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La euforia de Franco Colapinto en la radio tras la notable vuelta que lo clasificó a Q3 en el GP de España con una gran diferencia sobre Gasly: “¡Vamos!"

El argentino dio un golpe en la Fórmula 1 al superar por 0.751 segundos a su compañero de Alpine en la Q2. El corredor de 23 años largará finalmente en el 9° lugar este domingo

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Franco Colapinto completó una notable sesión de clasificación en el Gran Premio de España al quedar 9°. El argentino lideró a Alpine en el debut del Madring en la Fórmula 1 y se metió en la Q3 luego de consumar una vuelta perfecta en el cierre de la Q2: firmó un tiempo implacable con el que aventajó de forma contundente a Pierre Gasly, quien quedó eliminado en esa sesión y largará 14°.

El punto de inflexión en la qualy del argentino llegó en la Q2. Pese a que consumó registros superiores a los de su compañero en la primera tanda (le ganó por 0.283 segundos), el argentino fue más rápido que Gasly por 0.751 segundos en la siguiente tanda. Franco frenó el cronómetro en 1:33.038 para pasar octavo, a 0.607 de la vuelta de punta de Max Verstappen. El francés de 30 años quedó eliminado en el 14° lugar con un tiempo de 1:33.753.

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La mayor diferencia en la vuelta de los pilotos de Alpine se enfocó en el último sector. El argentino cerró la última parte del trazado con un tiempo de 31.083 para sacar una ventaja de 0.549 segundos frente a Gasly, que firmó el tercer tramo en 31.632. La marca de Colapinto fue unas milésimas más lentas que la de Verstappen, que quedó primero en la Q2.

¡Ahí tenes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haha! ¡Qué vuelta!”, explotó de alegría el argentino por la radio del equipo tras consumar un tiempo que lo ubicó en la Q3. Ya en la última tanda, Colapinto cerró su mejor giro con una marca de 1:32.903 para finalizar noveno, por delante del Racing Bulls de Arvid Lindblad (1:33.041).

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Fue la séptima oportunidad en la que Colapinto logró meterse a la Q3. A las dos que consiguió con Williams en 2024 (9° en Azerbaiyán y 10° en la Sprint de Austin), Franco clasificó a la última tanda en cinco ocasiones en la temporada 2026 con Alpine. El argentino quedó 8° en la Sprint y la principal de Miami, 10° en el GP de Canadá y venía de firmar un 8° lugar en Monza.

No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo ni ayer ni hoy. Estaban más fuertes los Audi y los VCarb (Racing Bulls). Pfff, hice una vuelta... La de Q2 fue una locura y la de Q3 tuve un snap (sobreviraje) muy grande. Tuve que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta, en unas curvas específicas, y tengo que sacar la mano del volante y cuando la saqué se me puso muy de cola en la curva. Lo perdí, perdí una decimita ahí”, reflexionó el argentino ante ESPN tras la qualy.

Gráfico de Fórmula 1 que enumera a 22 pilotos con sus rostros, escuderías y posiciones de salida para el Gran Premio de España
La grilla de salida con las posiciones de los 22 pilotos para el Gran Premio de España de Fórmula 1 (Foto: @F1)

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