Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira norteamericana sobre cemento

Thiago Tirante y Mariano Navone se destacaron en el cemento norteamericano (Crédito: Reuters)

Guardar

La gira norteamericana sobre cemento arrojó resultados de distinto signo para los argentinos, pero especialmente dejó dos nombres que sobresalieron: Thiago Tirante y Mariano Navone. El de La Plata consiguió la victoria más importante de su carrera ante Novak Djokovic en Cincinnati, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1000 y dio un salto significativo en el ranking. El de 9 de Julio, por su parte, logró la hazaña de eliminar al serbio en la primera ronda del US Open y sumó otros triunfos de peso. La recompensa para ambos fue la convocatoria, a cargo del capitán Javier Frana, para el equipo argentino que recibirá a Turquía por la Copa Davis, en Neuquén, el próximo fin de semana.

Diez argentinos participaron de los principales torneos de esta parte del calendario en Canadá y Estados Unidos, mientras que Facundo Díaz Acosta se incorporó al grupo para disputar el último Grand Slam del año después de recuperar su lugar entre los 100 mejores.

PUBLICIDAD

El recorrido incluyó torneos sobre cemento que suelen presentar una exigencia particular para los jugadores argentinos. La competencia es especialmente intensa en esta etapa del año porque confluyen los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati con el US Open, mientras que buena parte de los tenistas llega después de varios meses de competencia y con la necesidad de sumar puntos para afrontar el último tramo de la temporada.

Tirante, el gran ganador de la gira

Thiago Tirante disputó tres torneos durante la gira: Montreal, Cincinnati y el US Open. En total consiguió 7 victorias en 10 partidos, pero más importante que la cantidad fue la calidad de esos triunfos.

PUBLICIDAD

En Cincinnati protagonizó uno de los grandes golpes de la temporada al derrotar a Novak Djokovic. Tras un primer set con algunas dudas, Tirante se hizo fuerte y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4, en lo que fue victoria más importante de su trayectoria profesional.

Thiago Tirante hizo historia ante Novak Djokovic en Cincinnati (Crédito: Reuters)

El hoy 52° del ranking ATP no se detuvo allí. Después de superar a la leyenda serbia, superó a Martin Landaluce (67°) y Jakub Mensik (16°) para meterse por primera vez en los cuartos de final de un Masters 1000. Allí perdió ante el francés Arthur Fils (21°). El recorrido también había sido positivo en el Masters 1000 de Montreal, donde venció a Taylor Fritz, número 8 del mundo.

PUBLICIDAD

Los resultados tuvieron un impacto directo en el ranking. Tirante llegó a ocupar el puesto N°42 tras haber iniciado el año fuera de Top 100. El salto fue uno de los más importantes entre los argentinos durante la gira y lo dejó en una posición inédita para su carrera.

Su recorrido en el US Open, sin embargo, fue mucho más corto: cayó en primera ronda ante Adrian Mannarino luego de imponerse en los dos primeros sets. Aunque no modifica el balance general, el traspié lo hizo retroceder 10 lugares desde este lunes en el escalafón mundial.

Navone y otro triunfo memorable para el tenis argentino

La Nave también reunió motivos para alegrarse con su producción sobre el cemento norteamericano. Antes de llegar a Nueva York, el argentino había sumado victorias trascendentes ante el monegasco Valentín Vacherot (18°) en Montreal y al belga Raphael Collignon (38°) en Cincinnati.

PUBLICIDAD

Pero el gran golpe estaba reservado para el US Open. En la primera ronda, Navone derrotó a Novak Djokovic por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. El de 9 de Julio tuvo una actuación destacada desde el inicio, se levantó tras haber cedido el segundo y el tercer set y aprovechó los problemas físicos del serbio para dar el gran golpe de la primera semana en Flushing Meadows. Nole no perdía en la primera ronda de un Grand Slam desde el Australian Open 2006. Navone le cortó una racha de 20 años.

El argentino no se conformó con ese triunfo. En la segunda ronda eliminó al italiano Matteo Berrettini (43°) y avanzó hasta la tercera ronda, donde cayó ante su compatriota Tomás Etcheverry (32°) en tres sets. Navone se fue de Nueva York en el puesto 45 en el ranking mundial.

PUBLICIDAD

Mariano Navone logró el triunfo de su vida ante Novak Djokovic en el US Open (Crédito: REUTERS/Robert Deutsch)

Francisco Cerúndolo cerró mejor de lo que empezó

El mejor argentino en el listado de la ATP disputó cuatro torneos durante la gira norteamericana: Los Cabos, Montreal, Cincinnati y el US Open. Los resultados previos a Nueva York no habían sido los esperados. En Los Cabos consiguió su única victoria antes del último Grand Slam, mientras que no pudo avanzar en Montreal ni en Cincinnati.

El US Open, en cambio, le permitió recuperar protagonismo. Cerúndolo derrotó al austríaco Filip Misolic (537°) y al alemán Jan-Lennard Struff (44°) sin jugar del todo bien, y en la tercera ronda le tocó Taylor Fritz, 10° del mundo y finalista en 2024.

PUBLICIDAD

En el primer partido de su carrera en el Arthur Ahe Stadium, y luego de ceder los dos primeros sets, Fran construyó una actuación de alto vuelo para imponerse por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 e instalarse en los octavos de final, donde perdió ante el belga Alexander Blockx (34°). Pese a la eliminación, logró su mejor resultado en Flushing Meadows y se ubica en el puesto 23 del escalafón, una posición expectante para encarar el último tramo del año.

