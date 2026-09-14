Abylight fecha S.O.N.A.R., su simulador submarino cooperativo para Steam

S.O.N.A.R. presenta su tráiler.

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El estudio Abylight, con sede en Barcelona, anunció que S.O.N.A.R. se lanzará el 29 de octubre a través de Steam. El proyecto de los creadores de Citadelum y One Military Camp es un simulador de submarinos con cooperativo online para un máximo de cuatro jugadores, donde la tripulación deberá coordinarse para mantener la nave operativa y evitar que termine hundida.

Comunicación bajo presión

S.O.N.A.R. plantea una experiencia deliberadamente caótica dentro de un submarino. Los jugadores tendrán que utilizar y gestionar sus diferentes sistemas mientras responden a los problemas que aparezcan durante cada operación. La comunicación será una herramienta central: una orden mal entendida o una respuesta tardía puede comprometer la misión.

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La tripulación dispondrá de chat de proximidad, gestos e intercomunicador. El chat de proximidad es un sistema de voz vinculado a la cercanía entre los personajes, por lo que obliga a desplazarse o recurrir a otros canales cuando un compañero se encuentra en otra zona de la nave. Los gestos servirán como alternativa visual, mientras que el intercomunicador permitirá transmitir información dentro del submarino.

El objetivo común será impedir que la embarcación sea destruida. Para conseguirlo, los cuatro participantes deberán repartir tareas, vigilar los sistemas y reaccionar cuando la situación se descontrole. Abylight anticipa que el pánico formará parte habitual de las partidas y que los problemas pueden encadenarse con rapidez.

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La propuesta utiliza una presentación visual desenfadada en lugar de buscar una recreación militar solemne. Ese tono permite que los errores de coordinación y los accidentes sean parte de la dinámica, aunque la base jugable mantenga elementos reconocibles de la operación de un submarino.

Campaña, supervivencia y duelos

El juego incluirá una campaña compuesta por operaciones de rescate, combate y sigilo. Cada tipo de encargo exigirá una coordinación distinta: algunas misiones estarán centradas en intervenir directamente, mientras que otras pedirán evitar la detección y controlar los movimientos de la nave.

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También habrá un modo supervivencia, diseñado alrededor de la resistencia de la tripulación y el uso de los sistemas del submarino. Abylight sumará un tutorial para enseñar el funcionamiento de la embarcación antes de que los jugadores afronten los distintos modos disponibles.

La vertiente competitiva estará representada por un modo de duelo entre dos equipos de cuatro integrantes. Eso eleva a ocho el número total de participantes en esos enfrentamientos, frente al máximo de cuatro personas establecido para la experiencia cooperativa. El formato trasladará la coordinación interna de cada tripulación a un combate directo contra otro submarino.

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Completar objetivos permitirá desbloquear elementos cosméticos para personalizar a los personajes. Entre las recompensas confirmadas figuran uniformes, sombreros y nuevos aspectos. Estos objetos modificarán la apariencia visual y funcionarán como incentivos para continuar superando operaciones y desafíos.

S.O.N.A.R. , de Abylight

Colaboración con la Armada Española

Aunque la dirección artística tiene un tono ligero, S.O.N.A.R. fue desarrollado con la colaboración de la Armada Española. Abylight no detalló qué sistemas o apartados concretos recibieron asesoramiento, pero la participación contrasta con el aspecto deliberadamente informal de los personajes y las situaciones mostradas.

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El estudio también citó dos referencias para explicar el enfoque del proyecto. Una es Sea of Thieves, el juego de navegación y piratas donde varias personas deben coordinarse para controlar una embarcación. La otra es R.E.P.O., centrado en partidas cooperativas caóticas en las que la comunicación y los errores del grupo alteran rápidamente el desarrollo de cada incursión.

S.O.N.A.R. combinará esas influencias con su escenario submarino cuando llegue a Steam el 29 de octubre.

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