Canadá buscará profundizar sus vínculos con la Unión Europea ante la guerra comercial y la dependencia de Estados Unidos (REUTERS)

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El primer ministro canadiense Mark Carney impulsa un acercamiento sin precedentes entre Canadá y la Unión Europea (UE) para reducir la dependencia económica de Estados Unidos, en medio de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump y de la búsqueda de nuevos socios por parte de Ottawa.

Carney viajará esta semana a Estrasburgo, Francia, donde se convertirá el miércoles en el primer jefe de Gobierno en asistir al discurso sobre el “Estado de la Unión Europea”. Al día siguiente, pronunciará su propio discurso ante el Parlamento Europeo. El primer ministro también viajará a Liverpool, donde mantendrá su primer encuentro con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham.

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La visita de Carney a las instituciones europeas representa un “tremendo símbolo” del acercamiento entre Ottawa y Bruselas, según Tobias Cremer, eurodiputado alemán y principal impulsor de una resolución aprobada en marzo que pidió reforzar la cooperación entre la UE y Canadá.

“Canadá tiene muchos de los recursos de los que Europa carece, ya sea en términos de energía, tierras raras y minerales en bruto”, declaró Cremer a AFP.

La relación económica entre Canadá y Estados Unidos fue afectada por la guerra comercial impulsada por Trump, debido al elevado nivel de integración entre ambas economías. Ante este escenario, Ottawa busca nuevos socios comerciales, mientras que la UE también intenta diversificar sus relaciones exteriores y reducir los riesgos derivados de su dependencia de determinados mercados.

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“Diversificar y reducir los riesgos” de las relaciones exteriores constituye una prioridad compartida entre Canadá y la Unión Europea, según Cremer.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dan la bienvenida al primer ministro canadiense, Mark Carney, con motivo de una cumbre entre la UE y Canadá celebrada en Bruselas (Bélgica) el 23 de junio de 2025 (REUTERS/ARCHIVO)

Un acercamiento que ya comenzó

Carney ya impulsó varias iniciativas destinadas a estrechar la relación entre Canadá y la UE. El país norteamericano se convirtió en el primer Estado no miembro de la Unión Europea en incorporarse a su programa de adquisiciones de defensa.

El primer ministro canadiense también participó en el proceso para que Canadá se incorporara a Eurovisión, uno de los principales eventos de la cultura popular europea.

El próximo mes, Carney será anfitrión de una cumbre entre Canadá y la Unión Europea en Montreal, donde, según anticipó, comenzarán las conversaciones para construir “una asociación económica y de seguridad mucho más fuerte y profunda”.

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El eurodiputado español Javier Moreno Sánchez, quien encabeza una delegación parlamentaria para las relaciones con Canadá, señaló que Ottawa y Bruselas mantienen posiciones similares en cuestiones como el cambio climático y la inteligencia artificial. Ambas partes también trabajan en un acuerdo de comercio digital que ampliaría los mecanismos de cooperación económica existentes.

Ese futuro pacto se apoyaría en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea. Sánchez sostuvo que el acuerdo todavía tiene un potencial que no fue aprovechado de forma completa, en particular porque las pequeñas y medianas empresas no utilizan todavía todos sus beneficios.

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La posibilidad de ingresar a la UE

El acercamiento entre Ottawa y Bruselas también alimentó las especulaciones sobre una eventual adhesión de Canadá a la Unión Europea, especialmente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El próximo mes, Carney será anfitrión de una cumbre entre Canadá y la Unión Europea en Montreal (REUTERS)

Consultado el jueves sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en miembro del bloque, Carney ofreció lo que definió como una “no respuesta”, al evitar tanto descartar como respaldar la posibilidad.

Una encuesta realizada en abril mostró que el 57% de los canadienses apoyaba el ingreso del país a la Unión Europea. Sin embargo, la propia normativa comunitaria plantea dudas sobre la posibilidad de una eventual adhesión.

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El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea establece que un “Estado europeo” comprometido con “la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho, (y) el respeto de los derechos humanos” puede solicitar su incorporación al bloque.

El tratado no establece criterios geográficos específicos para definir qué constituye un Estado europeo. Sin embargo, la distancia geográfica de Canadá plantea un obstáculo para una eventual membresía.

“La idea de que Canadá se convierta en miembro de la Unión Europea, ya sea en términos económicos o políticos, no me parece una perspectiva realista”, afirmó Ignacio García Bercero, analista del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas.

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En 1987, Marruecos recibió el rechazo a su solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea, ante el argumento de que no era un Estado europeo. Sánchez bromeó al señalar que Canadá “no está tan lejos” geográficamente de Europa debido a su proximidad con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. El eurodiputado también señaló que Canadá puede profundizar sus relaciones con la UE sin convertirse en miembro pleno, como ocurre con Islandia y Suiza.

El eurodiputado español Javier Moreno Sánchez bromeó al señalar que Canadá “no está tan lejos” geográficamente de Europa debido a su proximidad con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca (REUTERS)

Estados Unidos sigue siendo el principal mercado

El fortalecimiento de los vínculos entre Canadá y la Unión Europea enfrenta, sin embargo, una limitación económica. El transporte de mercancías entre Canadá y Europa implica costos importantes, mientras que el mercado europeo no puede sustituir al estadounidense para la economía canadiense.

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En julio, el 70% de las exportaciones canadienses tuvo como destino Estados Unidos, mientras que apenas el 5% se dirigió a la Unión Europea.

Pese a la diferencia, Cremer defendió una mayor cooperación entre Ottawa y Bruselas. “Cuanto más estrechamente podamos cooperar, mejor”, afirmó.

(Con información de AFP)