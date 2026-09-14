Javier Milei reúne al Gabinete antes de enviar el proyecto sobre Malvinas al Congreso: la posible reunión con Trump

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

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A lo largo de todo el fin de semana, los disintos equipos del Gobierno, con la Cancillería a la cabeza, estuvieron trabajando intensamente para poder tener listo el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que esperan intensificar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, aunque para eso deberán convencer primero a la oposición para aprobarlo en el Congreso.

Según pudo confirmar Infobae, si bien fueron muchas las áreas que intervinieron en la redacción del texto, debido a que la autoridad de aplicación será mayormente del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Pablo Quirno, fue el funcionario que más influyó, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

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Puntualmente, la medida va a plantear una serie de endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago. Aunque al principio era solamente para evitar la extracción de hidrocarburos, en los últimos días se incluyó además la pesca.

Las modificaciones se harán más que nada sobre la base de la ley 26.659, sancionada en 2011, que ya prevé penas por este tipo de accionar, pero la intención es dejar explícito que la prohibición aplica para toda la extensión marítima hasta las 200 millas desde las costas argentinas, incluidas las islas.

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La plataforma petrolera Sea Lion opera en las aguas del océano Atlántico cerca del archipiélago de las islas Malvinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se buscará facilitar el juicio en ausencia para las compañías y sus directivos de otros países que incumplan con esto, así como también crear un marco jurídico para que las firmas que actualmente están realizando estas actividades en las Malvinas puedan retirarse y así no tengan consecuencias.

Sobre este tema va a conversar este lunes el preisdente Javier Milei cuando, a partir de las 10:00, lidere una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, que a lo largo de toda la jornada -y también parte de la del martes- será sede de la planificación de la estrategia para que el proyecto sea sancionado.

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Es que, más tarde, desde las 15:00, el mandatario recibirá en la sede de Gobierno a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La convocatoria tendrá como uno de sus ejes el análisis del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo Henry Hazlitt, una obra que el libertario suele tomar como referencia en sus exposiciones sobre política económica.

Sin embargo, el encuentro también servirá para dialogar sobre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas, que incluye también el Presupuesto 2027, que deberá ser enviado mañana.

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Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Milei volverá a hablar de economía frente a los legisladores

No se descarta la asistencia de algún ministro, como ocurrió en el encuentro pasado, al que fueron el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

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En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la soberanía de las islas puede ordenar parte de la agenda legislativa, mientras el Gobierno intenta sostener el respaldo de sus aliados para avanzar con otras iniciativas pendientes.

Incluso, tal como anticipó este medio, el Presidente no descarta pedirle la intervención en este asunto a los Estados Unidos, si es que finalmente logra acordar una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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La Argentina ya forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), el organismo que inauguró el republicano meses atrás para involucrarse más activamente en diferentes conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, siempre por fuera de las Naciones Unidas.

El grupo cuenta con una estructura ejecutiva integrada, entre otros, por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff; el consejero Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

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Desde hace un tiempo, Trump viene dando señales de estar analizando abandonar la posición históricamente neutral de su país con respecto a Malvinas, aunque por el momento no dio definiciones finales al respecto.

Milei y Trump en la creación de la Junta de la Paz (REUTERS/Jonathan Ernst)

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, comentó recientemente.

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Por su parte, el Reino Unido está en una situación compleja, no solo por las tensiones con Washington, sino también con sus propios vecinos: este mismo lunes, líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigirle a Londres la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.

En este escenario, Milei enviará el proyecto de ley con el que, además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según trascendió, el Poder Ejecutivo le solicitará al Congreso facultades especiales para ese organismo, con el argumento de que pueda actuar con rapidez cuando detecte, por ejemplo, algún barco extranjero que ingrese sin autorización en las 200 millas que componen la Zona Económica Exclusiva (ZEE)

El oficialismo tendrá una nueva misión en el Congreso (RSFotos)

Hacia la noche, solamente los diputados libertarios se trasladarán al local recientemente inaugurado en el barrio porteño de San Telmo, que pertenece a la estructura bonaerense, aunque está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El anfitrión será Sebastián Pareja, en su rol de titular del espacio en la provincia, aunque también se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien conduce el partido a nivel nacional.

De esta manera, se cerrará el día en el que el oficialismo comenzará a coordinar la estrategia antes de una semana marcada por el envío del proyecto sobre Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027.

El martes continuará esta tarea cuando se reúna la mesa política, encabezada por la funcionaria e integrada además por Santilli, Devitt, los Menem, Bullrich, Santiago Caputo y Fernández, además del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.