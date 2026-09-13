El exabrupto de Gasly con Alpine mientras Colapinto pedía el cambio de posición en el GP de España: “Ni siquiera me hables”

El francés expresó su malestar por la estrategia del equipo en el GP de España

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Alpine tuvo que sobrepasar un tenso momento en el final del Gran Premio de España. Franco Colapinto consumó una notable actuación en el estreno del Madring al finalizar séptimo, aunque se topó en las últimas vueltas contra su compañero Pierre Gasly (12°), quien puso en riesgo su posición. En medio de los pedidos del argentino, el francés explotó contra su equipo por la estrategia que lo dejó expuesto y lo privó de sumar puntos en la Fórmula 1.

La tensión se concentró en la vuelta 56 de las 57 programadas, aunque el malestar en el lado francés del box comenzó desde el inicio. A diferencia de Colapinto, Gasly largó retrasado en la grilla (14°) con neumáticos duros y no ingresó a boxes durante el VSC que provocó Lance Stroll. Esto le permitió escalar a la octava posición de la grilla, pero con la cuenta pendiente de cumplir con su detención de cambiar las ruedas. Alpine intentó estirar su parada lo máximo posible para aguardar la aparición de un Safety Car y minimizar el tiempo perdido, pero la carrera nunca se detuvo.

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Esto obligó a que Gasly cumpla con el cambio de compuestos en el último giro, después de quedar completamente expuesto con unos neumáticos desgastados. “Bien, quedan tres vueltas. Entramos a boxes al final de esta vuelta”, le informó Josh Peckett, su ingeniero de pista, por la radio. “Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad”, respondió de forma disgustada el francés de 30 años, que era superado por Liam Lawson.

Cuando su ingeniero le advirtió la presencia de Colapinto con el mensaje “Solo vigila a Franco detrás. Vigila a Franco detrás”, Gasly interrumpió la radio para expresar su malestar: “Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso”. Alpine le bajó los decibeles al cruce que tuvo con el argentino con un posteo en sus redes. “Juntos somos más fuertes”, escribió en una publicación en la que mostró el saludo entre ambos pilotos tras la carrera.

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*El cruce entre Colapinto y Gasly en el fin del GP de España

Detrás de Gasly se encontraba Colapinto, pero nunca llegó una orden concreta para que intercambiaran posiciones. “Chicos, no perdamos tiempo”, advirtió Colapinto por la radio de Alpine. Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, respondió: “Sí, estamos en eso, amigo”. Sin embargo, el intercambio no se concretó en los segundos posteriores y el argentino volvió a insistir: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”.

La pérdida de tiempo amplió la diferencia con Lawson y permitió que Piastri se acercara. Con una sola vuelta por disputar, Colapinto elevó el tono: “Honestamente… oh, Dios mío”, dijo antes de reiterar: “¡Chicos, cambio!”. El piloto cerró aquella secuencia con una expresión de frustración: “¡La puta madre!”, seguida de un “si pierdo…” que quedó inconcluso. Gasly ingresó finalmente a boxes en el último giro, pero Lawson ya había construido una distancia suficiente para escapar en el tramo final.

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El posteo de Alpine después del GP de España (@AlpineF1Team)

Tras finalizar 12° en España, Gasly expresó su decepción en la rueda de prensa. “En algún momento pensé que estaba nevando en Madrid; al final estaba conduciendo sobre hielo. Pero nos quedaremos con el buen ritmo que tuvimos en la parte intermedia de la carrera. El ritmo era muy, muy fuerte. Es una lástima que no pudiéramos traducirlo en puntos. Hoy probamos algo que, lamentablemente, no funcionó. Simplemente fue una gran oportunidad perdida y una lástima bastante grande”, afirmó con Motorsport.

En el comunicado oficial de Alpine, el francés amplió: “Hoy lo hemos dado absolutamente todo, pero, por desgracia, las circunstancias no jugaron a nuestro favor. Ayer no aprovechamos al máximo la clasificación, lo que nos dejó en una mala posición de salida y convirtió la lucha por los puntos en un desafío cuesta arriba. Tuvimos que intentar algo diferente y asumimos ciertos riesgos. Fuimos rápidos durante toda la carrera y lo di todo en la pista, pero simplemente necesitábamos un coche de seguridad virtual o uno real para sacar ventaja al final. Al igual que les ocurrió a otros, eso no sucedió; así que me siento algo frustrado, aunque satisfecho de que el equipo lograra sumar puntos importantes. Analizaremos lo ocurrido durante el fin de semana y seguiremos esforzándonos para hacer que el coche sea más rápido y completo en cada carrera”.

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La furia de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el final del GP de España de F1

Colapinto, por su parte, cerró una gran actuación en el Gran Premio de España al finalizar séptimo. “Está dentro de las mejores carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera. Largué bien otra vez”, declaró a ESPN al terminar la carrera.

“Estoy muy contento con el resultado final de hoy, logrando la séptima posición y sumando seis puntos para el equipo, especialmente porque el trazado de esta pista probablemente no se adapta del todo bien a las fortalezas de nuestro paquete. Estoy satisfecho de haber sumado puntos hoy y de haber quedado por delante de nuestros rivales directos mientras seguimos recortando distancias en el campeonato. Probablemente haya sido mi mejor fin de semana de carreras de este año en cuanto a ejecución: maximicé el rendimiento en la clasificación e hice lo que tenía que hacer hoy”, agregó en el comunicado de Alpine.

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Colapinto se consolidó en la 12° posición del Campeonato de Pilotos con 27 unidades. La próxima fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, entre el 24 y el 26 de septiembre.