pelota sobre la línea, mientras que Marchiori volvió a intervenir poco después al atajar un penal ejecutado por Santiago Solari.

Vélez se había puesto en ventaja en el primer tiempo con un gol de Ronaldo Martínez. El equipo sostuvo el resultado durante gran parte del complemento, pero Alan Soñora igualó para Newell’s con un tiro libre en el tramo final.

Mammana, de 30 años, llegó a Vélez a comienzos de 2024 luego de quedar libre de River Plate. En su primera temporada integró el plantel que ganó la Liga Profesional y la Supercopa Internacional, y posteriormente extendió su contrato hasta diciembre de 2028.

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