Briatore respaldó a Franco Colapinto con una publicación especial tras su séptimo puesto en el Gran Premio de España

El posteo de Flavio Briatore en reconocimiento al trabajo de Franco Colapinto en Madring (@briatoreflavio)

Guardar

El estreno del circuito Madring dejó a Franco Colapinto entre los siete primeros del Gran Premio de España de Fórmula 1, tras una carrera en la que avanzó dos posiciones desde el noveno lugar de partida. El argentino sumó puntos con el Alpine A526 y, después de una de sus mejores actuaciones en la categoría, recibió el respaldo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

El empresario italiano le dedicó un posteo en sus redes sociales con una foto del piloto argentino en pista tras su actuación y escribió: “Mega trabajo todo el fin de semana de Franco Colapinto y Alpine F1 Team, para cerrar la brecha en los Constructores fue nuestra prioridad y eso lo hicimos”. Luego agregó: “En cuanto al día de TAG, teniendo en cuenta donde comenzó la carrera, la única opción que teníamos para anotar puntos era mantenerlo fuera y esperábamos beneficiarnos de un coche de seguridad tardío. ¡Bravo Madrid por un primer Grand Prix y gran fin de semana!”.

PUBLICIDAD

Flavio Briatore evaluó el resultado de Alpine en el Gran Premio de España y destacó: “El objetivo al llegar al fin de semana era situarnos por delante de Racing Bulls y recortar distancias con ellos en el Campeonato de Constructores. Lo hemos logrado, así que podemos estar satisfechos con el resultado de la carrera de hoy”, afirmó el empresario italiano, de acuerdo con el comunicado del equipo.

Franco Colapinto terminó en el séptimo puesto y consolidó una de las actuaciones más sólidas en la Fórmula 1

El joven de 23 años aportó seis puntos al Campeonato de Pilotos y protagonizó una imagen especial al completar la vuelta de honor con una bandera argentina, después de la competencia inaugural en el Madring. Briatore elogió su desempeño: “Franco ha hecho un trabajo magnífico durante todo el fin de semana y ha sumado seis puntos valiosos para el equipo”.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, terminó 12°. El francés no cedió su posición antes de la parada en boxes del argentino, pese a que llevaba neumáticos desgastados desde el inicio, y dejó a Franco cerca de Oscar Piastri, a quien debió contener otra vez en la última vuelta. Desde Alpine le habían advertido al piloto francés que su compañero estaba cerca, aunque la orden para intercambiar posiciones no llegó a tiempo. Más tarde, recibió una sanción por exceso de velocidad en los boxes.

La próxima carrera del piloto argentino será en el Gran Premio de Azerbaiyán (REUTERS/Violeta Santos Moura)

“En cuanto a la carrera de Pierre, dada su posición de clasificación y de salida, la única opción que teníamos para puntuar era mantenerlo en pista y esperar beneficiarnos de un coche de seguridad en los compases finales, tal como hicieron otros equipos de nuestro entorno”, explicó Briatore. “Asimismo, felicito a la Fórmula 1 y a los organizadores por poner en marcha este nuevo y fantástico evento en Madrid; estoy seguro de que no hará más que crecer y mejorar”, completó.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de Alpine también difundió un video con el mensaje: “Franco Colapinto... Franco COLAPOINTSSS”. El juego de palabras aludió al apodo de “Colapuntos”, utilizado por los fanáticos argentinos cada vez que suma unidades, mientras que el equipo de Enstone añadió: “Otros seis puntos asegurados”, junto con imágenes del piloto celebrando. La próxima fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, en Bakú, un circuito donde Colapinto llegó a la Q3 y terminó octavo en su segundo Gran Premio.