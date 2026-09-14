República Dominicana supera los 8,5 millones de visitantes entre enero y agosto

La República Dominicana recibió 8.556.415 visitantes entre enero y agosto, un 6,9% más interanual (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

Guardar

República Dominicana recibió 8.556.415 visitantes entre enero y agosto, un aumento del 6,9% frente al mismo periodo de 2024, informó el ministro de Turismo, David Collado, en Santo Domingo, según la agencia EFE.

Durante agosto, Estados Unidos fue el principal mercado emisor, con el 44% de las llegadas. La ocupación hotelera alcanzó el 68% y la satisfacción de los visitantes llegó a 4,3 puntos sobre una escala de cinco.

PUBLICIDAD

El país registró 856.858 visitantes en agosto, un 6,2% más interanual. De ellos, 725.560 llegaron por vía aérea, un 2,6% más, y 131.298 lo hicieron en cruceros, con un crecimiento del 31,9%.

En el acumulado del año, 6.610.258 personas llegaron por vía aérea y 1.946.151 en cruceros. Punta Cana concentró el 49% de las llegadas, seguida por Las Américas, en Santo Domingo, con el 29%, y Cibao, en Santiago, con el 14%.

Puerto Plata y El Higüero representaron cada uno el 3% de las llegadas, mientras que La Romana y Samaná concentraron el 1% cada una. Estados Unidos aportó el 48% de los vuelos, Panamá y Colombia el 7% cada uno, y Puerto Rico y Canadá el 6% cada uno. Las cifras demuestran en lo que va del año una respuesta favorable a las proyecciones de visitas de parte de las autoridades locales.

PUBLICIDAD

El gran valor del turismo en RD

El mes cerró con 856.858 personas, un 6,2% más que un año antes, con 131.298 pasajeros por mar frente a 725.560 ingresos por aeropuertos, que crecieron 2,6% (Foto cortesía Ministerio de Turismo)

Con 10.8 millones de turistas internacionales registrados en 2025 y una proyección de 11.4 millones para 2026, supera a Jamaica, Puerto Rico y las Bahamas.

El gasto del turismo internacional en el país alcanzó USD 11,400 millones, mientras que el turismo doméstico sumó USD 4,100 millones adicionales.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) estima que, si se mantiene la trayectoria actual, el turismo podría aportar más de USD 29,000 millones al Producto Interno Bruto dominicano para 2035, con una tasa de crecimiento anual del 3.3%. La inversión extranjera directa en desarrollo hotelero y bienes raíces turísticos, proyectada en USD 4,200 millones para 2026, es uno de los pilares de esa expansión.

PUBLICIDAD

El ministro David Collado presentó el balance en Santo Domingo con un detalle que reordena el mapa de entradas al país y anticipa qué tipo de viaje ganó terreno en pleno verano (R.Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Turismo de Experiencia

Vala mencionar que el mes anterior, el Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que el turismo de experiencias gana espacio en Punta Cana, una evolución que acompaña el crecimiento de la llegada de visitantes y refuerza la diversificación de la oferta del principal destino turístico del país.

El ministerio señaló que una porción cada vez mayor de turistas prioriza vivencias memorables y contacto directo con el entorno, por lo que complementa el descanso tradicional con propuestas de exploración, cultura y naturaleza.

Esa diversificación elevó la importancia de las excursiones y de los servicios vinculados a ellas. El organismo indicó que estas propuestas amplían las opciones para turistas y residentes y, al mismo tiempo, dinamizan la economía local mediante la integración de transporte, guías turísticos y operadores especializados.

PUBLICIDAD

El comportamiento del mercado, añadió la dependencia gubernamental, también responde a una tendencia global. En ese marco, el viajero busca experiencias personalizadas que combinen descanso con recorridos y actividades al aire libre.