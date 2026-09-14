La argentina Salomé Esper competirá por el Prix Médicis con su novela sobre una resurrección

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Salomé Esper fue seleccionada para el Prix Médicis 2026 con La segunda venida de Hilda Bustamante, una novela publicada por Editorial Sigilo que ingresó en la primera lista de obras extranjeras candidatas al reconocimiento francés. El jurado difundió este viernes 11 de septiembre una nómina inicial compuesta por 18 novelas francesas y 17 títulos de otros países. La obra de la escritora y editora argentina quedó incluida en la categoría Prix Médicis étranger, destinada a distinguir literatura extranjera.

Publicada en la Argentina en 2023, La segunda venida de Hilda Bustamante alcanzó ocho ediciones locales y siete en España. Además, tuvo ediciones en Italia, Francia y Brasil.

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La selección será acotada el próximo 15 de octubre. El nombre de la obra ganadora se conocerá el 2 de noviembre en una ceremonia prevista en el restaurante La Méditerranée, en la plaza del Odéon de París. El Prix Médicis fue creado en Francia en 1958 y su jurado está compuesto por diez escritores. Doce años después, en 1970, incorporó la categoría extranjera, que desde entonces reconoce a autores publicados en lengua no francesa.

"La segunda venida de Hilda Bustamante", de Salomé Esper (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los escritores en español que obtuvieron el Prix Médicis étranger figuran Severo Sarduy, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Héctor Bianciotti, Álvaro Mutis, Antonio Skármeta y Enrique Vila-Matas.

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La novela de Salomé Esper parte de la muerte de Hilda Bustamante, una mujer de 79 años que, tiempo después de ser enterrada, revive dentro de su tumba y consigue romper el ataúd para regresar a su casa. Su vuelta altera la vida de Álvaro, su pareja; Amelia, su nieta adoptiva; y las mujeres de la iglesia que la conocían. El relato sigue las consecuencias de esa resurrección y la reacción de un entorno atravesado por la incredulidad, el afecto y las preguntas que abre el regreso de Hilda.

Esper nació en Jujuy en 1984. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba y luego cursó la Especialidad en Diseño Editorial en Edinba, México. Antes de esta novela publicó los libros de poemas sobre todo (2010) y paisaje (2014). En 2025 editó el libro de cuentos Querer es Perder, también bajo el sello de Editorial Sigilo.

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