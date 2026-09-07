El polémico ranking de un medio inglés que subestimó la remontada de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

La doble superación de Franco Colapinto a Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

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El medio británico The Race publicó su tradicional ranking de rendimiento tras el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y ubicó a Franco Colapinto en el puesto 19° entre los 22 pilotos, pese a que el argentino terminó noveno en la carrera y sumó dos puntos para Alpine. La clasificación del portal especializado volvió a generar controversia entre quienes siguen de cerca la temporada del piloto bonaerense de 23 años.

El análisis de Edd Straw reconoció el arranque de Colapinto, que llegó a escalar del 7° al 3° lugar en los primeros metros de carrera, en pelea directa con Max Verstappen. Ese impulso se replicó en la relargada tras el accidente de Charles Leclerc en la Parabólica, cuando el argentino volvió a meterse entre los punteros.

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El quiebre llegó en la vuelta 6, cuando Colapinto se fue de pista en la curva de Lesmo. El error lo hizo caer del cuarto al 16° lugar y dañó el piso de su monoplaza. Straw calificó el desenlace como una “oportunidad perdida”, pero destacó la recuperación posterior del piloto, que remontó hasta el noveno puesto y logró sumar dos puntos para el equipo.

Además del despiste, el ranking británico puso el foco en la brecha con su compañero Pierre Gasly durante la clasificación. Colapinto quedó a apenas 0,050 segundos en Q1 de Gasly, pero la diferencia creció a 0,323 segundos en Q2 y llegó a 0,434 segundos en la definición final, cuando Gasly consiguió una pole position inesperada para Alpine.

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Colapinto fue ubicado en el 19° puesto del ranking de Tha Race

Esa distancia, sumada al error en carrera, llevó a Straw a ubicar a Colapinto por debajo de pilotos con resultados peores. Es el caso de Carlos Sainz, que terminó 13° sin sumar puntos y, sin embargo, apareció cuarto en el listado, 15 posiciones por encima del argentino. También el de Arvid Lindblad, octavo en la carrera con Racing Bulls, que quedó quinto en la evaluación.

Como punto positivo, el artículo destacó que Franco “en ocasiones, demostró buen ritmo. Realizó un trabajo excelente en las dos salidas, pasando del séptimo puesto en la parrilla original al tercer lugar, aunque por un breve instante”. Y añadió que “se mantuvo concentrado en la recuperación para rescatar un par de puntos. Su noveno puesto fue potencialmente solo un puesto peor del que habría obtenido sin el error, pero terminó mucho más rezagado en el tiempo del que debería”.

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No fue la primera vez que el portal británico se mostró mucho más exigente con el rendimiento de Colapinto. En el Gran Premio de Austria, el medio lo había colocado último, en el puesto 22°, tras un fin de semana en el que consideró que estuvo un paso por detrás de Gasly. En su balance de mitad de temporada, Straw también señaló que, pese a actuaciones destacadas y algunos fines de semana en los que superó a su compañero, la inconsistencia seguía siendo motivo de preocupación.

En Monza, ese criterio volvió a aplicarse: mientras Gasly fue ubicado segundo entre los mejores pilotos del fin de semana, Colapinto quedó relegado al 19° puesto, una posición que contrasta con la lectura que gran parte de la prensa especializada hizo de su actuación.

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Colapinto clasificó octavo a menos de medio segundo de la pole de su compañero de equipo y largó 7°. Terminó noveno en carrera que ganó Kimi Antonelli. El argentino superó a Sainz por cuatro posiciones y logró el segundo mejor resultado de Alpine en la temporada tras el podio de Gasly.