Deportes

Briatore respaldó a Franco Colapinto con una publicación especial tras su séptimo puesto en el Gran Premio de España

La felicitación apareció acompañada por una imagen del piloto argentino en pista y puso el foco en la cosecha de unidades para el campeonato de constructores

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un automóvil rosa y azul de Fórmula 1 y un texto de la cuenta de briatoreflavio
El posteo de Flavio Briatore en reconocimiento al trabajo de Franco Colapinto en Madring (@briatoreflavio)
Guardar

El estreno del circuito Madring dejó a Franco Colapinto entre los siete primeros del Gran Premio de España de Fórmula 1, tras una carrera en la que avanzó dos posiciones desde el noveno lugar de partida. El argentino sumó puntos con el Alpine A526 y, después de una de sus mejores actuaciones en la categoría, recibió el respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

El empresario italiano le dedicó un posteo en sus redes sociales con una foto del piloto argentino en pista tras su actuación y escribió: “Mega trabajo todo el fin de semana de Franco Colapinto y Alpine F1 Team, para cerrar la brecha en los Constructores fue nuestra prioridad y eso lo hicimos”. Luego agregó: “En cuanto al día de TAG, teniendo en cuenta donde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para anotar puntos era mantenerlo fuera y esperábamos beneficiarnos de un coche de seguridad tardío. ¡Bravo Madrid por un primer Grand Prix y gran fin de semana!”.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore evaluó el resultado de Alpine en el Gran Premio de España y destacó: “El objetivo al llegar al fin de semana era situarnos por delante de Racing Bulls y recortar distancias con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo hemos logrado, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, afirmó el empresario italiano, de acuerdo con el comunicado del equipo.

Hombre de cabello blanco y gafas de sol abraza a joven con gorra y chaqueta azul de carreras. Dispositivos electrónicos en mesa
Franco Colapinto terminó en el séptimo puesto y consolidó una de las actuaciones más sólidas en la Fórmula 1

El joven de 23 años aportó seis puntos al Campeonato de Pilotos y protagonizó una imagen especial al completar la vuelta de honor con una bandera argentina, después de la competencia inaugural en el Madring. Briatore elogió su desempeño: “Franco ha hecho un trabajo magnífico durante todo el fin de semana y ha sumado seis puntos valiosos para el equipo”.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, terminó 12°. El francés no cedió su posición antes de la parada en boxes del argentino, pese a que llevaba neumáticos desgastados desde el inicio, y dejó a Franco cerca de Oscar Piastri, a quien debió contener otra vez en la última vuelta. Desde Alpine le habían advertido al piloto francés que su compañero estaba cerca, aunque la orden para intercambiar posiciones no llegó a tiempo. Más tarde, recibió una sanción por exceso de velocidad en los boxes.

La próxima carrera del piloto argentino será en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Violeta Santos Moura)
La próxima carrera del piloto argentino será en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Violeta Santos Moura)

En cuanto a la carrera de Pierre, dada su posición de clasificación y de salida, la única opción que teníamos para puntuar era mantenerlo en pista y esperar beneficiarnos de un coche de seguridad en los compases finales, tal como hicieron otros equipos de nuestro entorno”, explicó Briatore. “Asimismo, felicito a la Fórmula 1 y a los organizadores por poner en marcha este nuevo y fantástico evento en Madrid; estoy seguro de que no hará más que crecer y mejorar”, completó.

La cuenta oficial de Alpine también difundió un video con el mensaje: “Franco Colapinto... Franco COLAPOINTSSS”. El juego de palabras aludió al apodo de “Colapuntos”, utilizado por los fanáticos argentinos cada vez que suma unidades, mientras que el equipo de Enstone añadió: “Otros seis puntos asegurados”, junto con imágenes del piloto celebrando. La próxima fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, en Bakú, un circuito donde Colapinto llegó a la Q3 y terminó octavo en su segundo Gran Premio.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFlavio BriatorePierre GaslyGran Premio de EspañaFórmula 1F1AlpineDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los gestos de Haaland con Enzo Fernández tras el clásico de Manchester que el City le ganó al United: el fraternal abrazo

El noruego celebró con el volante argentino el triunfo por 1-0 en Old Trafford

Los gestos de Haaland con Enzo Fernández tras el clásico de Manchester que el City le ganó al United: el fraternal abrazo

El exabrupto de Gasly con Alpine mientras Colapinto pedía el cambio de posición en el GP de España: “Ni siquiera me hables”

El francés sufrió con la estrategia que implementó la escudería y quedó fuera de los puntos en el Madring. El fuerte diálogo por la radio con su ingeniero

El exabrupto de Gasly con Alpine mientras Colapinto pedía el cambio de posición en el GP de España: “Ni siquiera me hables”

Tigre recibe a Rosario Central por la fecha 9 del Torneo Clausura: la agenda del domingo

Al mismo tiempo, Sarmiento se enfrenta a Belgrano. Más tarde, a las 17, Argentinos chocará con Gimnasia. En el último turno, desde las 21:30, Huracán recibirá a Racing

Tigre recibe a Rosario Central por la fecha 9 del Torneo Clausura: la agenda del domingo

El divertido apodo que Alpine le puso a Colapinto tras su espectacular actuación en el Gran Premio de España

El argentino volvió a sumar puntos importantes con la escudería francesa al cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar en el estreno del Madring en la Fórmula 1

El divertido apodo que Alpine le puso a Colapinto tras su espectacular actuación en el Gran Premio de España

El Manchester City le ganó al United con un hombre menos: el tiro en el palo de Enzo Fernández y su áspero cruce con Maguire

La expulsión de Phil Foden a los 23 minutos obligó al equipo de Enzo Maresca a reordenarse, y el tanto de Erling Haaland selló el triunfo visitante

El Manchester City le ganó al United con un hombre menos: el tiro en el palo de Enzo Fernández y su áspero cruce con Maguire

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

ENTRETENIMIENTO

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

INFOBAE AMÉRICA

Fuerza Armada capturó a dos “homeboys” de la MS-13 que borraron sus tatuajes para evitar controles en El Salvador

Fuerza Armada capturó a dos “homeboys” de la MS-13 que borraron sus tatuajes para evitar controles en El Salvador

Visperas de independencia: Entre música, banderas y orgullo familiar niños protagonizan los desfiles patrios por los 205 años de independencia

Ordenan nuevo juicio contra abuelastro acusado de agresión sexual en Costa Rica

Firmas y datos personales para pasar, reclamos por combustible y un supuesto líder señalado: el laberinto detrás de la protesta en La Bethania en la Ciudad de Guatemala

Exigió dinero por su liberación y luego apareció muerta en Honduras