Francisco Cerúndolo eliminó a Taylor Fritz en el US Open (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

Etcheverry encontró en Nueva York lo que no había conseguido antes

Tomás Etcheverry llegó al US Open con una cuenta pendiente durante la gira norteamericana: no había conseguido victorias en los torneos previos. El argentino compitió en Washington, Montreal y Cincinnati, pero las victorias aparecieron recién en Nueva York.

PUBLICIDAD

El platense derrotó a Vit Kopriva (69°), a Jacob Fearnley (101°) y a Navone (49°) para alcanzar por primera vez los octavos de final del US Open. Allí cayó ante el estadounidense Alex Michelsen (46°) en sets corridos.

Etcheverry cerró de buena manera un recorrido que había comenzado con dificultades y sumó confianza para encarar con buenas perspectivas la etapa final de la temporada. Hoy ocupa el puesto 30 de la clasificación de la ATP.

Tomás Etcheverry tuvo su mejor actuación en un US Open (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Juan Manuel Cerúndolo, regularidad antes de Nueva York

Juan Manuel Cerúndolo también dejó un balance positivo en buena parte de la gira. Disputó Montreal, Cincinnati, Winston-Salem y el US Open y consiguió al menos una victoria en cada uno de los torneos previos a Nueva York.

PUBLICIDAD

El zurdo alcanzó la segunda ronda de Montreal, donde perdió ante Casper Ruud (20°). Llegó a la tercera ronda de Cincinnati, donde superó al francés Arthur Rinderknech (28°) antes de caer frente a Felix Auger-Aliassime (4°); y avanzó hasta los cuartos de final de Winston-Salem, donde fue eliminado por el peruano Ignacio Buse (36°), una de las grandes apariciones del circuito durante la presente temporada.

En el US Open, sin embargo, quedó eliminado en la primera ronda frente al francés Arthur Gea (87°), lo que se materializó en una caída de ocho lugares en el ranking: desde este lunes, y tras una campaña con 6 triunfos y 4 derrotas en el cemento norteamericano, el menor de los hermanos ocupa el 53° lugar.

Juan Manuel Cerúndolo sumó más triunfos que derrotas (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Báez, entre la regularidad y una despedida rápida en el US Open

Sebastián Báez (51°) llegó a La Gran Manzana después de haber sumado triunfos en sus cuatro torneos anteriores en la gira. Avanzó en Montreal, en Cincinnati y Winston-Salem, aunque sin lograr una actuación profunda que le permitiera dar un salto importante en el ranking. También alcanzó la final del Challenger de Cancún, donde cayó ante el polaco Hubert Hurkacz, 69° y ex número 6 del mundo.

En Nueva York, sin embargo, se encontró con un rival de máxima exigencia: el estadounidense Brandon Nakashima (16°), finalista en Montreal y semifinalista en Cincinnati, lo derrotó en primera ronda y truncó sus expectativas de llegar más lejos.

Trungelliti, una presencia efectiva en los grandes torneos

Marco Trungelliti (99°) no consiguió superar la clasificación en Montreal, pero luego aprovechó sus oportunidades en los cuadros principales.

En Cincinnati logró una victoria y avanzó una ronda antes de perder frente al ruso Daniil Medvedev, número 6 del planeta. En el US Open volvió a ganar un partido y quedó eliminado en la segunda ronda.

Su recorrido mostró una particularidad: consiguió victorias en dos de los grandes torneos de la gira.

A los 36 años, Marco Trungelliti vive su mejor temporada en el circuito ATP (Crédito: Reuters)

Burruchaga y Ugo Carabelli, sin victorias

Román Burruchaga (56°) no pudo conseguir triunfos durante sus participaciones en Montreal, Cincinnati y el US Open.

Camilo Ugo Carabelli (76°) tampoco logró avanzar en los torneos de la gira norteamericana y quedó eliminado en sus primeras presentaciones.

Para ambos, el recorrido significó una oportunidad que no pudieron transformar en puntos y victorias suficientes para producir un salto en el ranking.

Comesaña, una actuación para rescatar

Francisco Comesaña (127°) tuvo su mejor actuación de la gira en el US Open. Estuvo a un paso de lograr el golpe ante el italiano Flavio Cobolli, número 6 del mundo. Después de llevarse los dos primeros sets, el marplatense terminó perdiendo por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en un partido maratónico.

La derrota significó también un golpe para su ranking porque el Tiburón había llegado a Nueva York con una cantidad importante de puntos que defender de la temporada anterior.

Por eso, aunque no pudo sumar una victoria en el cuadro principal, su actuación frente a Cobolli dejó uno de los partidos más competitivos de un argentino en Nueva York. Y lo invita a afrontar con ilusión la última parte de 2026.

Díaz Acosta brilla en el Challenger Tour

Facundo Díaz Acosta llegó al US Open después de transitar una parte diferente del calendario.

El argentino aprovechó la semana previa a la gira norteamericana para conquistar el Challenger 125 de San Marino, sobre polvo de ladrillo. Ese título le permitió regresar al Top 100 y alcanzar el puesto N°84 del ranking.

En Nueva York ingresó directamente al cuadro principal y quedó eliminado en primera ronda frente al francés Quentin Halys (49°). Sin darse margen para lamentos, el zurdo volvió a competir sobre polvo de ladrillo en el Challenger Tour: en el ATP 125 de Sevilla levantó este domingo su sexto título en la temporada y trepó hasta el puesto 72 del ranking. Con una planificación diferente y resultados inmejorables en el segundo circuito, Díaz Acosta logró recuperar protagonismo y meterse en los cuadros principales de los principales torneos hasta fin de año.