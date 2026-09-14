Jim Curtis revela por qué su relación con Jennifer Aniston fue diferente desde el comienzo

Jim Curtis revela cómo comenzó su romance con Jennifer Aniston. (Instagram/Jennifer Aniston)

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Durante una entrevista con The Sunday Times Magazine, Jim Curtis habló sobre el inicio de su relación con Jennifer Aniston y explicó que ambos mantuvieron una amistad durante varios meses antes de comenzar su vínculo sentimental.

Según explicó el hipnoterapeuta de 50 años, el comienzo del vínculo fue diferente a experiencias sentimentales anteriores, ya que lo describió como un proceso más natural y menos marcado por la necesidad de obtener una respuesta afectiva inmediata.

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“En el pasado he sentido esta idea de: ‘Necesito que estés enamorado de mí’”, reconoció. En contraste, afirmó que en esta ocasión no se encontraba buscando una relación amorosa cuando comenzó a acercarse a la actriz.

Jim Curtis afirmó que no estaba buscando el amor cuando conoció a Jennifer Aniston. (Instagram/@jenniferaniston)

Curtis y Aniston entraron en contacto inicialmente a través de las redes sociales. La protagonista de Friends había dado “me gusta” a algunas de las publicaciones que el empresario compartía en Instagram.

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Ambos tienen intereses relacionados con el bienestar personal y las prácticas de meditación y yoga.

Jennifer Aniston también ha participado en actividades vinculadas con el bienestar. Entre ellas se encuentran los llamados “goddess circles”, grupos integrados exclusivamente por mujeres en los que las participantes comparten experiencias y aspectos personales de sus vidas.

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Posteriormente, Jim Curtis y Jennifer Aniston fueron presentados por un amigo en común. El empresario también contó que años antes había tenido una especie de premonición relacionada con su vida sentimental.

Según relató, en su cumpleaños número 47 imaginó que, al llegar a los 50, tendría una relación con alguien diferente de las personas con las que había estado anteriormente.

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Jim Curtis aseguró que presentía que tendría una relación al cumplir 50 años. (Créditos: REUTERS/Mike Blake. Instagram/ Jim Curtis)

La predicción coincidió con el inicio de su relación con Aniston. En noviembre del año pasado, la actriz hizo pública la relación a través de Instagram con motivo del cumpleaños número 50 de Curtis.

Jennifer publicó una fotografía en la que aparece abrazándolo por la espalda y acompañó la imagen con el mensaje: “Feliz Cumpleaños mi amor”.

Para entonces, ambos llevaban varios meses de relación. La pareja había sido vinculada sentimentalmente por primera vez en julio de 2025, cuando fueron vistos durante unas vacaciones en España.

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Desde entonces, Jennifer Aniston y Jim Curtis han compartido diferentes momentos de su relación tanto en redes sociales como en apariciones públicas. Ambos han sido fotografiados juntos en distintos lugares y eventos, consolidando la exposición pública de su vínculo.

Cabe recordar que en enero, Jim ofreció detalles sobre el inicio de su vínculo durante una entrevista en el programa Today. Según explicó, su historia comenzó a partir de conexiones en común.

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Jennifer Aniston y Jim Curtis se conocieron gracias a que tienen amigos en común. (Instagram/@jimcurtis1)

“Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos simplemente a conversar. Tomó mucho tiempo. Hablamos durante mucho tiempo y nos volvimos cercanos”, recordó.

En ese mismo periodo, una fuente cercana a la pareja compartió a la revista People información sobre la dinámica entre ambos. Según lo reportado, Jim Curtis mantiene un estilo de vida tranquilo, lo que Jennifer aprecia.

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“Jim es muy relajado, pero también enfocado y con determinación. Hace las cosas de una manera muy tranquila. Aporta buena energía, y eso es algo que Jen ama. Jen puede ser muy tipo alfa y asumir muchas cosas. Él es muy estable y con los pies en la tierra. No es una persona estresada ni de alta intensidad, y ese equilibrio funciona bien para ella”, dijo.

También indicó que la relación se caracteriza por la ausencia de conflictos intensos. “No hay drama, ni juegos emocionales, ni cambios bruscos. En muchos sentidos, es la relación más madura que ha tenido”, indicó.

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Jennifer Aniston y Jim Curtis no tienen conflictos fuertes en su relación. (Instagram/@jimcurtis1)

Asimismo, se mencionó que Jennifer Aniston se encuentra satisfecha con el momento que atraviesa en su vida personal.

“Se siente muy agradecida de compartir su vida con él. Está disfrutando cada momento. Y en esta etapa, eso es suficiente para ella. Está feliz con cómo están las cosas”, agregó la fuente.

Por si fuera poco, en febrero, Jim Curtis compartió más detalles sobre la convivencia de la pareja durante una aparición en el pódcast Ced with Intention.

En ese espacio, explicó cómo manejan los desacuerdos cotidianos. “Paso mucho tiempo con mi novia. Pasamos mucho tiempo juntos en casa. A veces, pueden surgir pequeñas tensiones”, comentó.

Jim Curtis admitió que en ocasiones hay tensiones en su noviazgo con Jennifer Aniston. (Instagram/Jim Curtis)

Sobre la forma en que enfrentan estas situaciones, señaló distintas alternativas. “Tenemos la oportunidad de quedarnos en silencio, enojarnos, podríamos salir de la casa, pensar en ello y meditar sobre cómo cambiarlo”, explicó.

También destacó la posibilidad de abordar directamente los conflictos mediante el diálogo y así reparar la situación.