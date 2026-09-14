El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

El pugilista argentino Marcos Maidana asesta un puñetazo en el rostro al estadounidense Floyd Mayweather. Adrien Broner también aparece en la imagen (AFP)

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12 años y casi 9 meses después de subirse juntos al ring, Adrien Broner y Marcos “Chino” Maidana volvieron a cruzarse, esta vez frente a una cámara de streaming. Lo que empezó como una charla distendida terminó por destapar detalles que ninguno de los dos había contado con tanta crudeza: el estado físico en el que quedaron tras aquel combate a fines de 2013, una polémica que involucró a Floyd Mayweather Jr. y un objeto que el argentino asegura conservar desde 2014.

Adrien Broner reveló durante la transmisión en vivo que quedó fuera de combate durante semanas tras perder ante el argentino el sábado 14 de diciembre de 2013, al punto de que ni siquiera podía tolerar que le tocaran el cuerpo. El estadounidense agregó que Floyd Mayweather Jr. le confesó haber atravesado el mismo padecimiento después de sus propias batallas contra el santafesino y de la cual, la segunda, acaba de cumplirse 12 años. El intercambio se dio en el canal que Broner tiene en la plataforma Kick, donde Maidana fue invitado para repasar la rivalidad que ambos protagonizaron sobre el ring.

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“Mi gente no podía tocarme el cuerpo”

En una transmisión en vivo, el excampeón estadounidense contó detalles inéditos sobre el estado físico que dejaron los combates y una polémica con los guantes que involucró al boxeador invicto

Consultado sobre si le había costado recuperarse después del combate en el Alamodome de San Antonio, Texas, Broner no dudó en responder. “Estuve mal. Estuve mal durante algunas semanas, hermano. Mi gente no podía tocarme el cuerpo para nada”, relató el estadounidense, quien cayó por decisión unánime ante Maidana tras ser derribado en dos oportunidades.

El traductor retomó entonces un dato que Broner le había mencionado en otra ocasión: que Mayweather le confió haber vivido algo similar. “Que se sentía así como por semanas, que le dolía todo el cuerpo. Y Mayweather le dijo lo mismo, que no se podía parar de la cama”, tradujo al español el intermediario, en referencia a lo que el propio Mayweather le habría contado a Broner sobre el estado físico en que quedó tras enfrentar al argentino. Maidana confirmó el dato con una frase breve: “Ah, sí. Después de la pelea conmigo”.

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Un cruce de golpes que dejó secuelas para los dos lados

“Mi gente no podía tocarme el cuerpo”, reveló Broner tras su pelea con Maidana

El diálogo también reconstruyó episodios puntuales del combate. Maidana recordó que utilizó recursos poco convencionales durante el enfrentamiento: “Le pegué con los codos, con la cabeza, con todo”, relató, y Broner respondió con una frase que resumió su estado mental de aquella noche: “Lo sabía. No me importaba una mierda. Estaba peleando”.

El propio Broner recordó el momento en que ambos boxeadores estadounidenses se lesionaron la mandíbula durante el intercambio de golpes. “Cuando peleamos, nos quebramos la mandíbula el uno al otro”, afirmó el norteamericano, y Maidana, por su parte, confirmó que él sintió dolor también luego de su combate con Adrien incluso después del campanazo final: “Después de la pelea me dolían los codos, boludo”, contó el argentino, a lo que agregó que a él también le dolía la cara tras el cruce.

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La razón detrás de la pelea de los guantes

Uno de los tramos más comentados del diálogo giró en torno al episodio de los guantes que había marcado la previa del primer combate entre Maidana y Mayweather en 2014. Maidana le consultó a Broner por qué, a su entender, Floyd se había negado a pelear con los mismos guantes que Maidana había utilizado contra él. La respuesta de Broner fue escueta: “No sé, hermano. No me importó”.

El traductor, por pedido del Chino, insistió y le preguntó si le había advertido a Mayweather sobre la pegada del argentino. Broner lo negó, aunque aclaró que la potencia de Maidana era un dato conocido en el ambiente del boxeo: “No, no, no. Digo, cualquiera podía ver que... pero todo el mundo vio que era un pegador”, sostuvo, en referencia a la fama que Maidana se había ganado como noqueador antes de subir al ring frente a Mayweather el 3 de mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde el estadounidense se impuso por decisión mayoritaria en un combate marcado por la disputa previa por el modelo de guantes.

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El diente que Maidana asegura conservar

El boxeador Adrien Broner participó en una transmisión en vivo junto al argentino, quien saludó a Money y le recordó que lleva su diente de su segunda pelea en 2014

La conversación derivó también en la anécdota que ya se había viralizado en transmisiones anteriores del “Chino”: la pieza dental que, según sostiene, perdió Mayweather durante la revancha del 13 de septiembre de 2014. Broner le preguntó de manera directa si conservaba el diente en una cadena, y Maidana lo confirmó: “Lo tengo en mi casa”, respondió el argentino, quien en otras ocasiones mostró la pieza engarzada en un dije que utiliza como colgante.

Así le voló un diente Maidana a Mayweather

Broner, sorprendido, le pidió ver el objeto en la propia transmisión, algo que Maidana ya había hecho en encuentros previos. “Eso es genial”, comentó el estadounidense al enterarse de que su ex rival guarda el recuerdo desde hace más de una década, en alusión al golpe que las cámaras de televisión captaron durante el tercer asalto del combate disputado también en el MGM Grand Garden Arena.

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El histórico combate entre Marcos Maidana y Broner

El boxeador argentino logró una enorme victoria ante el estadounidense, quien era valorado como el sucesor de Floyd Mayweather

La primera batalla entre Chino Maidana y Mayweather

Los mejores momentos de la primera pelea entre Chino Maidana y Floyd Mayweather

La revancha entre Chino Maidana y Floyd Mayweather

Los mejores momentos de la revancha entre Chino Maidana y Floyd Mayweather