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Así quedó la tabla histórica de títulos de Grand Slam tras la consagración de Alexander Zverev en el US Open 2026

El alemán derrotó a Ben Shelton en la final de Nueva York, conquistó su segundo Major del año y se sumó al grupo de tenistas que acumulan dos títulos de Grand Slam. Novak Djokovic continúa como máximo ganador histórico, seguido por Rafael Nadal y Roger Federer

Alexander Zverev vive un año soñado en el ATP Tour (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)
Alexander Zverev vive un año soñado en el ATP Tour (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)
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Alexander Zverev se sacó una espina con su consagración en el US Open 2026 y demostró que, definitivamente, este es su año. El alemán derrotó a Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 en la definición en Nueva York y conquistó el segundo título de Grand Slam de su carrera. El primero había llegado apenas unos meses atrás, en Roland Garros.

A los 29 años, Zverev atraviesa una temporada que cambió su lugar en la historia. Después de haber perdido la final del US Open 2020 frente a Dominic Thiem tras haber ganado los dos primeros sets, Sascha volvió a disputar una definición en Flushing Meadows y esta vez no dejó escapar la oportunidad.

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Su victoria sobre Shelton también le permitió conseguir algo que hasta este año parecía lejano: ganar dos torneos de Grand Slam en una misma temporada. Zverev se había consagrado en Roland Garros en junio y repitió en el US Open. De esta manera, se transformó en el cuarto jugador en lograr dos primeros Grand Slam durante un mismo año en la era abierta. Los otros tres son Jimmy Connors, que en 1974 ganó el Abierto de Australia, Wimbledon y el US Open; Guillermo Vilas, que conquistó Roland Garros y el US Open en 1977; y Jannik Sinner, que en 2024 levantó el Australian Open y el US Open.

El título también modificó su posición dentro de la tabla histórica. Zverev quedó a la altura de un grupo de campeones que incluye a Ilie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek. Todos suman dos coronas.

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Novak Djokovic continúa siendo el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis masculino, con 24 títulos. El serbio es seguido por Rafael Nadal, con 22, y Roger Federer, con 20.

Detrás aparecen otras leyendas de distintas generaciones, como Pete Sampras, con 14; Roy Emerson, con 12; y Björn Borg y Rod Laver, con 11 cada uno. En la Era Abierta, Djokovic mantiene además una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores.

Entre los jugadores de la generación actual, Carlos Alcaraz conserva siete títulos de Grand Slam y Jannik Sinner suma cinco. Ambos se mantienen muy por encima de Zverev, aunque el alemán consiguió en 2026 saldar su gran cuenta pendiente: dejar de ser uno de los grandes jugadores de su generación sin un título Major. Y a poco de lograr el primero, llegó el segundo. Sascha, actual número 2 del mundo, parece decidido a darles pelea a Sinner y Alcaraz, las dos máximas figuras de esta era.

Alexander Zverev con el trofeo del US Open. Detrás suyo, Ben Shelton (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)
Alexander Zverev con el trofeo del US Open. Detrás suyo, Ben Shelton (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)

Los tenistas con más títulos de Grand Slam en la historia:

• Novak Djokovic: 24 (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros)

• Rafael Nadal: 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Roger Federer: 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open y 1 Roland Garros)

• Pete Sampras: 14 (7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open)

• Björn Borg: 11 (6 Roland Garros y 5 Wimbledon)

• Ivan Lendl: 8 (3 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Jimmy Connors: 8 (5 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australian Open)

• Andre Agassi: 8 (4 Australian Open, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon)

• John McEnroe: 7 (4 US Open y 3 Wimbledon)

• Mats Wilander: 7 (3 Australian Open, 3 Roland Garros y 1 US Open)

• Carlos Alcaraz 7 (2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open y 1 Australian Open)

• Boris Becker: 6 (3 Wimbledon, 2 Australian Open y 1 US Open)

• Stefan Edberg: 6 (2 Wimbledon, 2 Australian Open y 2 US Open)

• Jannik Sinner: 5 (2 Wimbledon, 2 Australian Open y 1 US Open)

• John Newcombe: 5 (3 Wimbledon y 2 US Open)

• Rod Laver: 5 (2 Wimbledon, 1 US Open, 1 Australian Open y 1 Roland Garros)

• Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Jim Courier, Manuel Santana: 4

• Andy Murray, Jan Kodes, Arthur Ashe, Stanislas Wawrinka y Gustavo Kuerten: 3

• Alexander Zverev, Ilie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek: 2

• Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Andrés Gómez, Andy Roddick, Michael Chang, Goran Ivanisevic, Dominic Thiem, Vitas Gerulaitis, Pat Cash, Michael Stich, Juan Carlos Ferrero, Marin Cilic, Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Roscoe Tanner, Petr Korda, Carlos Moyá, Mark Edmondson, Adriano Panatta, Brian Teacher, Yannick Noah, Thomas Muster, Richard Krajicek, Thomas Johansson, Daniil Medvedev y Albert Costa: 1

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