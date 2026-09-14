Inde Navarrette revela el inesperado giro de su audición para ‘Obsession’: “Pensé que lo había hecho mal”

Inde Navarrette no quedó convencida de su audición para Obsession.

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Inde Navarrette consiguió el papel principal de Obsession, una producción independiente de terror que se convirtió en una de las sorpresas de taquilla de 2026.

Sin embargo, la actriz reconoció que cuando realizó la audición para interpretar a Nikki no consideró que su participación hubiera sido exitosa.

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La artista, de 25 años, y el guionista y director Curry Barker, de 26 años, recordaron el proceso de selección durante un panel de Obsession realizado el viernes 11 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La actriz explicó que buscaba un proyecto que le permitiera explorar un registro diferente al de sus trabajos anteriores. Navarrette fue parte del elenco de la serie Superman & Lois, de The CW, entre 2021 y 2024, donde interpretó a Sarah Cushing.

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“Quería hacer algo completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Sentía que tenía una pasión ardiente y quería mostrarle a la gente de lo que era capaz, pero aún no había tenido la oportunidad”, explicó.

Inde Navarrette quería realizar un personaje diferente.

El guion de Obsession, escrito y dirigido por Barker, llamó su atención precisamente por las posibilidades que ofrecía el personaje de Nikki.

La historia sigue a un hombre romántico que utiliza un deseo mágico para conseguir que la persona que le gusta se enamore de él, pero el deseo desencadena una serie de acontecimientos que escalan hasta convertirse en una situación caótica.

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Inde Navarrette señaló que el personaje representaba el tipo de desafío que estaba buscando. La actriz destacó las diferentes posibilidades interpretativas que encontró en Nikki y decidió participar en el proceso de audición.

El primer encuentro entre Navarrette y Barker se produjo a través de una videollamada. La actriz recordó que, después de realizar la prueba, tuvo la impresión de que no había logrado una buena actuación.

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“Pensé que lo había hecho mal”, comentó al recordar aquella audición realizada por Zoom.

Inde Navarrete pensó que había arruinado su audición de 'Obsession'

La percepción de Curry Barker fue distinta. El director explicó que la conexión entre ambos fue inmediata durante la videollamada y que el encuentro le permitió identificar características que consideró adecuadas para el personaje.

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“Nos conocimos por Zoom y fue bastante eléctrico”, recordó Barker durante el panel. Navarrette respondió a la anécdota con humor y señaló que ella también percibió una conexión particular durante la prueba.

La actriz agregó: “Tuve la suerte de que viera algo en mí que yo no sentía haber mostrado”.

Durante el encuentro con el público, Inde Navarrette aprovechó la experiencia para dirigirse a otros actores que puedan salir de una audición convencidos de que su desempeño no fue satisfactorio. La actriz señaló que esa percepción no necesariamente coincide con la evaluación de quienes realizan el casting.

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Obsession, protagonizada también por Michael Johnston, Cooper Tomlinson y Megan Lawless, fue producida con un presupuesto reportado de 750 mil dólares y se filmó en 20 días. La película se convirtió en una de las producciones independientes que destacaron en la taquilla de 2026.

'Obsession' se grabó con un presupuesto menor a un millón de dólares. (Capstone Studios)

Barker explicó que durante la realización del proyecto no existía la certeza de que la película llegaría a completarse. De acuerdo con el director, el equipo trabajó inicialmente bajo la premisa de escribir un buen guion y posteriormente determinar hasta dónde podía avanzar la producción.

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Tras su estreno en mayo, Obsession continuó generando atención y regresó al Festival Internacional de Cine de Toronto como parte de la programación de este año.

Después de su participación en Obsession, Inde Navarrette asumirá un nuevo papel dentro del cine de superhéroes. La actriz interpretará a Rogue en la próxima película de X-Men del Universo Cinematográfico de Marvel.

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