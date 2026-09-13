A 12 años de la histórica revancha entre Chino Maidana y Mayweather: el secreto que aprovechó Money, la mordida y el diente que voló

Así le voló un diente Maidana a Mayweather

Guardar

El 13 de septiembre de 2014, Marcos Chino Maidana protagonizó su segundo y último cruce con Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La revancha, bautizada “Mayhem”, terminó en decisión unánime a favor del estadounidense, con tarjetas de 116-111, 116-111 y 115-112, pero quedó marcada por un episodio que todavía, a 12 años del combate, circula en el recuerdo colectivo del boxeo: un derechazo del argentino en el tercer asalto que hizo saltar lo que parecía ser una pieza dental de la boca de Money

Aquel golpe, el más contundente que conectó el santafesino en toda la pelea, provocó además una inflamación en la nariz del norteamericano, que no dejó de sangrar durante el resto del combate. Mayweather negó en ese momento y en declaraciones posteriores haber perdido un diente por el impacto. Maidana, en cambio, sostuvo durante años que conserva esa pieza y hasta la mostró engarzada en un dije que utiliza como colgante.

PUBLICIDAD

Los mejores momentos de la revancha entre Chino Maidana y Floyd Mayweather

El vínculo entre Maidana y el círculo de Mayweather había comenzado antes, el 14 de diciembre de 2013, cuando el argentino enfrentó a Adrien Broner en el Alamodome de San Antonio, Texas, por el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Broner llegaba invicto y como favorito, señalado por buena parte de la prensa especializada como el sucesor natural de Mayweather.

El desarrollo del combate contradijo el pronóstico. Maidana derribó a Broner en el segundo y en el octavo asalto y se quedó con el triunfo por decisión unánime, con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109. Fue la primera derrota profesional del estadounidense y le abrió al argentino la puerta hacia los combates más importantes de su carrera.

PUBLICIDAD

El boxeador argentino logró una enorme victoria ante el estadounidense, quien era valorado como el sucesor de Floyd Mayweather

Esa victoria, sumada al triunfo por nocaut técnico ante Josesito López meses antes, le permitió acceder a dos combates consecutivos frente a Mayweather durante 2014, ambos en el mismo escenario de Las Vegas. El primero, “The Moment”, disputado el 3 de mayo, puso en juego los cinturones welter de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mayweather se impuso por decisión mayoritaria, con tarjetas de 117-111, 116-112 y 114-114, en una pelea pareja que derivó en la revancha de septiembre.

Una lesión que se mantuvo en secreto

Maidana llegó a esa segunda pelea con una costilla lesionada, producto de una sesión de guanteo con su sparring Miguel Ángel “Mikey” García, hermano de su entrenador Roberto García. “No lo conté ni se dijo nada porque no quería que quede como una excusa”, relató el argentino a Infobae al cumplirse una década del combate. El dolor lo obligó a cambiar de estrategia: en lugar de sostener el ritmo de intercambios que había mostrado en la primera pelea, buscó “un golpe, a todo o nada”.

PUBLICIDAD

“Yo creo que se filtró la información porque en los entrenamientos no dejaban entrar gente de ningún lado y estaba mi equipo nomás”, sostuvo Maidana, convencido de que Mayweather conocía el punto débil y dirigía sus golpes hacia esa zona.

Chino Maidana pelea con su sparring Mikey García

“Al estar lesionado de una costilla fui preparado de otra manera. Mi estrategia fue buscar el golpe, uno bien justo, pero no salió porque si bien lo di a Mayweather lo salvó la campana”, rememoró Maidana, quien se refirió al emblemático golpe sobre la campana del 3° round en el que afirman que le voló un diente al estadounidense. Ese derechazo fue el más claro del Chino en toda la pelea y le provocó una inflamación en la nariz al norteamericano.

PUBLICIDAD

Entre una pelea y otra entre el Chino y Money, el cambio fue evidente y no solo por el problema físico que tuvo el argentino. En el primer combate, Maidana lo tuvo contra las cuerdas e incluso varios analistas de boxeo afirman que ganó esa pelea.

Sobre estos cambios en la estrategia de pelea de Mayweather y en las mañas con las que buscó sacarlo de combate, Maidana reveló a este medio: “No sé si cambió, sí que se movía más y no se la jugaba. Recuerdo que me quería meter los dedos en los ojos y por eso yo le mordí los guantes. Me metió el guante en la cara y me quiso hacer un piquete de ojos, entonces yo se lo mordí. Él buscaba que me descalificaran, que me enojara. El árbitro estaba de su lado y me iba a descalificar. Eso seguro iba a pasar porque él, al igual que el Canelo (Álvarez), manejan todo en el boxeo”. Sobre si cambiaría algo de ese último combate, aseguró: “No cambiaría nada de ese combate porque fue todo como tenía que ser, en el momento justo en que se dio todo”.

PUBLICIDAD

La mordida del Chino Maidana a Floyd Mayweather

El episodio del diente perdido volvió a la escena pública en 2026, cuando Maidana fue invitado al canal que Broner tiene en la plataforma de transmisión en vivo Kick. Durante la emisión, ambos ex boxeadores compartieron anécdotas y disputaron una competencia informal de resistencia con bebidas, que el argentino volvió a ganar, esta vez fuera de las quince cuerdas. También subió a un ring instalado en el estudio para mostrar que se mantiene activo, pese a que su último combate profesional se remonta a 2013.

El punto más comentado de la transmisión llegó cuando Broner se comunicó en vivo con Mayweather. Al sumarse a la videollamada, Maidana saludó al estadounidense y lanzó una frase que desató las risas del estudio: “Tengo tu diente, Floyd”, en referencia directa a aquel golpe del tercer asalto en 2014.

PUBLICIDAD

El boxeador Adrien Broner participó en una transmisión en vivo junto al argentino, quien saludó a Money y le recordó que lleva su diente de su segunda pelea en 2014

Durante la misma transmisión, Broner, que no combate desde hace dos años y atravesó públicamente problemas relacionados con el consumo de alcohol, deslizó que estaría dispuesto a pactar una revancha ante Maidana, siempre que ambos logren una preparación física adecuada. El estadounidense llegó a mencionar que ese hipotético cruce podría representar el cierre definitivo de su carrera profesional.

El reencuentro se dio semanas después de que Maidana ingresara al Salón de la Fama del Boxeo, en Las Vegas, un reconocimiento a una carrera que incluyó dos títulos mundiales y el cruce con uno de los pugilistas más dominantes de su generación.

PUBLICIDAD

Chino Maidana, campeón del mundo argentino que puso en aprietos a Mayweather, ingresó al Salón de la Fama del Boxeo en Las Vegas (Imagen Ilustrativa Infobae)