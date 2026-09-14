Nicolás Kreplak: “Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sacar a Milei del lugar donde está”

Juan Grabois y Nicolás Kreplak

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Unas 1.500 personas participaron de una jornada de debate sanitario en La Plata, como antesala del 13° Encuentro Nacional de Salud, previsto para el 28 de noviembre en el campus de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba.

La actividad se realizó en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y reunió a trabajadores de la salud, investigadores, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales, además de referentes de distintas provincias. Durante la jornada funcionaron 23 mesas de trabajo sobre los desafíos del sistema público.

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El cierre estuvo encabezado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el diputado nacional Juan Grabois, quienes plantearon la necesidad de elaborar una propuesta sanitaria federal frente a los recortes nacionales.

En este sentido, Kreplak sostuvo que el sistema público enfrenta una mayor demanda en un contexto de reducción de programas nacionales y transferencia de responsabilidades a las provincias y los municipios.

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Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense

“Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para sacar a Milei del lugar donde está y construir una Argentina en donde vivir sea orgullo”, afirmó el ministro durante su intervención. También convocó a que la dirigencia política, las organizaciones y la ciudadanía impulsen una agenda que asegure la salud como derecho. “Que lo hagan con el ejemplo que estamos dando desde la salud, con generosidad, con trabajo, sin mezquindades”, expresó.

Por su parte, Juan Grabois vinculó la discusión sanitaria con la construcción de un programa de gobierno. El diputado afirmó que, tras una eventual salida de Javier Milei de la Presidencia, será necesario contar con una planificación de largo plazo.

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“Hay un plan quinquenal de salud y un plan quinquenal de gobierno”, sostuvo Grabois, quien planteó que esa herramienta permitiría ordenar prioridades y reconstruir capacidades estatales.

Entre los datos expuestos durante el encuentro, se indicó que el presupuesto real del programa Remediar cayó 72% entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de tratamientos entregados descendió 52% entre 2022 y 2025.

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Los temas del debate

Desde la organización señalaron que las propuestas que surgieron en La Plata formarán parte de un proceso federal que tendrá su próxima instancia en Córdoba

La discusión abarcó la provisión de medicamentos, el financiamiento del sistema, la atención primaria, la salud mental, la situación laboral, la enfermería, las residencias y la gestión hospitalaria.

También se abordaron la seguridad social, la salud digital, la investigación científica y la producción nacional de medicamentos y tecnologías. Uno de los planteos centrales fue avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria, con capacidades estatales para planificar políticas y reducir la dependencia de insumos externos.

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Desde la organización señalaron que las propuestas que surgieron en La Plata formarán parte de un proceso federal que tendrá su próxima instancia en Córdoba. El 13° Encuentro Nacional de Salud buscará reunir el 28 de noviembre las experiencias de equipos sanitarios, organizaciones y especialistas de todo el país para debatir una agenda común sobre financiamiento, acceso a tratamientos, formación profesional y políticas públicas.