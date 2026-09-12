La salvada de Franco Colapinto a 255 KM/H que evitó un accidente en la qualy del GP de España y elogió la Fórmula

El argentino controló el auto a más de 250 kilómetros por hora y se ganó los elogios de la F1

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Franco Colapinto protagonizó una de las maniobras más comentadas de la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1: en plena Q2, a 255 km/h, el piloto de Alpine perdió el tren trasero de su A526 en la imponente curva de alta velocidad conocida como La Monumental y logró retener el auto al límite del accidente. La cuenta oficial de la F1 no tardó en difundir el video con distintas tomas y una frase que sintetizó el consenso global: “Una salvada increíble de Franco Colapinto a 255 km/h”.

La maniobra circuló de inmediato entre los medios especializados y acaparó el análisis de las principales publicaciones del mundo. The Race, en su sección de ganadores y perdedores, le asignó a Colapinto el rol de ganador con un detalle preciso: “Tras recuperar el control en un momento comprometido en La Monumental en su primer intento de Q2, Colapinto armó una vuelta que él mismo llamó ‘increíble’ y de la que tenía todo el derecho de estar orgulloso para avanzar a Q3”. El medio también subrayó que el Alpine “no tenía demasiados argumentos para liderar el pelotón del medio” en un circuito que parecía favorecer a Audi y Racing Bulls, y que el resultado “se debió por completo a que Colapinto replicó —en realidad, mejoró— el tiempo en Q3”.

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El portal especializado Motorsport describió el episodio con igual precisión: “Colapinto sobrevivió a un enorme susto cuando el tren trasero de su Alpine se disparó en el rápido peralte de La Monumental”, para agregar que el argentino “se recompuso y ejecutó una vuelta sólida en la que el argentino consiguió un lugar en la Q3 en octavo, por delante del McLaren de Piastri”.

La prensa francesa tampoco pasó por alto el momento. AutoHebdo lo describió con precisión: “Colapinto se llevó un gran susto en La Monumental, donde la parte trasera de su A526 se soltó de repente a muy alta velocidad”. El medio destacó además que Pierre Gasly, que venía detrás, debió levantar el pie, y que ambos Alpine llegaron a su vuelta decisiva sin haber completado un intento previo. La crónica oficial del sitio de la F1 también lo registró: “Este último apenas logró controlar un sobreviraje en La Monumental, lo que lo llevó a abandonar el intento y regresar a los boxes”.

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El propio Colapinto le restó dramatismo al episodio y lo integró al relato de una clasificación que él mismo calificó como una de las mejores de su carrera. “Se me puso muy de cola en la curva larga de la 12. Se puso feo, pero, por suerte, tuvimos revancha en el siguiente run con una muy buena vuelta. Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”, dijo ante ESPN.

La revancha fue mayúscula. En su único intento válido de Q2, el argentino de 23 años detuvo el cronómetro en 1:33.038 y avanzó a Q3 en octavo lugar, por delante de Oscar Piastri. Fue suficiente para superar a Gasly por 0.751 segundos —la diferencia más abultada en el tercer sector, donde el argentino marcó 31.083 frente a 31.632 del francés—. “¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haha! ¡Qué vuelta!”, estalló por la radio del equipo.

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En Q3, Colapinto cerró en 1:32.903 y quedó noveno, como el más veloz entre los pilotos no pertenecientes a los cuatro equipos de punta. El argentino aventajó por 0,138 al Racing Bulls de Arvid Lindblad (10°) y largará este domingo en la novena posición en el estreno del Madring en la Fórmula 1.

“Muy contento con la clasificación. Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí. Acá creo que éramos el séptimo. Haber quedado noveno es un gran esfuerzo”, analizó en rueda de prensa.

El contexto del circuito madrileño fue un factor que estuvo presente a lo largo de todo el fin de semana. El Madring —un trazado que ya había generado advertencias entre los propios pilotos en la previa— fue escenario de múltiples incidentes antes de la clasificación de la F1. La FP3 quedó interrumpida por dos banderas rojas: Lewis Hamilton golpeó las barreras en la curva 22 con su Ferrari, y Ollie Bearman se accidentó entre las curvas 10 y 11 de su Haas a menos de un minuto del cierre. El corredor de Haas no pudo salir a clasificar horas después y lagará 21°.

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Las categorías de apoyo también dejaron imágenes preocupantes. La qualy de la Fórmula 2 acumuló cuatro banderas rojas en apenas 30 minutos: el argentino Nicolás Varrone fue uno de los protagonistas, al perder el control de su Van Amersfoort Racing a la salida del túnel y estrellarse contra el muro cuando peleaba por los mejores tiempos. En la Feature Race 1 de Fórmula 3, un accidente multitudinario en el primer giro obligó a suspender la carrera por más de media hora y dejó fuera a siete pilotos: el polaco Maciej Gladysz fue el más afectado al salir volando contra el alambrado.

La clasificación también dejó en evidencia una asimetría notable dentro del equipo Alpine. Gasly, que venía de mostrarse optimista tras la FP3, no pudo completar su primer intento de Q2 y acabó eliminado en el 14° lugar con un tiempo de 1:33.753, 0.715 segundos más lento que su compañero. “Tengo que decir que tenemos bastantes cosas que analizar. No estuve a ninguna parte; cero agarre y me deslizaba por todas partes”, dijo el francés ante Canal+, según reprodujo Motorsport. “Algo no va bien con el coche”, insistió.

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AutoHebdo fue directo: tituló su crónica con “Gasly desaparece, Colapinto sorprende” y describió la diferencia de 0,7 décimas como llamativa, especialmente considerando que ambos pilotos jugaron su clasificación en un solo intento.

Fue la quinta vez en la temporada que Colapinto superó a su compañero en una sesión de qualy, en una estadística general que aún favorece al francés: Gasly se impuso en 12 oportunidades, el argentino en cinco. La carrera principal en el Madring se disputará este domingo 13 de septiembre a las 15 horas de España (10 AM de Argentina), con 57 vueltas por delante.