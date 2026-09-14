Brian Hickerson, ex novio de Hayden Panettiere, fue esposado mientras gritaba sobre su muerte tras un altercado en un bar

Brian Hickerson es esposado tras un presunto altercado en un restaurante de Carolina del Sur. (Hollywood To You/Star Max/GC Images)

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Brian Hickerson, expareja intermitente de Hayden Panettiere, fue esposado por agentes de policía después de un presunto altercado ocurrido en un restaurante de Greenville, Carolina del Sur, la noche del sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con reportes de TMZ y Page Six, el actor, de 37 años, no fue detenido y posteriormente quedó en libertad.

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El Departamento de Policía de Greenville (GPD, por sus siglas en inglés) recibió un reporte de una presunta agresión en el Wild Wing Cafe, establecimiento donde se habría producido el incidente.

La corporación no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por PEOPLE el domingo 13 de septiembre.

TMZ, medio que informó inicialmente sobre el caso, citó a una fuente que aseguró que Brian y su hermano, Zach Hickerson, llevaban varias horas consumiendo bebidas en el restaurante. Según ese relato, Brian habría iniciado una discusión con otra persona en la zona del bar.

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Zach Hickerson y Brian Hickerson estuvieron involucrados en un altercado en un bar. (Facebook)

La misma fuente afirmó que Hickerson lanzó hacia atrás un banco del establecimiento. Un video obtenido por TMZ aparentemente muestra a una persona sacándolo del restaurante mientras un empleado del bar grita: “Déjenlo ir”.

Otro video difundido en redes sociales muestra presuntamente a Brian Hickerson sentado en una acera frente al restaurante mientras permanece esposado.

En las imágenes se le escucha dirigirse a los agentes y hacer referencia a la muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el 16 de agosto a los 36 años. “El GPD lo filtró cuando murió mi novia”, se escucha decir a Hickerson en el material audiovisual.

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Brian aseguró que la policía del estado filtró la muerte de Hayden Panettiere. (Instagram)

De acuerdo con TMZ y Page Six, la policía también señaló a Zach, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y comenzó a gritar insultos. Según esos reportes, Zach fue arrestado por alteración del orden público.

Los hermanos estuvieron presentes en la vivienda de Greenville donde Panettiere fue encontrada inconsciente el pasado 16 de agosto, según un informe policial obtenido por PEOPLE.

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Zach posteriormente declaró a TMZ que acudió al domicilio después de no poder comunicarse con Brian ni con Hayden.

Según el relato de Zach, logró despertar a Brian y ambos se dieron cuenta de que Panettiere se encontraba inconsciente. Zach aseguró que llamó al servicio de emergencias 911, mientras Brian le administraba Narcan, un medicamento utilizado para revertir una sobredosis de opioides.

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Ambos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos de emergencia, de acuerdo con su versión.

Brian Hickerson y su hermano intentaron reanimar a Hayden Panettiere tras encontrarla inconsciente. (Shutterstock)

Hayden Panettiere y Brian Hickerson comenzaron su relación sentimental en 2018. Su vínculo estuvo marcado por varias separaciones y reconciliaciones, así como por distintos incidentes relacionados con violencia doméstica. Hickerson fue arrestado por cargos de violencia doméstica en 2019 y nuevamente en 2020.

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En 2021, Brian se declaró no culpable de dos cargos graves relacionados con lesiones a una pareja y recibió una sentencia que incluyó tiempo en prisión, libertad condicional y la obligación de participar en clases sobre violencia doméstica.

La causa y la forma de la muerte de Panettiere continúan bajo investigación a la espera de los resultados toxicológicos. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente una conclusión definitiva sobre las circunstancias de su fallecimiento.

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