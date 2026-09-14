“Me hizo sentir como un niñito de diez años”: el argentino que vivió un momento inesperado con Colapinto

Franco Colapinto terminó séptimo en la carrera de Fórmula 1 en España y le pidió una bandera argentina al comisario mendocino Gabriel Andrijciw

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A más de 10.000 kilómetros de Mendoza, Gabriel Andrijciw siguió el paso de Franco Colapinto desde un sector externo de un circuito de Fórmula 1 en España. Era su primera carrera como comisario en la categoría y llevaba, como en cada jornada de automovilismo, una bandera argentina. Cuando el piloto terminó séptimo y se acercó con el auto, la bandera pasó de las manos del trabajador mendocino a las de Colapinto.

Andriściuk, que vive desde hace 26 años en España, no esperaba que aquel gesto se difundiera en redes sociales ni que alterara sus días posteriores. “En dos días no he parado de dar entrevistas”, contó en Infobae Al Mediodía después de las imágenes que mostraron el encuentro junto al trazado.

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El comisario estaba ubicado fuera de la línea blanca que delimita el área de circulación. Mientras los monoplazas bajaban la velocidad antes de avanzar hacia una tribuna, vio que Colapinto detuvo el auto cerca de su posición y le hizo una seña con la mano.

Gabriel Andrijciw debutó como comisario de Fórmula 1 y vivió un encuentro con Colapinto en su primera carrera en la categoría

Colapinto vio la bandera y se acercó al comisario argentino

El piloto saludaba al público al final de la competencia cuando advirtió a Andriściuk a pocos metros. El mendocino entendió que el auto se dirigía hacia él, aunque no comprendió de inmediato qué buscaba el corredor.

“Yo ya le llevaba la bandera, la cartera, los zapatos”, recordó entre risas. Finalmente interpretó el gesto: Franco Colapinto le pidió la bandera argentina que el comisario tenía consigo. “La bandera la llevo siempre, siempre que empecé con el mundo motor la llevo para mostrarla a cualquier argentino que pueda coincidir”, contó.

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El gesto de Colapinto con la bandera argentina se viralizó en redes sociales y multiplicó las entrevistas a Gabriel Andrijciw (Captura de video)

La reacción fue instantánea. Andriściuk le entregó el paño y quiso abrazar al piloto, aunque desistió por la distancia y el entorno de trabajo. En cambio, golpeó suavemente el auto, mientras desde las tribunas llegaban gritos de aliento de otros argentinos.

“Por un momento me sentí Colapinto, Messi y algún deportista de estos”, relató. Para él, la escena tuvo el valor de un encuentro con un compatriota después de más de dos décadas fuera del país. Y agregó: “Me hizo sentirme como un niñito de diez años. Una felicidad tremenda”.

Andrijciw explicó que siempre lleva una bandera argentina a las competencias para mostrársela a pilotos o aficionados argentinos del automovilismo

La bandera acompañaba a Andriściuk desde sus inicios en el automovilismo

El comisario explicó que siempre lleva una bandera argentina a las competencias. Su propósito original era mostrarla si coincidía con algún piloto o aficionado del país, pero no contemplaba entregársela a un corredor.

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“La idea era mostrarla nada más, mostrarla a Colapinto para que viera que había un argentino ahí”, afirmó Andriściuk, quien trabaja en la actividad desde hace dos años.

La fecha fue además su debut como comisario en una carrera de Fórmula 1. Había iniciado su formación en Jarama Race, la organización que asumió el servicio de comisarios en la competencia, y luego participó en pruebas de otros circuitos.

Nacido en Mendoza, reside en Alovera, una localidad de Guadalajara, a unos 50 kilómetros de Madrid. Desde que emigró no pudo regresar a Argentina, aunque mantiene el vínculo con sus familiares y con la afición por el fútbol, el Turismo Carretera y el automovilismo.

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Gabriel Andrijciw afirmó que se mantuvo fuera de la pista porque los comisarios solo pueden ingresar con autorización de la dirección de carrera

El comisario recordó las reglas de seguridad al borde de la pista

Andriściuk remarcó que no ingresó al trazado para aproximarse a Colapinto. Se mantuvo en el espacio externo, fuera de la línea que marca la zona de paso de los vehículos.

Los comisarios requieren autorización de la dirección de carrera para entrar a la pista. El protocolo busca resguardar al personal antes de cualquier intervención ante un accidente o una situación de emergencia.

“A pista no se debe acceder sin permiso de dirección de carrera”, señaló. Aunque el corredor transitaba por un sector de menor velocidad, reconoció que la cercanía de un monoplaza siempre implica un riesgo.

“No pensé en las consecuencias. Lo único que pensé fue qué quería”, dijo sobre el momento en que el auto se detuvo frente a él. También aseguró que habría dado cualquier objeto que tuviera a mano si el piloto se lo hubiera solicitado.

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Andriściuk atribuyó la respuesta del público argentino al recorrido de Colapinto en el automovilismo y a su forma de relacionarse con los aficionados. “Franco luchándola desde abajo, peleándola, supercarismático”, expresó.

El comisario considera que el piloto puede aspirar a resultados más altos si Alpine mejora el rendimiento de su monoplaza. “Cuando Alpine le ponga un autito unas dos, tres décimas más”, sostuvo, “ya en vez de festejar un P7, celebremos siempre podios”, afirmó.

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