Un colombiano buscado en su país fue descubierto en Panamá tras cumplir condena con un nombre falso

Prófugo colombiano pagó condena en Panamá bajo un nombre falso antes de ser descubierto (Foto cortesía Migración)

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Un ciudadano colombiano requerido por las autoridades de su país fue identificado en Panamá luego de cumplir una condena de 48 meses de prisión por blanqueo de capitales bajo una identidad falsa. El hallazgo se produjo cuando el hombre fue trasladado a un centro de detención migratoria, donde se iniciaron los trámites para su deportación.

El detenido había sido procesado en Panamá con el nombre de Gabriel Ángel Lozano Verona. Tras completar la pena, las autoridades lo remitieron al Centro de Detención Administrativo Migratorio, como corresponde en los casos de extranjeros que terminan una sanción penal y quedan a disposición del Servicio Nacional de Migración.

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Durante el proceso de verificación de sus datos, inspectores del Servicio Nacional de Migración panameño, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y autoridades de Colombia intercambiaron información y cotejaron registros. El procedimiento permitió establecer que su verdadera identidad era Juan Carlos Castillo Vaca, conocido como alias “D-Max”.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración de Panamá, Castillo Vaca tiene una orden de captura vigente en Colombia por el delito de fuga de presos. Además, registra una condena de 500 meses de prisión por su presunta vinculación con una organización criminal que operaba en el departamento colombiano de Valle del Cauca.

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Panamá: Prófugo colombiano es identificado tras cumplir pena con nombre falso (Foto cortesía SNM)

La estructura fue investigada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión. Según la información compartida por las autoridades panameñas, el grupo también habría tenido relación con un ataque armado ocurrido el 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro, en el que se habrían utilizado un fusil y otras armas.

Las autoridades no precisaron de qué forma Castillo Vaca llegó a Panamá ni en qué circunstancias utilizó la identidad de Gabriel Ángel Lozano Verona. Sí indicaron que, una vez confirmada su identidad, fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional panameña, que continuará con los procedimientos requeridos en coordinación con las instituciones competentes.

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El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades migratorias y policiales mientras se define su situación judicial y el proceso de entrega o deportación hacia Colombia.

Otras detenciones en Tocumen

Este fin de semana Migración de Panamá informó que a dos ciudadanos colombianos se les impidió el ingreso a Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Indicaron que viajaban para laborar como prestamistas para una organización conocida como “Gota a Gota”, modelo asociado a redes delictivas.

Panamá: Prófugo colombiano es identificado tras cumplir pena con nombre falso (Foto cortesía SNM)

“En su equipaje se encontraron tarjetas de control de cobros. Se les devolvió a su país de origen”, indicó la institución.

En un procedimiento distinto, el Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que detectó a un ciudadano brasileño de 38 años que mantenía una orden de arresto en Massachusetts, Estados Unidos, por un caso vinculado con narcotráfico.

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El viajero había salido de Asunción, Paraguay, y realizaba una conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino final a Medellín, Colombia. Una alerta emitida por el Centro Nacional de Información de Pasajeros activó las verificaciones de las autoridades migratorias. Tras corroborar los datos disponibles, Migración coordinó actuaciones con las entidades competentes y remitió la información del pasajero a Interpol para ampliar la verificación de la alerta internacional.