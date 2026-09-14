Panamá destaca con un crecimiento de 4.4% y una reducción del déficit, afirma ministro de Economía y Finanzas

Un conjunto de rascacielos de Ciudad de Panamá se erige sobre un billete de cien dólares estadounidenses frente al mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno panameño propuso un presupuesto de $35.112 millones para 2027, con una meta de déficit de 2,97% del producto interno bruto (PIB) y una partida de B/.12.564 millones para inversión.

La propuesta busca, según los voceros gubernamentales, sostener la actividad económica mientras avanza el ajuste de las cuentas públicas.

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El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó este panorama durante el Foro de Inversionistas Latinex 2026, denominado “Panamá: crecimiento, confianza y consolidación fiscal”. El encuentro convocó a inversionistas, emisores, reguladores y autoridades.

Panamá busca mantener el crecimiento, atraer capital privado y reducir el desequilibrio fiscal sin recortar los recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y proyectos de inversión.

Esa es la línea expuesta por Chapman, quien sostuvo que el Estado debe preservar la estabilidad macroeconómica y crear condiciones para que las empresas inviertan y generen empleo.

“La consolidación fiscal no significa simplemente gastar menos. Significa administrar mejor los recursos públicos”, sostuvo Chapman.

El funcionario ubicó esa política en un escenario regional de menor dinamismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó una expansión de 2,2% para América Latina y el Caribe durante este año, en un contexto de incertidumbre geopolítica, mayores precios de la energía y condiciones financieras exigentes.

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Para Panamá, la previsión del organismo es distinta. La CEPAL estimó un crecimiento de 4,4% en 2026 y de 4,6% en 2027, luego de elevar su cálculo para este año, que antes era de 4,0%.

La actividad económica acumuló un aumento de 5,4% a junio, de acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica. Durante ese mes, el indicador subió 8,2%.

Chapman atribuyó el resultado al desempeño del comercio, el transporte y la logística, el turismo, la recuperación gradual de la construcción y los avances de la agroindustria. “Una economía más diversificada es también una economía más resiliente”, afirmó el ministro.

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La actividad de la plataforma logística panameña tuvo una participación central en los resultados expuestos por el titular de Economía y Finanzas. El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 11,5 millones de pasajeros durante el primer semestre, con un alza interanual de 14,8%.

Al cierre de julio, el subsidio al combustible había recibido $32,3 millones. La medida alcanzó a más de 50.000 vehículos ligados al transporte público, colectivo y colegial, el transporte de carga y la pesca artesanal.(FOTO: La Tribuna)

El movimiento de carga aérea creció 9,2%, mientras que la carga portuaria total aumentó 3,1%. La Zona Libre de Colón registró, a su vez, un incremento de 24,9% en sus reexportaciones.

Para Chapman, esos datos muestran una recuperación de la capacidad del país para conectar y movilizar personas, mercancías, capital y servicios. Esa condición figura entre las ventajas que el Gobierno busca trasladar a nuevos proyectos productivos.

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El Canal de Panamá también elevó sus indicadores durante la primera mitad del año. Los ingresos por peajes llegaron a $2.207 millones, 9,5% más que en igual período anterior.

Las toneladas netas transportadas por la vía interoceánica aumentaron 9,2% y los tránsitos avanzaron 7,1%. El ministro incluyó esos resultados entre los elementos que sostienen la perspectiva de expansión de la economía.

El mercado laboral registró 174.379 contratos de trabajo en el primer semestre. La cifra superó en 31.461 los registros del mismo período de 2025 y representó una variación de 22%.

Varias personas con equipaje caminan por la terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá hacia las puertas de embarque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento alcanzó a las contrataciones por tiempo definido, indefinido y por obra determinada. Chapman vinculó esa evolución con la recuperación económica y con la inversión pública y privada.

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La inflación se ubicó en 1,4% a junio, pese al aumento internacional de los precios del petróleo. El Gobierno aplicó medidas temporales y focalizadas ante el encarecimiento de los combustibles.

Al cierre de julio, el subsidio al combustible había recibido $32,3 millones. La medida alcanzó a más de 50.000 vehículos ligados al transporte público, colectivo y colegial, el transporte de carga y la pesca artesanal.

El Ejecutivo sostuvo que ese apoyo busca contener los costos de distribución y transporte de alimentos, con el objetivo de reducir la presión sobre los precios que pagan los hogares.

El déficit del Sector Público No Financiero se situó en $2.642 millones a julio. El resultado implicó una disminución de $313 millones frente al mismo período de 2025.

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Los ingresos por peajes del Canal de Panamá llegaron a $2.207 millones, 9,5% más que en igual período anterior. (Foto: Shutterstock)

Como proporción del PIB, el indicador pasó de 3,27% a 2,78%. En ese lapso, los ingresos totales aumentaron 8%, mientras que el gasto total tuvo un crecimiento de 2,8%.

“La consolidación fiscal no significa simplemente gastar menos. Significa administrar mejor los recursos públicos”, sostuvo Chapman. El ministro planteó que esa gestión debe mejorar los ingresos y habilitar inversiones que generen bienestar y crecimiento.

El déficit primario también se redujo. A julio de 2025 equivalía a 1,39% del PIB y este año descendió a 0,96%, una mejora de 0,44 puntos porcentuales, equivalente a $351 millones.

El ahorro corriente del Sector Público No Financiero mejoró en $82 millones, respecto del año anterior. El ahorro total tuvo una variación favorable de $275,5 millones y redujo su saldo negativo en más de 30%.

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