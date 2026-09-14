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La selección argentina volverá a jugar tras el retiro de Messi y el Mundial: quiénes serían los rivales en los próximos amistosos

Este martes, la AFA confirmará que el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en los partidos se disputarán en el país

Lionel Scaloni (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)
Lionel Scaloni (IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff)
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Después del subcampeonato en el Mundial 2026 y el retiro de Lionel Messi, la selección argentina anunció cuáles serán los próximos amistosos que disputará en la ventana FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. A la espera de la confirmación por parte de la AFA, que sería este martes, el equipo que dirige Scaloni jugaría el próximo 30 de septiembre ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba. En el Monumetnal se enfrentará a Burkina Faso (3 de octubre) y el encuentro final también será en Núñez ante Benín (6 de octubre).

Otro aspecto a destacar es que continúa la intención de parte del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Chiqui Tapia de invitar a Messi a Buenos Aires para darle una despedida acorde a su gigantezca figura tras su decisión de dar un paso al costado del combinado nacional.

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