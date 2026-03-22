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La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

El boxeador argentino impactó de lleno en la boca del invicto estadounidense y provocó una escena inolvidable en 2014. Las imágenes que aún alimentan el debate sobre el “botín de guerra”

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Así le voló un diente Maidana a Mayweather

La noche del 13 de septiembre de 2014, el MGM Grand de Las Vegas fue testigo de un episodio singular en la historia reciente del boxeo: Marcos Chino Maidana aseguró que le voló un diente a Floyd Mayweather con un derechazo al rostro en el tercer round de su segunda pelea. El golpe se produjo sobre la campana, cuando el argentino arrinconó a su rival y conectó una derecha recta que impactó en la boca del invicto estadounidense.

La acción pasó desapercibida para la mayoría en el momento, pero la repetición de la transmisión estadounidense mostró cómo una supuesta pieza dental salió disparada tras el impacto. El episodio del diente se transformó en un símbolo del combate.

El doble campeón mundial argentino lleva "como botín de guerra" un colgante hecho con la pieza dental del legendario boxeador norteamericano. ¿Mito o realidad?

El propio Maidana, consultado tiempo después, aseguró que no solo conserva la pieza, sino que relató en redes sociales su intención de bañarla en oro y usarla como colgante. “Sí, se le voló una carilla. Sí, era un diente, el de abajo. Ahí lo tengo y lo hice con oro, me lo voy a colgar en una cadenita después”, respondió el argentino durante una transmisión en vivo en Instagram. En el último tiempo, mostró el collar que lleva con el “botín de guerra” y la imagen se volvió viral.

La revancha entre Floyd Mayweather y Marcos Maidana estuvo cargada de tensión y controversias. Además del golpe que desató especulaciones sobre la integridad dental del estadounidense, la pelea incluyó acusaciones cruzadas. Mayweather denunció haber sido mordido en la mano izquierda durante el octavo round, mientras Maidana sostuvo que fue el estadounidense quien intentó meterle los dedos en los ojos. El intercambio entre ambos continuó incluso tras el combate, cuando Mayweather se acercó a Maidana para mostrarle la supuesta mordida y ambos mantuvieron un breve diálogo con el entrenador Robert García como traductor.

Los mejores momentos de la revancha entre Chino Maidana y Floyd Mayweather

La pelea se resolvió a favor de Mayweather, quien extendió su invicto a 47 combates con tarjetas de 116-111, 116-111 y 115-112. Maidana, por su parte, reconoció que llegó a esa segunda pelea lesionado de una costilla y que su estrategia se centró en buscar un golpe certero. “Mi estrategia fue buscar el golpe, uno bien justo, pero no salió porque si bien lo di a Mayweather lo salvó la campana”, recordó el argentino.

Las imágenes del tercer asalto continúan generando debate entre fanáticos y especialistas. Mientras algunos sostienen que el objeto que vuela es un diente, otros consideran que podría tratarse de saliva o vaselina. Más allá de las versiones, el momento quedó grabado en la memoria del boxeo argentino y mundial, alimentando la leyenda de Maidana y sumando un capítulo particular a la carrera de Mayweather.

El "diente" de Mayweather que
El "diente" de Mayweather que el Chino Maidana hizo collar

La rivalidad entre ambos púgiles trascendió el cuadrilátero. En los años siguientes, Maidana bromeó con la posibilidad de una tercera pelea y mostró el “botín de guerra” en sus redes sociales. Por su parte, Mayweather respondió con publicaciones ostentosas en Instagram, sin referirse directamente al episodio del diente ni a un eventual regreso al ring frente al argentino.

La chicana del team del
La chicana del team del Chino Maidana a la provocación del rincón de Floyd Mayweather en las redes

La segunda contienda entre Maidana y Mayweather consolidó la imagen del argentino como uno de los pocos que logró poner en aprietos al estadounidense en su etapa final como profesional. El combate de Las Vegas no solo entregó una nueva victoria para el Money, sino también una anécdota que sigue alimentando discusiones y recuerdos cada vez que se repasa la historia reciente del boxeo.

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