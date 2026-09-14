Las ventas de autos 0 km arrancaron septiembre con números en verde: qué modelos lideran el ranking

La recuperación de ventas que el sector espera para el segundo semestre, podría empezar a darse en septiembre. Los primeros días muestran una suba de pantentamientos sobre agosto, pero siguen abajo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras no haber logrado los objetivos en julio y agosto, la esperada recuperación de ventas de autos 0 km del segundo semestre podría tener en septiembre un punto de inflexión, si se logra que las cifras de la primera semana se sostengan a lo largo del mes.

Con diez días totales transcurridos, los Registros del automotor muestran 13.440 unidades ya ingresadas al sistema de altas, es decir, de vehículos que ya fueron patentados; y un crecimiento sorprendente de un 42% en comparación con los números del 10 de agosto pasado, cuando apenas eran de 9.466 vehículos.

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El mismo resultado parcial pasa a ser negativo si la comparación se realiza contra el 10 de septiembre de 2025, cuando se habían patentado 15.264 unidades, lo que marca una baja interanual del 12%. De todos modos, la tendencia muestra una recuperación en la comparación del mes en términos interanuales, que que agosto había mostrado una caída del 19% y julio había sido peor aún, con una baja del 30,3% en las matriculaciones respecto al mismo mes del año anterior.

La realidad, sin embargo, no es de una recuperación del 42% como nominalmente se expresa en la comparación de los días del calendario, porque al poner la lupa en el detalle de este primer corte parcial, hay un dato ineludible que es la diferencia de días hábiles que se miden. Mientras que en septiembre hubo 8, en agosto apenas 6, ya que el mes empezó un sábado y luego hubo otro fin de semana en el medio.

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Las ventas de los primeros días de septiembre se vieron favorecidas por dos días hábiles más que agosto, pero aún restándolas muestran números en verde. (Freepik)

“Cuando la muestra es muy chica, como la de una semana de operaciones, dos días es un abismo de diferencia. De hecho, los dos primeros días del mes suelen tener menores ventas porque todavía no están definidos los precios de todas las marcas, entonces recién el día 3 arranca el ritmo de operaciones medianamente normales”, explicó un empresario del sector a Infobae.

El dato no podía ser más adecuado, porque al mirar el detalle de los primeros 8 días de septiembre, efectivamente los dos primeros tuvieron entre 1.350 y 1.450 unidades por día, pero desde entonces el ritmo subió para terminar patentando 1.915 autos el último día hábil del corte parcial.

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Así, al restar los últimos dos días para comparar “peras con peras”, es decir seis días contra seis días, el resultado obtenido es casi el mismo de agosto, con 9.664 unidades contra las 9.466 del mes anterior, es decir que la suba existe, pero a esta altura del mes es de tan solo el 2,2%.

“Aunque pasar de 42% a 2,2% parezca una mala noticia, la actividad parece estar repuntando porque los máximos de septiembre son mejores que los máximos de agosto. Eso permite proyectar un progreso en torno al 4,5% a favor de este mes. De mantenerse en este nivel, se podría hablar de más de 46.500 patentamientos”, apuntó el empresario.

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El Toyota Yaris Cross vuelve a mostrar niveles superiores de ventas respecto a sus competidores. En septiembre, parcialmente, es el SUV con mayor nivel de matriculación. (Toyota Argentina)

El primer corte en detalle

Entre las marcas, Toyota sigue marcando diferencias desde el comienzo mismo de este mes con 2.967 autos vendidos de varios modelos. En segundo lugar está Volkswagen con 1.480, menos de la mitad, y luego están Ford con 1.301, Chevrolet con 1.125 y Fiat con 1.024 unidades.

Entre los modelos, la pickup Toyota Hilux lidera con 1.122 patentamientos, seguida por otro Toyota, el Yaris Cross con 620, la Ford Territory con 570, la pickup Volkswagen Amarok con 487 que le gana a la Ford Ranger y sus 478 matriculaciones, el Toyota Yaris con 443 unidades, y el Toyota Corolla Cross con 405.

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Más de 100 autos después aparece el Volkswagen Tera con 282 unidades, seguido por el Baic BJ30 con 277, el Fiat Cronos con 271, y empatados están el Peugeot 208 y el Chevrolet Tracker con 230 autos patentados. El desbalance de Toyota se da porque más allá del resultado de Hilux, la marca tiene cuatro modelos entre los diez más vendidos.